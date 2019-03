iQOO je gamerski mobitel sa Snapdragonom 855

Nedavno su se na Internetu pojavile informacije kako je Vivo po uzoru na ostale proizvođače mobitela također odlučio pokrenuti podbrend po kojim će prodavati nešto drugačije uređaje. Riječ je dakako o brendu iQOO za kojeg se isprva mislilo kako će Vivo pod njim predstaviti svoj prvi mobitel sa savitljivim zaslonom.

Ipak ubrzo se pokazalo kako za sada nema ništa od mobitela sa savitljivim zaslonom te da će prvi iQOO mobitel imati standardni ravni zaslon. Sada koji tjedan kasnije Vivo je i službeno predstavio mobitel koji nosi isti naziv kao i ime brenda – iQOO.

Riječ je mobitelu namijenjenom gamerima. Shodno tomu, Vivo ga je opremio brzim procesorom (SoC) i velikom količinom što radne, a što podatkovne memorije. Naime, iQOO temelji se na Snapdragonu 855, ima do 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije.

Osnovni model ima upola manje RAM-a (6GB) i upola manje podatkovnog prostora (128 GB). No, kako bi zadovoljio svačije ukuse, Vivo iQOO mobitel nudi u ukupno četiri konfiguracije, dvije smo već naveli, a ostale dvije su sa 8 GB RAM-a te 128 GB i 256 GB interne memorije.

Kako je riječ o modernom mobitelu, iQOO je opremljen s AMOLED zaslonom dijagonale 6,41“ , skenerom otisaka prstiju integriranim u sam zaslon, trima stražnjim kamerama (12 MP, 13 MP i 2 MP) te jednom prednjom (12 MP). Sav hardver energijom potrebnom za rad napaja baterija kapaciteta 4.000 mAh.

Uz mobitel stiže i 44-vatni punjač koji će zbog postojanja podrške za brzo punjenje baterije istu do 50% napunjenosti napuniti u samo 15 minuta. Do 85% napunjenosti bit će potrebno pola sata, a do potpune napunjenosti baterije 45 minuta. Uz jeftinije modele isporučivat će se slabiji, 22,5-vatni punjač što će utjecati na vrijeme punjenja baterije koje će u tom slučaju biti duže.

iQOO je gamerski mobitel te shodno tomu ima i neke svoje posebnosti koje takozvani obični mobiteli nemaju. Primjerice tu je podrška za Center Turbo, AI Turbo, Game Turbo, Net Turbo i Cooling Turbo tehnologije koje će ovisno o svom nazivu osjetno ubrzati performanse uređaja, ali i hlađenje komponenti koje će zahvaljujući novom sustavu hlađenja biti 14% hladnije u odnosu na komponente u NEX-u.

Konačno se doznalo i značenje naziva iQOO – i Quest On and On što bi u slobodnom prijevodu značilo kako su oni kao tvrtka, ali i korisnici kao kupci u stalnoj potrazi za nečim, nešto slično kao OnePlusov slogan „Never Settle“, ali manje zanimljiv.

Što se cijene tiče, iQOO ovisno o modelu koštat će oko 390 eura (6/128 GB), oko 430 eura (8/128 GB), oko 470 eura (8/256 GB), a najsnažniji model oko 560 eura (12/256 GB). Neovisno o modelu kupcima će biti na raspolaganju dvije boje kućišta – Electric Blue i Lava Orange. Vivo je za 6. ožujka najavio i prvu flash prodaju za koju se je najprije potrebno registrirati.