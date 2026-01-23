NexPhone je mobitel koji može zamijeniti PC i pokretati Android, Linux i Windowse 11

Zahvaljujući prilagođenom NexOS-u, uređaj u jednom kućištu spaja Android, Linux i Windowse 11 te se može koristiti kao stolno računalo

Matej Markovinović petak, 23. siječnja 2026. u 07:15
NexPhone 📷 Foto: Nex Computer
NexPhone Foto: Nex Computer

Nex Computer predstavio je NexPhone, mobitel zamišljen kao cjelovita zamjena za klasično stolno ili prijenosno računalo.

Naima, ključna značajka NexPhonea je prilagođeni NexOS, koji Linux integrira kao aplikaciju unutar Android sučelja, dok je dostupna i opcija pokretanja ARM verzije Windowsa 11. Tvrtka je razvila i posebno sučelje temeljeno na „pločicama“ i web aplikacijama, koje vizualno podsjeća na nekadašnji Windows Phone.

Putem USB-C priključka NexPhone se može povezati s vanjskim monitorom i koristiti kao punokrvno stolno računalo, uz izbor Android Desktop modea, Linux Debiana ili Windowsa 11.

NexPhone 📷 Foto: Nex Computer
NexPhone Foto: Nex Computer

Što se, pak, tiče hardvera, NexPhone je uređaj srednjeg ranga koji pokreće Qualcommov QCM6490, uz 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije koja se može proširiti microSD karticom. Dolazi sa 6,58-inčnim IPS LCD zaslonom Full HD+ rezolucije i frekvencije osvježavanja od 120 Hz, kojeg od puknuća i ogrebotina štiti Gorilla Glass 3.

Uređaj ima IP69 certifikat otpornosti na vodu i prašinu, bateriju kapaciteta 5.000 mAh s podrškom za 18-vatno žično i bežično punjenje, kao i sustav kamera koji uključuje glavni senzor od 64 MP.

NexPhone će se prodavati po cijeni od 550 dolara, a prve isporuke očekuju se u trećem kvartalu 2026. godine.

NexPhone 📷 Foto: Nex Computer
NexPhone Foto: Nex Computer

 



