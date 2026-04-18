Apple Intelligence dobiva nove mogućnosti u iOS-u 27

S iOS-om 27 Visual Intelligence dobiva nove mogućnosti poput skeniranja deklaracija i prepoznavanja kontakata, dok Wallet i Safari uvode praktične AI nadogradnje

Apple priprema niz novih značajki za Apple Intelligence u sklopu nadolazećeg iOS-a 27, koji će biti predstavljen ovog lipnja na WWDC-u, a izdan u stabilnoj verziji ovoga rujna.

Kako doznaje MacRumors, Visual Intelligence mogao bi dobiti mogućnost skeniranja nutritivnih deklaracija na hrani, uz potencijalnu integraciju s aplikacijom Apple Health.

Uz to, Visual Intelligence mogao bi omogućiti i prepoznavanje ispisanih telefonskih brojeva i adresa, koje bi korisnici zatim mogli izravno spremiti u kontakte. Riječ je o logičnom proširenju postojećih mogućnosti koje već uključuju dodavanje događaja u kalendar.

Promjene stižu i u Apple Wallet, koji bi trebao dobiti opciju generiranja digitalnih propusnica skeniranjem fizičkih ulaznica i članskih kartica. Korisnici "na suprotnoj strani" koji koriste Google Wallet već neko vrijeme imaju tu značajku.

Na kraju, Safari bi trebao dobiti AI opciju za automatsko imenovanje grupa kartica na temelju njihovog sadržaja, što bi moglo olakšati organizaciju većeg broja otvorenih stranica.