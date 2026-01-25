Zašto je propalo "internetsko vrijeme" koje je trebalo dokinuti sate, minute i vremenske zone?

U osvit digitalne revolucije davne 1998. godine, švicarski Swatch pokušao je redefinirati mjerenje vremena uvođenjem univerzalne jedinice za cijeli svijet, no tradicija je ipak pobijedila tehnologiju

Sandro Vrbanus nedjelja, 25. siječnja 2026. u 11:36

Krajem devedesetih godina, dok je svijet iščekivao novi milenij i plašio se Y2K buga, švicarski proizvođač satova Swatch zajahao je na valu digitalizacije i internetizacije te predstavio novi koncept za digitalno doba – tzv. Swatch Internet vrijeme. U suradnji s Nicholasom Negroponteom, osnivačem MIT Media Laba, tvrtka je 1998. godine lansirala viziju novog standarda za računanje vremena bez granica, vjerujući da će globalna mreža uskoro izbrisati potrebu za geografskim vremenskim zonama.

Internetski .beat umjesto sekunde

Ideja je naizgled bila jednostavna: umjesto sati, minuta i sekundi, dan bi bio podijeljen na 1.000 jedinica nazvanih ".beat". Svaki .beat trajao je tako minutu i 26,4 sekunde, a vrijeme se označavalo simbolom @. Primjerice, ponoć je tako jedinstveno vrijeme uvijek označeno kao @0, a podne svakog dana je @500 i uvijek je sve sinkronizirano, bez obzira nalazili se vi u New Yorku, Zagrebu ili Tokiju.

Centar ovog novog sustava nije bio Greenwich, već sjedište Swatcha u švicarskom gradu Bielu, čime je trebala biti stvorena i nova referentna točka nazvana BMT (Biel Mean Time) – dakle, ponoć i podne bili bi u tom internetskom vremenu otprilike jednaki kakvi su danas kod nas po standardnom zimskom računanju vremena. Sustav je bio u potpunosti decimalan, što ga je činilo vizualno privlačnim za tadašnje rane korisnike Interneta i tech entuzijaste, koji su sanjali o ujedinjenom digitalnom prostoru.

Krajnja ideja bila je da bilo tko s bilo kime u svijetu može ugovoriti sastanak ili poziv referirajući se samo na .beatove, bez potrebe da se naglašava vremenska zona ili bilo što drugo – troznamenkasti broj .beatova vrlo bi precizno odredio točno ugovoreno vrijeme, a uz jednu ili dvije decimale moglo bi se doći do preciznosti na razini, prema Swatchu već zastarjele, sekunde.

Poraz pred tradicijom

Iako su neke tehnološke kompanije inicijalno podržale ideju i najavile integraciju internetskog vremena u svoje uređaje, koncept nikada nije ostvario širu primjenu. Glavni kamen spoticanja u prihvaćanju novog standarda bio je gubitak prirodne i logične veze između vremena na satu i prirodnog ciklusa dana i noći. Ljudima je bilo previše apstraktno shvatiti da "podne", dakle @500, u njihovom gradu može pasti usred noći, samo zato što je u Švicarskoj tada sunce u zenitu.

Swatch je imao kolekciju satova koji su uz klasično vrijeme prikazivali .beat vrijeme, a oni su danas pravi raritet na tržištu, budući da su se proizvodili vrlo kratko. Linija je ugašena 2003. godine, a vrhunac svoje ograničene popularnosti imali su na prijelazu stoljeća, kad su ih kupovali i nosili gotovo isključivo tehnološki entuzijasti.

Sat koji uz klasično, prikazuje i .beat vrijeme 📷 Swatch
Ideja je zbog prodaje satova u javnosti bila okarakterizirana većinom kao marketinški trik i nikad zapravo izvan te primjene i nije zaživjela. S vremena na vrijeme moglo se sat s "@ vremenom" vidjeti embeddan na web stranicama tog doba, ali i to je bilo vrlo rijetko. Za nostalgične, ubacit ćemo jedan takav ispod ovog teksta.

Danas, gotovo tri desetljeća kasnije, Swatch Internet vrijeme ostaje tek zanimljiva fusnota u povijesti tehnologije. Još mu kao jedina nada preostaje da će ga otkriti nove generacije pa od toga napraviti neki viralni TikTok trend i ponovno oživjeti tu ideju.



