Nothing predstavio dizajn Phonea (4b)

Iako nadolazeći Phone (4b) zadržava dizajnerski potpis Nothinga, on je ipak u usporedbi s ostalim tvrtkinim modelima nešto pitomiji

Nothing je u videu na X-u predstavio dizajn svog nadolazećeg mobitela, Phonea (4b), koji će biti predstavljen 7. srpnja kao tvrtkin novi mobitel srednjeg ranga.

Naime, prikazani model dolazi u svijetloplavoj boji te zadržava prepoznatljiv dizajnerski potpis Nothinga, ali uz jednu pitomiju notu. Na stražnjoj strani nalazi se veliki pravokutni modul s dvostrukom kamerom, uz koji je smještena okomita LED svjetlosna traka nalik onoj na modelu Phone (4a). Uz nju se nalazi i zaseban izrez u kojem su smješteni LED bljeskalica i senzor za automatsko fokusiranje.

Modul kamere ima teksturiranu završnu obradu, dok su sve fizičke tipke izvedene u crnoj boji, čime dodatno dolaze do izražaja u odnosu na ostatak kućišta. S prednje strane uređaj donosi zaslon s otvorom za prednju kameru u sredini gornjeg dijela. Okviri oko zaslona nisu posebno tanki, a donji je primjetno deblji od preostala tri.

Iako to još nije službeno potvrđeno, Phone (4b) najvjerojatnije će pogoniti Qualcommov Snapdragon 6 Gen 4.