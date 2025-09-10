Nubia Air nudi jeftin ulazak u segment ultra tankih mobitela i stiže u Europu

Za razliku od Samsungovog i Appleoovg premium pristupa, Nubia Air stiže na tržište po cijeni od 250 eura

SPECIFIKACIJE Ekran 6,78″ AMOLED, 1.224 × 2.720 px (FHD+), 120 Hz, 4.500 nita, Gorilla Glass 7i Čip Unisoc T8300 RAM / Memorija 8 GB RAM; 256 GB Stražnje kamere 50 MP glavna (OIS, PDAF, f/1.8)

2 MP senzor dubine

0,08 MP pomoćna leća Prednja kamera 20 MP Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi / Bluetooth / NFC / GPS Baterija 5.000 mAh, 33W žično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 174,5 × 81,2 × 7,6 mm / 172 g Operacijski sustav Android 15 Datum predstavljanja 5. rujna 2025.

Mobiteli u posljednjem desetljeću rasli su u svim dimenzijama, no 2025. godina donosi pomak prema suprotnom smjeru, a to je tankoća i lakoća. Samsung je već predstavio svog ultra tankog aduta, Galaxyja S25 Edgea, a to će vrlo brzo napraviti i Apple s iPhoneom 17 Airom. U taj se niz sad uključuje i kineski ZTE s Nubiom Air, modelom koji nudi jeftin ulazak u segment ultra tankih mobitela.

Naime, Nubia Air na najtanjoj točki ima debljinu od 5,9 mm i masu od 172 grama, što je za 0,1 mm deblje od Samsungovog Galaxy S25 Edgea i teže za 9 grama. Iznenađujuće je to da, usprkos toj relativno osjetljivoj konstrukciji, Nubia Air ima IP68 i IP69K certifikate, što znači otpornost ne samo na prašinu i uranjanje u vodu, već i na mlazove pod visokim tlakom.

Na prednjoj strani mobitela smjestio se 6,78-inčni AMOLED zaslon s FHD+ rezolucijom i frekvencijom osvježavanja od 120 Hz, uz impresivnu svjetlinu od 4.500 nita. Od ogrebotina i puknuća štiti Corningov Gorilla Glass 7i. Sve to pogoni Unisoc T8300 SoC uparen s 8 GB RAM-a i 256 GB memorije i iako to nije razina Qualcommovih i MediaTekovih skupljih rješenja, jasno je da Nubia Air cilja ipak na nešto niži segment.

Što se tiče kamera, tu je glavni 50-megapikselni senzor s OIS-om, uz 2-megapikselni senzor dubine i dodatnu, praktički beskorisnu leću koja služi kao marketinški trik da se misli da mobitle ima tri kamere. S prednje se strane pak nalazi 20-megapikselna selfie kamera, što će biti dostatno za videopozive.

Dok ultra tanki mobiteli inače imaju baterije malog kapaciteta i time lošu autonomiju, Nubia Air ima bateriju standardnijeg kapaciteta 5.000 mAh s podrškom za 33-vatno punjenje. To bi značilo da će ovaj mobitel bez problema moći izdržati dan korištenja kod zahtjevnijih korisnika, što kod Galaxy S25 Edgea nije moguće.

Nubia Air moći će se kupiti na europskom tržištu po cijeni od 250 eura.