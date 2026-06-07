Ovako će izgledati Galaxy S26 FE

Iako se njegovo predstavljanje očekuje tek krajem ljeta, Samsungov nadolazeći Galaxy S26 FE već se pojavio na društvenim mrežama. Naime, mobitel je osvanuo u bazi podataka organizacije WPC (Wireless Power Consortium), pri čemu je objavljena i fotografija koja otkriva njegov izgled.

Prema dostupnoj fotografiji, Galaxy S26 FE zadržat će prepoznatljiv dizajn svojih prethodnika, no uz jednu vidljivu promjenu. Samsung je, čini se, redizajnirao modul kamera koji sada ima izdignuto kućište slično onome kakvo već nekoliko generacija koriste sklopivi Galaxy Z Foldovi.

Galaxy S26 FE Foto: WPC

Iako se tu na prvi ne čini ništa neobično, novi modul kamera privukao je pažnju onima s utreniranim okom upravo zbog svog položaja. Na fotografiji izgleda kao da je smješten vrlo blizu gornjeg i bočnog ruba uređaja, što mu daje nešto drugačiji izgled u odnosu na ostatak Samsungove aktualne ponude.

Osim dizajna, o Galaxyju S26 FE zasad nije poznato mnogo detalja. Ranije glasine navodile su da bi uređaj mogao pogoniti Samsungov Exynos 2500 SoC u kombinaciji s 8 GB RAM-a, dok bi softversku stranu trebao pokrivati Android 17.

Ako Samsung zadrži dosadašnji raspored predstavljanja FE modela, Galaxy S26 FE mogao bi biti službeno predstavljen tijekom kolovoza ili rujna ove godine. Do tada ćemo vjerojatno saznati i ostatak njegovih specifikacija.