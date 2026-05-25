Ovi modeli iPhonea navodno neće dobiti iOS 27

Oni koji imaju iPhone 11 i iPhone SE druge generacije, vjerojatno će ubrzo morati zamijeniti mobitel ako i dalje žele dobivati softverska ažuriranja

Apple bi s nadolazećim iOS-om 27 mogao ukinuti podršku za četiri starija iPhonea, tvrde najnovije glasine koje kruže društvenim mrežama uoči održavanja ovogodišnjeg WWDC-a.

Prema informacijama koje je objavio poznati kineski leaker na Weibou, Instant Digital, iOS 27 navodno više neće podržavati sljedeće uređaje:

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (2nd generation)

Ako se ove informacije pokažu točnima, novi operativni sustav zahtijevat će iPhone 12 ili noviji model. Istovremeno bi podrška za SE modele bila ograničena na iPhone SE (3rd generation) i novije uređaje.

Naime, već je poznato da bi iOS 27 trebao donijeti nekoliko većih promjena u Appleov ekosustav, uključujući, među ostalom, nadograđenu Siri te dodatne AI funkcionalnosti povezane s Apple Intelligenceom.

Upravo bi te AI mogućnosti mogle biti dodatni problem za korisnike starijih uređaja, budući da Apple podršku za Apple Intelligence ograničava na iPhone 15 Pro i novije modele, što znači da ni svi iPhonei kompatibilni s iOS-om 27 možda neće dobiti sve nove značajke.

Podsjetimo, Apple je prošle godine s iOS-om 26 ukinuo podršku za iPhone XS i XS Max.