Samsung potvrdio datum predstavljanja serije Galaxy S26

Samsung će seriju Galaxy S26 predstaviti 25. veljače u 19 sati po našem vremenu, a oni koji se registriraju za gledanje predstavljanje, dobivaju vaučer od 30 eura

Nakon brojnih nagađanja, Samsung je službeno potvrdio da će nova serija Galaxy S26 biti predstavljena 25. veljače na Galaxy Unpackedu u San Franciscu. Kao što je i inače slučaj, cijelo će se predstavljanje moći pratiti uživo putem Samsungove stranice i YouTube kanala u 19 sati po našem vremenu.

Povodom Galaxy Unpackeda, Samsung je otvorio i registracije za gledanje predstavljanja, što donosi neke određene pogodnosti. U konkretnom slučaju za hrvatsko tržište, registracija donosi vaučer od 30 eura za odabrane proizvode, koji ne moraju nužno biti dio serije Galaxy S26. No, ako se mobiteli kupe u pretprodaji, moguće je ostvariti besplatnu nadogradnju pohrane.

Prema dosadašnjim informacijama, Galaxy S26 i S26+ na većini će tržišta imati Exynos 2600, uz 12 GB RAM-a. Osnovni model navodno će imati bateriju kapaciteta 4.300 mAh, dok će S26+ zadržati 4.900 mAh. Stražnje kamere, barem prema glasinama, neće doživjeti veće promjene.

Najjači model, Galaxy S26 Ultra, trebao bi koristiti dodatno pojačani Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Spominje se baterija od 5.000 mAh s podrškom za 60-vatno žično i 25-vatno bežično punjenje. Iako bi rezolucije kamera trebale ostati iste, očekuju se objektivi s većim otvorima blende.