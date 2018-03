Tri su kamere rezervirane samo za P20 Pro

Kako se bliži vrijeme službenog predstavljanja novih mobitela tvrtke Huawei tako se jednakom brzinom pojavljuju i nove informacije o njima. Već neko vrijeme se zna kako će barem jedan od modela imati tri kamere i prema novim press renderima radi se o modelu P20 Pro.

Na novim renderima koji su procurili na Internet jasno se vide tri kamere sa stražnje strane uređaja. Dvije su kamere zajedno grupirane dok je treća iz nekog razloga izdvojena. Koji je razlog tomu saznat ćemo ako ne prije onda 27. ožujka za kada je najavljen službeni događaj na kojemu će Huawei predstaviti novu P20 seriju mobitela.

Renderi otkrivaju kako će nove kamere biti nešto pametnije u odnosu na prethodne. Naime, Huawei je istakao slogan „SEE MOOORE WITH AI“, čime dao do znanja kako će kamere raditi u suradnji s umjetnom inteligencijom što bi trebalo rezultirati kvalitetnijim fotografijama i video zapisima. Tri slova „O“ nisu tiskarska greška, već na taj način Huawei još jednom naglašava postojanje tri kamere na uređaju.

Tijekom dana iz Huaweija je stigao još jedan teaser u obliku kratkog video zapisa na kojemu je prikazan neimenovani model koji čini se također ima tri kamere. No, kod njega su iste postavljene vodoravno, a ne okomito kao kod Pro modela.

A match made in heaven. Putting professional photography within your grasp. #SeeMooore #HuaweiP20 pic.twitter.com/jSlCwuXhim — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) March 6, 2018

Renderi još jednom potvrđuju i kako će nova P20 serija imati zaslon s urezom. Isti će se iskoristiti za smještaj prednje kamere i senzora. Budući da P20 Lite kao najslabiji model ima dvije kamere sa stražnje strane čini se kako se takva konfiguracija više ne smatra prestižom već donjim minimumom.