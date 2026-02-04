Lenovo ThinkVision P40WD- 40 je velik 40'' poslovni IPS monitor s pregršt konektora, 120 Hz i VRR-om

Visoka rezolucija od 5120 x 2160 piksela uz velik broj konektora među kojima je i Thunderbolt 4 koji može isporučiti 140 W, naprednim poslovnim opcijama podjele zaslona ima i IPS Black panel dvostruko većeg kontrasta od standardnog, 120 Hz uz VRR podršku te blago zakrivljeni oblik i moderan dizajn

SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkVision P40WD-40 Ekran 40'' (5120 x 2160) / 120 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS Black/ W-LED Kontrast/Svjetlina 2000:1/ 400 cd/m2 Vrijeme odziva 4 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 2 x Thunderbolt 4, 2 x USB C,

5 x USB A, USB B, Ethernet, 3,5 mm

ThinkVision je serija poslovnih monitora iz Lenova koji su svojim funkcionalnostima i brojnim opcijama jasno usmjereni uredskom i drugim radnim okruženjima. Tako model P40W-40 dolazi s velikim brojem konektora, setom očekivanih ergonomskih mogućnosti, opcijama za daisy chain povezivanje, virtualnim KVM prekidačem i softverom za dijeljenje zaslona. Istovremeno se radi o blago zakrivljenom ekranu s IPS Black panelom i 120 Hz uz VRR podršku.

Lenovo ThinkVision P40WD-40 dolazi s robusnim stalkom, solidnim ergonomskim mogućnostima i konzervativnim poslovnim dizajnom

Moitor ima moderan izgled s vrlo tankim rubovima oko ekrana, blagim faktorom zakrivljenosti od 2500R. Okviri oko ekrana su crni dok su pravokutna baza i stalak sivi i imaju crvene naglaske u procjepu za držanje monitora i rupi za kablove koji podsjećaju na ThinkPad crvene elemente. Monitor straga ima duguljastu kutiju u kojoj je smješten hardver i vrlo brojni konektori, dok su na samom rubu ekrana tipka za paljenje i joystick za upravljanje OSD izbornikom. Lenovo ThinkVision P40WD se može podešavati po visini, zakretati i namještati nagib.

IPS Black panel ima dvostruko veću rezoluciju u odnosu na klasični IPS, a ovaj monitor uz to ima rezoluciju od 5120 x 2160 Hz na 40'' dijagonali, HDR podršku, svjetlinu od 400 cd/m2 te 120 Hz refresh rate

Osnova ovog modela je IPS Black panel koji ima dijagonalu od 40'' i usmjerenje 21:9 uz visoku rezoluciju od 5120 x 2160 piksela. IPS Black omogućuje dvostruko veći kontrast u odnosu na klasičnu IPS tehnologiju, uz zadržane prednosti poput prikaza boja i dobre vidljivosti iz kutova. Lenovo ThinkVision P40WD pokriva 99% sRGB i 98% DCI-P3 spektra te stiže s vrlo dobrom svjetlinom od 400 cd/m2. Uz to, monitor podržava prikaz HDR10 sadržaja i stiže s tvornički kalibriranim panelom s visokom preciznošću boja. Iako se prije svega radi o poslovnom monitoru koji je obogaćen Eye Comfort i Eyesafe 2.0 tehnologijama za smanjenje naprezanja očiju, P20WD ima i višu stopu osvježavanja panela od 120 Hz uz VRR podršku.

Napredna opremljenost očituje se u stereo zvučnicima od po 5 W, integriranim KVM prekidačem koji omogućuje spajanje više izvora odjednom i upravljanje njima jednim setom periferije. Od konektora se izdvaja Thunderbolt 4 s isporukom 140 W, a tu su još HDMI 2.1, dva DisplayPort konektora koji omogućuju daisy chain povezivanje, te velik broj dodatnih USB-a, Ethernet i 3,5 mm audio priključak. Dio konektora iskače ispod monitora i ta se ladica može gurnuti ponovno u kućište.

Napravljena je priprema za ThinkVision web kamere, a softver poput Lenovo Display Managera omogućit će napredno upravljanje prozorima na ekranu. Ovako bogata oprema i opcije dolaze i s visokom cijenom koja je u ovom slučaju oko 1.800 eura, što je cijena za koju je moguće nabaviti i OLED modele.