Doznali smo detalje o CARNET-ovom smanjenju podatkovnog prostora za učitelje i učenike

Neki nastavnici i učenici u Hrvatskoj ostali su zatečeni prepolovljenim dostupnim prostorom za pohranu podataka na OneDriveu u sklopu domene skole.hr. Doznajemo o čemu je zapravo riječ

Krajem prošloga tjedna CARNET je neugodno iznenadio brojne nastavnike i učenike najavom smanjenja dostupnog prostora za pohranu podataka u sklopu paketa Microsoft 365 na domeni skole.hr. Tada je najavljeno da će dostupan prostor biti prepolovljen, pa će nastavnom osoblju na raspolaganju biti samo 50, a učenicima po 25 GB prostora na OneDriveu.

Slijedom te odluke obratili smo se CARNET-u i zatražili dodatna pojašnjenja – evo što smo doznali.

Što je ograničavajući faktor oko ukupno dostupnog prostora na servisu Microsoft 365?

Prostor za pohranu u okviru Microsoft 365 paketa na domeni skole.hr proizlazi iz ugovornih uvjeta između Microsofta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Koliko je prostora ukupno zakupljeno za obrazovni sustav?

Ukupna količina prostora dostupna za korisnike školskog sustava je trenutno 667,58 TB. Za vrijeme pandemije virusom COVID-19, Microsoft je svim korisnicima u školstvu privremeno omogućio proširenje raspoloživog prostora na 1 TB. Nakon što se situacija stabilizirala, limiti su vraćeni na 100 GB za nastavnike i 50 GB za učenike, no određeni korisnici su prelazili taj limit tj. na njihovim je OneDrive diskovima i dalje bio sadržaj koji je na njih dodan za vrijeme pandemije. Navedeni su korisnici više puta zamoljeni da uklone nepotrebne sadržaje i na taj način budu unutar limita od 100 GB, no većina ih to nije napravila.

Objasnili su nam i zašto je nedavno došlo do problema…

Kako su svi skole.hr računi povezani na način da zajednički koriste sveukupno dostupan prostor za pohranu, zbog korisnika koji su trošili veliki postotak zajedničkog prostora Microsoft je sve skole.hr račune stavio u "read-only" mode.

…kao i sljedeće korake

Limit je svim korisnicima jednako postavljen i sada iznosi 50 GB za nastavnike i 25 GB za učenike, a navedeni kapaciteti omogućuju dovoljno prostora za redovite obrazovne aktivnosti poput pohrane nastavnih materijala, domaćih zadaća, dokumenata i prezentacija. Trenutno vrlo mali postotak (0,32%) svih korisnika prostora za pohranu prelazi navedena ograničenja. Tim se korisnicima pristupa individualno te im se daje rok za usklađivanje zauzeća prostora za pohranu kako bi se izbjegla nova prekoračenja limita i ograničenja u radu servisa te očuvala jednaka dostupnost usluge za sve korisnike.

Hoće li se onima kojima treba više prostora (primjerice nastavnicima informatike) omogućiti dokup podatkovnog prostora?

Dokup dodatnog prostora za pohranu pojedinačnim korisnicima kojima treba više prostora nije moguć, budući da svi korisnici iste vrste (učenici ili nastavnici) imaju jednako ograničenje. Korisnici ili ustanove koje imaju potrebu za tim mogu samostalno kupiti dodatan prostor za pohranu od Microsofta ili nekog drugog pružatelja navedene usluge, no ne na domeni skole.hr.

Možda onda da prijeđu na Google. Koliki su limiti postavljeni za korisnike Googleovih servisa unutar obrazovnog sustava?

Limiti za Google servise, odnosno Google Workspace je 100 GB za nastavnike i 50 GB za učenike.