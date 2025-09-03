Doznali smo detalje o CARNET-ovom smanjenju podatkovnog prostora za učitelje i učenike

Neki nastavnici i učenici u Hrvatskoj ostali su zatečeni prepolovljenim dostupnim prostorom za pohranu podataka na OneDriveu u sklopu domene skole.hr. Doznajemo o čemu je zapravo riječ

Sandro Vrbanus srijeda, 3. rujna 2025. u 06:30

Krajem prošloga tjedna CARNET je neugodno iznenadio brojne nastavnike i učenike najavom smanjenja dostupnog prostora za pohranu podataka u sklopu paketa Microsoft 365 na domeni skole.hr. Tada je najavljeno da će dostupan prostor biti prepolovljen, pa će nastavnom osoblju na raspolaganju biti samo 50, a učenicima po 25 GB prostora na OneDriveu.

Slijedom te odluke obratili smo se CARNET-u i zatražili dodatna pojašnjenja – evo što smo doznali.

Što je ograničavajući faktor oko ukupno dostupnog prostora na servisu Microsoft 365?

Prostor za pohranu u okviru Microsoft 365 paketa na domeni skole.hr proizlazi iz ugovornih uvjeta između Microsofta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Koliko je prostora ukupno zakupljeno za obrazovni sustav?

Ukupna količina prostora dostupna za korisnike školskog sustava je trenutno 667,58 TB. Za vrijeme pandemije virusom COVID-19, Microsoft je svim korisnicima u školstvu privremeno omogućio proširenje raspoloživog prostora na 1 TB. Nakon što se situacija stabilizirala, limiti su vraćeni na 100 GB za nastavnike i 50 GB za učenike, no određeni korisnici su prelazili taj limit tj. na njihovim je OneDrive diskovima i dalje bio sadržaj koji je na njih dodan za vrijeme pandemije. Navedeni su korisnici više puta zamoljeni da uklone nepotrebne sadržaje i na taj način budu unutar limita od 100 GB, no većina ih to nije napravila.

Objasnili su nam i zašto je nedavno došlo do problema…

Kako su svi skole.hr računi povezani na način da zajednički koriste sveukupno dostupan prostor za pohranu, zbog korisnika koji su trošili veliki postotak zajedničkog prostora Microsoft je sve skole.hr račune stavio u "read-only" mode.

…kao i sljedeće korake

Limit je svim korisnicima jednako postavljen i sada iznosi 50 GB za nastavnike i 25 GB za učenike, a navedeni kapaciteti omogućuju dovoljno prostora za redovite obrazovne aktivnosti poput pohrane nastavnih materijala, domaćih zadaća, dokumenata i prezentacija. Trenutno vrlo mali postotak (0,32%) svih korisnika prostora za pohranu prelazi navedena ograničenja. Tim se korisnicima pristupa individualno te im se daje rok za usklađivanje zauzeća prostora za pohranu kako bi se izbjegla nova prekoračenja limita i ograničenja u radu servisa te očuvala jednaka dostupnost usluge za sve korisnike.

Hoće li se onima kojima treba više prostora (primjerice nastavnicima informatike) omogućiti dokup podatkovnog prostora?

Dokup dodatnog prostora za pohranu pojedinačnim korisnicima kojima treba više prostora nije moguć, budući da svi korisnici iste vrste (učenici ili nastavnici) imaju jednako ograničenje. Korisnici ili ustanove koje imaju potrebu za tim mogu samostalno kupiti dodatan prostor za pohranu od Microsofta ili nekog drugog pružatelja navedene usluge, no ne na domeni skole.hr.

Možda onda da prijeđu na Google. Koliki su limiti postavljeni za korisnike Googleovih servisa unutar obrazovnog sustava?

Limiti za Google servise, odnosno Google Workspace je 100 GB za nastavnike i 50 GB za učenike.



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi