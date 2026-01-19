Microsoftovo prvo ovogodišnje ažuriranje za Windowse 11 sprječava gašenje računala

Iako je ovaj problem zahvatio manji broj korisnika, Microsoft je ponovno bio prisiljen reagirati hitnom zakrpom

Matej Markovinović ponedjeljak, 19. siječnja 2026. u 20:55
Prvo sigurnosno ažuriranje koje je Microsoft objavio za Windowse 11 u 2026. godini uzrokovalo je neočekivane probleme kod nekih korisnika, zbog čega je izdana zakrpa svega nekoliko dana kasnije.  

Kako prenosi The Verge, ažuriranje je kod nekih korisnika sprječavalo pravilno gašenje ili hibernaciju sustava, a zabilježeni su i problemi s prijavom putem Remote Desktopa. Problem je, čini se, zahvatio isključivo računala s Windowsima 11 u verziji 23H2 i to samo u Enterprise i IoT izdanjima.

Iako broj pogođenih korisnika nije velik, riječ je o još jednom primjeru problematičnih ažuriranja Windowsa koja su Microsoft prisilila na izdavanje takozvane out-of-band zakrpe. Takve su hitne zakrpe nekada bile rijetkost, no posljednjih se godina pojavljuju sve češće, što ponovno otvara pitanje kvalitete testiranja prije javne distribucije ažuriranja sustava.

Microsoft je hitno ažuriranje objavio 17. siječnja, a službeni popis promjena pogledajte ovdje

 



