Copilot se dublje integrira u Windowse 11, stiže i u File Explorer

Čini se da bi Windowsi 11 uskoro mogli dobiti Copilot gumb unutar File Explorera koji bi se koristio za pozivanje svojevrsne bočne trake za AI asistenta, što se vjerojatno neće svidjeti „hejterima“ AI-a.

Kako je primijetio Windows Central, poznati leaker PhantomOfEarth otkrio je da se u najnovijim testnim verzijama Windowsa 11 nalazi skriveni gumb u navigacijskoj traci File Explorera. Taj je gumb nevidljiv osim ako se mišem ne prijeđe preko trake, no čini se da Microsoft planira neku vrstu dodatka na tom mjestu.

Drugi tragovi, točnije linije koda u istim testnim verzijama, spominju značajku "Razgovaraj s Copilotom" i funkcionalnost koja nudi opciju odvajanja Copilota od File Explorera. Teorija je, dakle, da će postojati neka vrsta Copilot bočne trake unutar File Explorera koja se poziva klikom na zasad nevidljivi gumb, a ideja bi vjerojatno bila pružiti izravne povratne informacije o datotekama, bilo da se radi o sažimanju dokumenta ili predlaganju uređivanja fotografije.

Dodatne novosti za Copilot

Windows Central je također izvijestio da najnovija testna Windowsa 11 donosi i neke dodatne promjene za Copilot. Jedna od njih je nova značajka za Narator, alat za čitanje zaslona, koja mu omogućuje isporuku AI generiranih opisa slika ili grafova za slabovidne korisnike.

Ovo je pametna ideja koja je prethodno bila dostupna samo vlasnicima Copilot+ računala, ali sada dolazi svim korisnicima Windowsa 11. Također se uvodi mogućnost da IT administratori uklone aplikaciju Copilot na upravljanim uređajima, ali samo ako je na uređaju prisutan Microsoft 365 Copilot. Svakodnevni korisnici već mogu deinstalirati Copilot, iako to ne uklanja AI u potpunosti iz sustava.

Naravno, Copilot je već prisutan u File Exploreru i to u kontekstualnom izborniku koji se pojavljuje desnim klikom na datoteku i nudi razne prečace do AI funkcija. Međutim, to je prilično suptilna implementacija, dok bi nova metoda s posebnim gumbom i mogućom bočnom trakom stavila umjetnu inteligenciju puno agresivnije pred korisnike.

Takav potez ne bi bio iznenađujući s obzirom na Microsoftov pojačani fokus na AI, no vjerojatno ne bi bio popularan ako ne bi bio ponuđen kao opcionalno iskustvo koje se može jednostavno isključiti.

S obzirom na osjetljivost oko Copilota i pritužbi da tvrtka gura previše AI-a u Windows 11, za pretpostaviti je da će Microsoft ovakvu funkciju uvesti kao opcionalnu. Naravno, još ne znamo hoće li se išta od ovoga ostvariti, budući da gumb još nije aktivan ni u testiranju, a o njegovoj funkcionalnosti svjedoče samo tragovi u pozadini sustava. Ipak, ideja o bočnoj traci za File Explorer, sličnoj onoj u Edgeu, ne čini se nimalo iznenađujućom.