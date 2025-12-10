Appleov viši potpredsjednik za hardver ipak ne napušta tvrtku

Srouji poručuje u internom dopisu da su glasine o njegovom odlasku neutemeljene te naglašava da je ponosan na tehnologije koje njegov tim razvija i da uživa u svom poslu

Matej Markovinović srijeda, 10. prosinca 2025. u 16:34
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Prije nekoliko dana pojavile su se informacije da se više visokopozicioniranih Appleovih čelnika sprema u mirovinu ili napušta tvrtku, a nedavno se pisalo da bi sljedeći mogao biti Johny Srouji, Appleov viši potpredsjednik za hardverske tehnologije i jedan od ključnih ljudi zaslužnih za razvoj Appleovih čipova.

No, na sreću za Apple, to ipak nije slučaj. Srouji je u internom dopisu potvrdio da ne odlazi iz tvrtke.

„Znam da ste čitali razne glasine i nagađanja o mojoj budućnosti u Appleu i osjećam da to trebate čuti izravno od mene. Ponosan sam na nevjerojatne tehnologije koje zajedno gradimo, od zaslona, kamera, senzora, silicija i baterija, pa do širokog spektra drugih tehnologija u svim Appleovim proizvodima. Zajedno omogućujemo najbolje proizvode na svijetu. Volim svoj tim i volim svoj posao u Appleu te ne planiram otići tako skoro“, napisao je Srouji.

Dakle, unatoč valovima odlazaka u Appleu, Srouji zasad ne spada među imena koja napuštaju tvrtku.

 



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi