Appleov viši potpredsjednik za hardver ipak ne napušta tvrtku

Srouji poručuje u internom dopisu da su glasine o njegovom odlasku neutemeljene te naglašava da je ponosan na tehnologije koje njegov tim razvija i da uživa u svom poslu

Prije nekoliko dana pojavile su se informacije da se više visokopozicioniranih Appleovih čelnika sprema u mirovinu ili napušta tvrtku, a nedavno se pisalo da bi sljedeći mogao biti Johny Srouji, Appleov viši potpredsjednik za hardverske tehnologije i jedan od ključnih ljudi zaslužnih za razvoj Appleovih čipova.

No, na sreću za Apple, to ipak nije slučaj. Srouji je u internom dopisu potvrdio da ne odlazi iz tvrtke.

„Znam da ste čitali razne glasine i nagađanja o mojoj budućnosti u Appleu i osjećam da to trebate čuti izravno od mene. Ponosan sam na nevjerojatne tehnologije koje zajedno gradimo, od zaslona, kamera, senzora, silicija i baterija, pa do širokog spektra drugih tehnologija u svim Appleovim proizvodima. Zajedno omogućujemo najbolje proizvode na svijetu. Volim svoj tim i volim svoj posao u Appleu te ne planiram otići tako skoro“, napisao je Srouji.

Dakle, unatoč valovima odlazaka u Appleu, Srouji zasad ne spada među imena koja napuštaju tvrtku.