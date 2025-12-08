Još jedan ključni Appleov čelnik napušta tvrtku?

Odlazak Johnyja Sroujija mogao bi dodatno uzdrmati tvrtku koja se već suočava s brojnim kadrovskim promjenama u proteklim mjesecima

Matej Markovinović ponedjeljak, 8. prosinca 2025. u 03:09
📷 Screenshot: YouTube
Screenshot: YouTube

Johny Srouji, Appleov viši potpredsjednik za hardverske tehnologije i jedan od ključnih ljudi zaslužnih za razvoj Appleovi čipova, ozbiljno razmatra odlazak iz tvrtke. Informaciju je objavio Bloombergov Mark Gurman, navodeći da je Srouji o tome već obavijestio izvršnog direktora Tima Cooka.

Ovo nije prvi put da se spominje njegov potencijalni odlazak. Još se u listopadu spominjalo da Srouji razmišlja o svojoj budućnosti u Appleu. Iako službene potvrde još nema, čini se da se Srouji sve više naginje promjeni poslodavca, što bi predstavljalo značajan udarac za Appleov hardverski razvoj.

Njegov mogući odlazak nadovezuje se na niz visoko pozicioniranih promjena u Appleovom vodstvu tijekom posljednjih mjeseci. Operativni direktor Jeff Williams najavio je odlazak u mirovinu u srpnju, nakon čega su uslijedila nova preslagivanja.

Naime, početkom prosinca situacija se dodatno zakomplicirala pa je šef AI odjela John Giannandrea napustio svoju poziciju, vodeća osoba za regulatornu politiku Lisa Jackson i glavna pravnica Kate Adams također su najavile odlazak, dok je voditelj dizajna korisničkog sučelja Alan Dye prešao u Metu o čemu smo i mi pisali.

 



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi