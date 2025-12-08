Još jedan ključni Appleov čelnik napušta tvrtku?

Odlazak Johnyja Sroujija mogao bi dodatno uzdrmati tvrtku koja se već suočava s brojnim kadrovskim promjenama u proteklim mjesecima

Johny Srouji, Appleov viši potpredsjednik za hardverske tehnologije i jedan od ključnih ljudi zaslužnih za razvoj Appleovi čipova, ozbiljno razmatra odlazak iz tvrtke. Informaciju je objavio Bloombergov Mark Gurman, navodeći da je Srouji o tome već obavijestio izvršnog direktora Tima Cooka.

Ovo nije prvi put da se spominje njegov potencijalni odlazak. Još se u listopadu spominjalo da Srouji razmišlja o svojoj budućnosti u Appleu. Iako službene potvrde još nema, čini se da se Srouji sve više naginje promjeni poslodavca, što bi predstavljalo značajan udarac za Appleov hardverski razvoj.

Njegov mogući odlazak nadovezuje se na niz visoko pozicioniranih promjena u Appleovom vodstvu tijekom posljednjih mjeseci. Operativni direktor Jeff Williams najavio je odlazak u mirovinu u srpnju, nakon čega su uslijedila nova preslagivanja.

Naime, početkom prosinca situacija se dodatno zakomplicirala pa je šef AI odjela John Giannandrea napustio svoju poziciju, vodeća osoba za regulatornu politiku Lisa Jackson i glavna pravnica Kate Adams također su najavile odlazak, dok je voditelj dizajna korisničkog sučelja Alan Dye prešao u Metu o čemu smo i mi pisali.