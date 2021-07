Ovo je Andy Jassy, čovjek koji je izašao iz Bezosove sjene i preuzeo Amazon

Jeff Bezos osnovao je Amazon još 1994. godine te ga je od tada neprekidno vodio kao generalni izvršni direktor, no sada ga zamjenjuje jedan od njegovih najbližih suradnika

Osnivač Amazona i multimilijarder Jeff Bezos, najavio je još početkom veljače da napušta čelno mjesto jedne od najmoćnijih svjetskih internetskih korporacija, kako bi se mogao posvetiti drugim projektima i humanitarnom radu.

Kao što je Bezos tada napisao i u otvorenom pismu radnicima tvrtke, zamijenio ga je njegov bliski suradnik i dosadašnji izvršni direktor Amazon Web Servicesa, 53-godišnji Andy Jassy, koji se Amazonu pridružio još 1997. godine, piše The Guardian.

„Položio sam završni ispit u petak i počeo raditi u ponedjeljak, ne znajući što će biti moj posao ni titula, no znao sam da im je to vrlo važno“ osvrnuo se Jassy na svoje početke u intervjuu za Recode, dodajući da je prvo planirao angažman od tri godine, ali se to sve na kraju odužilo.

Jassy ima i fotografsko pamćenje

No, Jassy je ubrzo saznao što treba raditi, pa je tako u Bezosovoj sjeni, osnovao Amazon Web Services, hosting u oblaku koji koriste milijune tvrtki i državnih te edukacijskih ustanova. Samo je prošle godine AWS zabilježio prihode od 45 milijardi dolara i rast poslovanja od 30 posto, pa su tako postali jedan od vodećih svjetskih igrača u tom području.

Suradnici Jassyja opisuju kao menadžera koji je izrazito usredotočen na tehničke detalje te ima fotografsko pamćenje, no on također, za razliku od Bezosa, nema straha od objavljivanja svojih mišljenja na društvenim mrežama, pa je tako u više navrata na Twitteru davao podršku LGBTIQ zajednici, a komentirao je i slučajeve policijske brutalnosti u Sjedinjenim Američkim Državama.

'Biti predsjednik uprave Amazona, duboka je odgovornost koja proždire'

Bezos je u pismu u kojem je najavio svoj odlazak, rekao da u Jassyja ima puno povjerenje te da vjeruje da će on biti izvanredan vođa, koji će dovesti ovu tvrtku na još veću razinu.

„Biti predsjednik uprave Amazona, duboka je odgovornost koja proždire“, napisao je tada Bezos dodajući da se na toj poziciji jako teško usredotočiti na nešto drugo, pa je spomenuo da će se više baviti svojim humanitarnim zakladama Day 1 Fund i Bezos Earth Fund, tvrtkom za istraživanje svemira Blue Origin te novinskom kućom Washington Post.