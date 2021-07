Sada je i potvrđeno: Branson će u svemir prije Bezosa

O svemirskoj smo utrci milijardera već pisali kada je Jeff Bezos najavio svoj let za 20. srpnja, a potom se počelo šuškati da bi ga Richard Branson mogao prestići. Sada je jasno i što Virgin Galactic planira

Prvi milijarder koji će svojom letjelicom poletjeti na rub svemira ipak neće biti Jeff Bezos. On je, za slučaj da str propustili, najavio kako će raketom New Shepard svoje svemirske kompanije Blue Origin, na rub svemira poletjeti 20. srpnja. Iako je svoju objavu tempirao tek mjesec i pol prije leta, to je bilo dovoljno vremena da se u Virgin Galacticu pregrupiraju i poslože sve kako bi njihov šef prestigao vlasnika Amazona.

Britanski milijarder i vlasnik branda Virgin, Sir Richard Branson, nikada nije prezao od ekshibicija koje će ga dovesti u središte pozornosti. Na tome je izgradio gotovo cijelu karijeru i imidž avanturista, pa je i sada iskoristio priliku. Dok javnost potpisuje peticiju da se Bezos niti ne vrati iz svemira, Bransonov Virgin Galactic pripremio je letjelicu, ishodovao dozvolu, te najavio svoj sljedeći pokusni let – već za 11. srpnja.

Na njemu će, uz dvojicu pilota, biti i troje zaposlenika Virgin Galactica koji će evaluirati razne aspekte svemirskog leta. Oni imaju kodna imena Astronaut 002 do 004, dok je titula Astronauta 001 Virgin Galactica pripala samom Bransonu, pokretaču kompanije.

Pobjednik svemirske utrke milijardera?

Prijenos uživo

Za samo devet dana, u nedjelju, 11. srpnja, u 15 sati po hrvatskom vremenu, u prijenosu uživo moći ćemo pratiti prvog milijardera koji na rub svemira polijeće svojom letjelicom u kratki suborbitalni let. Time će Branson za devet dana preduhitriti Bezosov svemirski let.

Let će izgledati tako da će s piste zračne baze Spaceport America u Novom Meksiku poletjeti zrakoplov SpaceShipTwo, koji će pod sobom nositi raketnu svemirsku letjelicu VSS Unity. Nakon postizanja visine od oko 15 kilometara, raketna će se letjelica s posadom odvojiti, upaliti svoj motor te nastaviti penjati do visine od oko 80 kilometara. Tamo će ugasiti motor, omogućiti glatko i bešumno krstarenje u trajanju od nekoliko minuta za koje vrijeme će svemirski turisti moći uživati u pogledu i bestežinskom stanju.

SpaceShipTwo i VSS Unity

Nakon toga pokreće se postupak slijetanja, VSS Unity jedri prema tlu i spušta se poput zrakoplova na istu pistu s koje je poletio. Branson je najavio i da će po slijetanju imati jednu zanimljivu objavu "koja će omogućiti još mnogima da i sami postanu astronauti".

Uz Bezosa leti i pionirka svemirskog programa

Usput rečeno, Blue Origin je objavio ime još jedne svemirske putnice. Ona je Wally Funk, danas 82-godišnjakinja, koja je bila najmlađa polaznica programa Mercury 13. Taj je program služio obuci prvih žena za astronautkinje u ranim 60-im godinama prošlog stoljeća. NASA ih tada nije uzela u obzir, pa je Wally Funk osoba koja je vjerojatno najduže čekala da poleti u svemir.

Blue Origin će joj sada ispuniti životni san, jer će do visine od oko 100 kilometara poletjeti zajedno s Bezosom i njegovim bratom, te još jednim sretnikom koji je za to platio gotovo 30 milijuna dolara.