Apple želi staviti Touch ID u svoje pametne satove

Kao dodatnu razinu sigurnosti, Apple ozbiljno razmišlja o implementaciji Touch ID-a na svoje pametne satove. To bismo navodno već mogli vidjeti sljedeće godine

Apple bi već sljedeće godine mogao u svoje pametne satove staviti senzor otiska prsta. Prema internom razvojnom kodu kojeg je otkrio Macworld, Apple trenutno aktivno istražuje načine kako integrirati Touch ID u Apple Watch, a prva implementacija vjerojatno će biti na nekom od Apple Watch Ultra modela.

Još nije poznato gdje bi senzor otiska prsta mogao biti smješten, no opcije su slične kao i kod mobitela, u zaslonu ili na tipki sa strane. U prošlosti su se već pojavljivale glasine o optičkom senzoru ispod zaslona, ali je opcija sa strane sata vjerojatno izglednija zbog lakše implementacije.

Ove se informacije poklapaju s nedavnim glasinama da Apple sljedeće godine planira veliki redizajn svojih pametnih satova, uz potencijalno uvođenje novog SoC-a koji bi trebao biti jači i energetski učinkovitiji.

Inače, nova generacija Appleovih pametnih satova bit će predstavljena već ovog rujna, ali bez većih dizajnerskih promjena. Jedini koji bi vizualno mogao biti ponešto drugačiji je Apple Watch Ultra 3, za kojeg neslužbene informacije navode da će biti tanji.