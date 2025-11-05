WhatsApp sada ima aplikaciju za Apple Watch

Iako će ova aplikacija olakšati korisnicima Apple Watcha dopisivanje na WhatsAppu, treba imati na umu da ju je i dalje potrebno povezati s iPhoneom

Matej Markovinović srijeda, 5. studenog 2025. u 21:44
📷 Foto: WhatsApp
Foto: WhatsApp

Kao što se i najavljivalo, WhatsApp je konačno izdao aplikaciju za Apple Watch koja omogućuje korisnicima da koriste osnovne funkcije bez potrebe za vađenjem svoga mobitela iz džepa.

WhatsApp za Apple Watch omogućuje čitanje cijelih poruka te pregled povijesti razgovora. Moguće je također snimati i slati glasovne poruke, reagirati emojijima, a aplikacija prikazuje i slike te naljepnice u visokoj rezoluciji, iako to i nije toliko važno na malom zaslonu pametnog sata.

Na žalost nekih, mogućnosti pozivanja i dalje su poprilično ograničene. Iz WhatsAppa napominju kako pozive nije moguće obavljati ni primati izravno putem sata, ali je zato moguće vidjeti tko zove bez gledanja u mobitel. No, budući da će WhatsApp kroz sljedeći period širiti funkcionalnost aplikacije, moguće je i da se to jednog dana sredi.

WhatsApp za Apple Watch dostupan je za modele sata od Serije 4 uz watchOS 10 ili noviji. Sve poruke bit će zaštićene end-to-end enkripcijom.

 



