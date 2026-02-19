Meta će ove godine navodno predstaviti pametni sat

Nakon što su odustali 2022. godine, Meta se navodno vraća planovima za predstavljanje vlastitog pametnog sata i to već do kraja ove godine

Meta bi ove godine mogla proširiti svoj hardverski portfelj novim pametnim satom s funkcijama praćenja zdravlja i naprednim AI mogućnostima.

Kako doznaje The Information, pametni sat nosi kodno ime Malibu 2 i trebao bi biti predstavljen prije Metinih naočala za proširenu stvarnost naziva Phoenix, čiji je izlazak na tržište navodno odgođen do 2027. godine.

Ako ste i proteklih godina pratili tehnološke novosti, možda se sjećate da se još ranije govorilo da će Meta predstaviti pametni sat. Ipak, od toga su odustali još 2022. godine zbog neimenovanih tehničkih poteškoća i mjera smanjenja troškova.

U svakom slučaju, ako Malibu 2 doista stigne na tržište, Meta će se ozbiljno uključiti u utrku na tržištu pametnih satova i rame uz rame s Appleom, Googleom, Samsungom, Garminom i Fitbitom. Kako je trebao izgledati Metin pametni sat pogledajte u našem tekstu iz 2021. kojeg prilažemo.