Apple tuži bivšeg zaposlenika zbog krađe poslovnih tajni za Oppo

Nekadašnji član tima Apple Watcha završit će na sudu nakon što ga je Apple optužio da je krao povjerljive dokumente i informacije o razvoju pametnih satova te ih prosljeđivao kineskom Oppou

Apple je podnio tužbu protiv bivšeg zaposlenika iz tima zaduženog za Apple Watch, Chena Shija, optužujući ga da je u dogovoru s kineskim proizvođačem Oppom, kod kojeg je uskoro trebao početi raditi, pokušao ukrasti povjerljive informacije o nadolazećim pametnim satovima.

Kako je navedeno u tužbi, Shi je sudjelovao na desecima sastanaka s tehničkim članovima Apple Watch tima kako bi saznao više o njihovu radu te je preuzeo 63 dokumenta iz zaštićene mape koje je potom prebacio na USB. Tada je i poslao poruku Oppou da „pokušava prikupiti što je informacija moguće“ prije početka rada.

Osim toga, pretraživao je na svom službenom MacBooku kako obrisati podatke s laptopa i može li netko vidjeti je li otvorio datoteku na dijeljenom disku. Kako se ništa ne bi činilo sumnjivo, Shi je u pismu ostavke naveo „osobne i obiteljske razloge“, prenosi The Verge.

Inače, Shi je u Appleu radio kao arhitekt sustava senzora i imao pristup razvoju napredne tehnologije zdravstvenih senzora, uključujući povjerljive planove i specifikacije ECG tehnologije. Danas vodi tim za razvoj senzorske tehnologije u Oppou, što je Apple, kako se tvrdi u tužbi, doznao putem poruka pohranjenih na Shijevom službenom iPhoneu.

Oppo još nije komentirao ovaj slučaj.