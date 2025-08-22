Australska banka mora ponovno zaposliti otpuštene radnike nakon laži o AI chatbotovima

Sudskom presudom najveća je australska banka primorana ponovo zaposliti otpuštene radnike nakon što se pokazalo da su tvrdnje o sposobnosti chatbotova obična laž (a ovi nerviraju korisnike prisiljene s njima komunicirati)

Drago Galić petak, 22. kolovoza 2025. u 13:18

Australski sindikat financijskih usluga FSU dobio je sudski postupak za svojih 45 članova koje je najveća australska banka, Commonwealth Bank of Australia (CBA), zamijenila chatbotom prošlog mjeseca (usput, očito ekspresna sudska presuda, u nas se to ne bi moglo dogoditi).

Banka je tvrdila da je pokretanje chatbota navodno "dovelo do smanjenja broja poziva" za 2.000 tjedno, rekao je FSU.

Međutim, ispalo je da su ove „statistike“ bile čista laž kako su otpušteni i tvrdili. Umjesto toga, broj poziva se povećavao u vrijeme kada su otpušteni, a CBA je nudila osoblju prekovremene sate i angažirala i menadžment da se pridruži radnicima u odgovaranju na telefone kako bi se nosili s opterećenjem.

Da bi otkrili istinu, sindikat je eskalirao spor na radni tribunal gdje je optužio CBA da nije objasnila kako su uloge radnika proglašene suvišnima. Također je ustanovljeno da CBA zapošljava prave ljude za telefonsku podršku u Indiji (opet nesretni Indijci glume AI...) pa je ispalo da je čitava priča o efikasnom chatbotu tu da prikrije outsourcing.

Banka se ispričala otpuštenim radnicima, a ovi mogu birati hoće li se vratiti na svoja radna mjesta, tražiti druga radna mjesta unutar banke ili napustiti tvrtku s otpremninom.

Izvješće Bloomberg Intelligence od ove godine procijenilo je da će banke globalno ukinuti "čak 200.000 radnih mjesta u sljedećih tri do pet godina" zbog očekivanja da će mnogi zadaci danas biti dodijeljeni umjetnoj inteligenciji u bliskoj budućnosti.

Usprkos sudskom porazu, CBA je prošli tjedan objavila je partnerstvo s OpenAI koje će "istražiti napredna generativna AI rješenja koja imaju za cilj ojačati otkrivanje prijevara i pružiti personalizirane usluge" svojim klijentima.

U širem kontekstu, sve više je ovakvih primjera gdje se navodna mogućnost zamjene pravih, živih ljudi, LLM-ovima (chatbotima) i umjetnom inteligencijom uopće čini dijelom općeg AI balona i prenapuhivanja mogućnosti tehnologije van svih smislenih granica, što su oni koji koriste AI u svakodnevnom radu sigurno i sami prepoznali.

Ideja da ChatGPT ili neki drugi LLM može zamijeniti nekoga na poslu je u rangu ideje da to isto mogu MS Word ili Excel – nerazumijevanje razlike između alata i onoga tko taj alat koristi.

Ili (nesvjesno?) svođenje ljudi na alat.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

KEF LSX II & II LT!

Akcija

Mali format, veliki zvuk

Doživite vrhunski Hi-Fi u kompaktnom dizajnu. KEF LSX II i LSX II LT nude besprijekoran bežični streaming, kristalno čist zvuk i moderan izgled koji se uklapa u svaki prostor. Sada uz posebnu akciju u Ronisu Velesajam.

Akcija

Prilagođeno HybridDigital UcD pojačalo.

Akcija

NAD C 379

2x80 W snage (do 300 W bridged), ESS SABRE DAC 32-bit/384kHz, MDC 2 utori za nadogradnje, MM Phono pretpojačalo, pojačalo za slušalice, HDMI eARC, digitalni ulazi i dva sub izlaza.

995 € 1.199 € Akcija

Klasičan, elegantan i ručno furnir.

Akcija

WHARFEDALE Super Denton

Trosistemski bookshelf zvučnik, woofer 165 mm Kevlar, midrange 50 mm, tweeter 25 mm, frekvencijski raspon 52 Hz–20 kHz, osjetljivost 87 dB, 6 Ω, snaga pojačala 25–120 W, max SPL 103 dB, MDF/iverica kabinet.

1.080 € 1.200 € Akcija

High-Fidelity KEF zvuk

Akcija

KEF LSX II LT

2x Uni-Q driver (19 mm HF, 115 mm LF/MF), snaga 2x100 W, raspon 54Hz–28kHz, max SPL 102 dB. Bežični streaming (AirPlay 2, Chromecast, BT 5.0, Spotify/Tidal Connect), ulazi HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, izlaz za subwoofer.

799 € 999 € Akcija

Zabava koja traje cijelu noć.

Akcija

JBL PARTYBOX Stage 320

JBL PartyBox Stage 320, 240 W, 2×6,5" wooferi + 2×2,25" visokotonci, baterija do 18 h (punjenje 3 h), BT 5.4, AI Sound Boost, Auracast, TWS, ulazi za mikrofon i gitaru, IPX4, kotači i ručka, svjetlosni efekti, masa 16,5 kg.

569 € 589 € Akcija

Flagship noise-cancelling slušalice.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Bežične over-ear slušalice s Hybrid ANC-om, 40 mm driverima i BT 5.2 (aptX Adaptive/HD, AAC, SBC). Do 30 h baterije, brzo punjenje 15 min = 7 h, USB-C audio, 6 mikrofona za ANC i pozive. U paketu torbica i kabeli. Težina 320 g.

449 € 479 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi