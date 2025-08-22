Australska banka mora ponovno zaposliti otpuštene radnike nakon laži o AI chatbotovima

Sudskom presudom najveća je australska banka primorana ponovo zaposliti otpuštene radnike nakon što se pokazalo da su tvrdnje o sposobnosti chatbotova obična laž (a ovi nerviraju korisnike prisiljene s njima komunicirati)

Australski sindikat financijskih usluga FSU dobio je sudski postupak za svojih 45 članova koje je najveća australska banka, Commonwealth Bank of Australia (CBA), zamijenila chatbotom prošlog mjeseca (usput, očito ekspresna sudska presuda, u nas se to ne bi moglo dogoditi).

Banka je tvrdila da je pokretanje chatbota navodno "dovelo do smanjenja broja poziva" za 2.000 tjedno, rekao je FSU.

Međutim, ispalo je da su ove „statistike“ bile čista laž kako su otpušteni i tvrdili. Umjesto toga, broj poziva se povećavao u vrijeme kada su otpušteni, a CBA je nudila osoblju prekovremene sate i angažirala i menadžment da se pridruži radnicima u odgovaranju na telefone kako bi se nosili s opterećenjem.

Da bi otkrili istinu, sindikat je eskalirao spor na radni tribunal gdje je optužio CBA da nije objasnila kako su uloge radnika proglašene suvišnima. Također je ustanovljeno da CBA zapošljava prave ljude za telefonsku podršku u Indiji (opet nesretni Indijci glume AI...) pa je ispalo da je čitava priča o efikasnom chatbotu tu da prikrije outsourcing.

Banka se ispričala otpuštenim radnicima, a ovi mogu birati hoće li se vratiti na svoja radna mjesta, tražiti druga radna mjesta unutar banke ili napustiti tvrtku s otpremninom.

Izvješće Bloomberg Intelligence od ove godine procijenilo je da će banke globalno ukinuti "čak 200.000 radnih mjesta u sljedećih tri do pet godina" zbog očekivanja da će mnogi zadaci danas biti dodijeljeni umjetnoj inteligenciji u bliskoj budućnosti.

Usprkos sudskom porazu, CBA je prošli tjedan objavila je partnerstvo s OpenAI koje će "istražiti napredna generativna AI rješenja koja imaju za cilj ojačati otkrivanje prijevara i pružiti personalizirane usluge" svojim klijentima.

U širem kontekstu, sve više je ovakvih primjera gdje se navodna mogućnost zamjene pravih, živih ljudi, LLM-ovima (chatbotima) i umjetnom inteligencijom uopće čini dijelom općeg AI balona i prenapuhivanja mogućnosti tehnologije van svih smislenih granica, što su oni koji koriste AI u svakodnevnom radu sigurno i sami prepoznali.

Ideja da ChatGPT ili neki drugi LLM može zamijeniti nekoga na poslu je u rangu ideje da to isto mogu MS Word ili Excel – nerazumijevanje razlike između alata i onoga tko taj alat koristi.

Ili (nesvjesno?) svođenje ljudi na alat.