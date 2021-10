TikTok se odlučio nagoditi s posuđivačicom glasa koja ih je tužila

Oko TikTokove značajke pretvaranja teksta u govor podigla se velika prašina, no čini se da kineska tvrtka odlučila nagoditi s posuđivačicom glasa, pa se i ova priča konačno bliži kraju

Posuđivačica glasa Beverly Standing, tužila je TikTok u svibnju tvrdeći da koriste njen glas u aplikaciji za značajku pretvaranja teksta u govor bez njenog dopuštenja. Kineska je društvena mreža ubrzo nakon toga promijenila glas svoje popularne značajke, no oštećena Standing nije odustala od svoje tužbe.

No, kako prenosi The Verge, TikTok je pristao riješiti tužbu s posuđivačicom glasa, pa se oglasio i njen odvjetnik Robert Sciglimpaglia rekavši da su „postigli sporazumno rješenje“, no da se nagodba još finalizira, kao i da se detalji o plaćanju trenutno ne mogu otkriti.

Naime, Sciglimpaglia navodi da će TikTok licencirati glas od Standing kao dio nagodbe te ističe da je na tvrtki hoće li ga onda koristiti u aplikaciji ili ne.

Podsjećamo da je Standing 2018. godine posuđivala glas za Kineski institut za akustiku (IOA), kako bi se te snimke onda koristile za prijevode kineskih tekstova. Navodilo se da je tada snimila 10.000 rečenica te da je za svoj rad dobila pristojan iznos, no nije se nigdje spomenulo da bi se snimke mogle prodati ili licencirati negdje drugdje.

„Bez obzira na to što radim, vjerujem da će ovo utjecati na moj posao. Mislim da je važno za industriju sinkronizacije da kažu tvrtkama da ovo ne mogu činiti. Ovo je moj proizvod i upotrebljavate ga bez dopuštenja“, rekla je tada Standing.

Još nije jasno kako se TikTok „dočepao“ tih snimaka.