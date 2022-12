Superheroji i fantastika dominiraju na ljestvici najčešće piratiziranih serija godine

Tijekom 2022. godine najviše se piratski, putem BitTorrenta, skidala HBO-ova serija House of the Dragon, dok je od deset najpopularnijih na torrentima pet serija u vlasništvu Disneya

Kakva bi to bila godina da je ne završimo pregledom serija koje su korisnici diljem svijeta najčešće ilegalno skidali putem torrenta? Niti ove godine ljestvica, koju je izradio TorrentFreak, neće biti pretjerano iznenađujuća onima koji prate trendove u televiziji i streamingu. Prošle godine, podsjetimo, titulu najpopularnije serije među piratima odnijela je Disneyeva serija WandaVision, a u istom tonu je i cijelih ovogodišnjih top 10 – na popisu su isključivo serije iz žanrova fantasyja i znanstvene fantastike, s primjesom superheroja.

Prequeli su pun pogodak

Najpopularnija serija, premoćno na vrhu ljestvice najčešće preuzimanih putem torrenta, bila je u 2022. godini HBO-ova serija House of the Dragon, koja prati priču prije događanja u sada već legendarnoj Igri prijestolja.

Nakon Kuće zmajeva slijedi Amazonov fantasy The Lord of the Rings: The Rings of Power, što navodi na zaključak da su oba streaming servisa pogodila s odlukama da prošire svoje poznate serijale, snimanjem prequela. I na trećem je mjestu serija sa streaming servisa Amazon Prime, The Boys, najpopularniji sadržaj za pirate ove godine s temom superheroja.

The Lord of the Rings: The Rings of Power Amazon Prime

Dalje se mogu naći popularni naslovi kao što su Moon Knight, Halo, Obi-Wan Kenobi, The Book of Boba Fett, Stranger Things, She-Hulk: Attorney at Law te, zaključno, Andor. Streaming servis Disney+ i ove je godine, kao i lani, najčešća "žrtva" piratstva, s pet od deset najpopularnijih serija. Amazon Prime ima dva, a Netflix, Paramount+ i HBO samo po jedan naslov koji ga predstavlja na piratskoj top listi za 2022. godinu.

TorrentFreak napominje da je ova analiza načinjena samo na temelju podataka o preuzimanjima putem BitTorrenta, što je manji dio piratskog arsenala u današnje vrijeme. Ilegalnom distribucijom danas vladaju razni piratski IPTV servisi, do čijih je podataka o gledanosti nemoguće doći.