Dan sigurnijeg Interneta: MUP-ova kampanja za zaštitu djece online

Preventivna kampanja #sigurniONLINE nadogradnja je postojećih aktivnosti MUP-a te upozorava roditelje i odrasle na rizike nekontroliranog korištenja digitalnih tehnologija kod djece

Sandro Vrbanus utorak, 10. veljače 2026. u 12:49

Povodom obilježavanja Dana sigurnijeg Interneta, koji se obilježava 10. veljače, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske pokrenulo je preventivnu kampanju pod nazivom #sigurniONLINE. Inicijativa je primarno usmjerena na suzbijanje rizika kojima su djeca i mladi izloženi u digitalnom okruženju, s posebnim naglaskom na učenike od trećeg do šestog razreda osnovne škole.

Kampanja predstavlja nadogradnju dosadašnjih napora policije u jačanju kulture odgovornog ponašanja na mreži te upozorava odrasle na opasnosti nekontroliranog korištenja tehnologije.

Alarmantna statistika

Službeni podaci Ministarstva za 2025. godinu ukazuju na ozbiljne razmjere problema, s ukupno 6.332 evidentirana kaznena djela na štetu djece. Od tog broja, čak 1.150 djela odnosi se na spolnu slobodu te zlostavljanje i iskorištavanje. Posebno zabrinjava porast od 6% kod kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju te skok od 19% u slučajevima upoznavanja djece s pornografskim sadržajem u odnosu na prethodnu godinu.

Statistike otkrivaju da hrvatska policija intervenira u prosjeku pet puta dnevno zbog događaja povezanih s nasiljem među djecom i mladima. Tijekom 2025. godine zabilježena su 1.674 takva slučaja, koji obuhvaćaju fizičko, psihičko, ali i sve učestalije elektroničko nasilje. Uz to, evidentirano je 1.141 kazneno djelo međuvršnjačkog kriminaliteta, gdje dominiraju prijetnje, prisila te neovlaštena uporaba osobnih podataka i eksplicitnih snimki.

Kao ključni alat u borbi protiv ovih se prijetnji ističe aplikacija Red Button, putem koje je u protekloj godini zaprimljena 561 prijava. Od ukupnog broja prijava, njih 367 odnosilo se izravno na online oblike zlostavljanja djece. Policija naglašava kako ovi podaci potvrđuju nužnost rane i kontinuirane prevencije koja uključuje ne samo djecu, već i roditelje te obrazovne institucije.

Alati za zaštitu

U sklopu nove kampanje, MUP intenzivno promovira digitalnu platformu Europola pod nazivom Help4U. Ova platforma djeci i mladima nudi savjete i nužnu podršku u slučaju problema u digitalnom svijetu. Građane se potiče da koriste aplikaciju Red Button za brzu prijavu sumnji na zlostavljanje ili bilo kakav štetan internetski sadržaj, čime postaju aktivni dionici u stvaranju sigurnijeg okruženja.

Policijske uprave diljem države u nadolazećem će razdoblju organizirati niz edukativnih aktivnosti u suradnji s partnerima. Fokus je na jednostavnim, ali ključnim pravilima: zaštiti osobnih podataka, odbijanju zahtjeva nepoznatih osoba i prijavi svakog uznemirujućeg sadržaja osobi od povjerenja. Cilj je osnažiti mlade korisnike da prepoznaju opasnosti prije nego što dođe do nepopravljivih posljedica.

