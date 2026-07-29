MediaTek navodno priprema tri verzije Dimensityja 9600

MediaTek bi mogao napustiti dosadašnji pristup s jednim flagship SoC-om i predstaviti više premium modela kako bi konkurirao Qualcommu

Prema najnovijim informacijama koje stižu iz Kine, MediaTek navodno priprema čak tri izvedbe Dimensity 9600 SoC-a, pri čemu će prvi put primijeniti strategiju sličnu Appleovoj i Qualcommovoj ponudom više premium varijanti.

Naime, samu osnovu ponude činit će Dimensity 9600s, koji navodno neće biti potpuno novi SoC, već blago unaprijeđena verzija prošlogodišnjeg Dimensityja 9500 izrađena na TSMC-ovom 3-nanometarskom proizvodnom procesu.

S druge strane, ponudom će domnirati Dimensity 9600 Pro i Dimensity 9600 Pro Max. Oba SoC-a trebala bi koristiti napredniji TSMC-ov 2-nanometarski proces, a međusobno će se razlikovati po konfiguraciji procesorskih jezgri i razini performansi.

Iako još nije ništa službeno potvrđeno, pretpostavlja se da bi Dimensity 9600 Pro trebao konkurirati Snapdragon 8 Eliteu Gen 6, dok bi Dimensity 9600 Pro Max ciljao na najsnažniji Qualcommov model. Također se očekuje da će Dimensity 9600s, zbog starijeg 3-nanometarskog proizvodnog procesa, zaostajati za 2-nanometarskim konkurentima te će se stoga naći u nešto jeftinijim mobitelima.

Predstavljanje nove serije SoC-ova očekuje se tijekom rujna, a među prvim mobitelima koji bi ih trebali koristiti spominju se Vivo X500 i Oppo Find X10.