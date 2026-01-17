MediaTek predstavio Dimensity 9500s za flagshipe i Dimensity 8500 za mobitele srednjeg ranga
Iako još nema službene potvrde, MediaTekovi novi SoC-ovi trebali bi se pojaviti u mobitelima već do kraja ljeta
MediaTek je predstavio dva nova SoC-a, Dimensity 9500s i Dimensity 8500. Iako su namijenjeni različitim kategorijama uređaja, oba donose snažne performanse, napredne AI mogućnosti i napredniju povezivost, čime MediaTek dodatno pojačava konkurenciju, ne samo u premium segmentu, već i u segmentu srednjeg ranga.
MediaTek Dimensity 9500s
|MediaTek Dimensity 9500s
|Proizvodni proces
|TSMC 3nm
|Glavna jezgra
|1× Arm Cortex-X925 (do 3,73 GHz, 2 MB L2 cache)
|Jezgra za performanse
|3× Arm Cortex-X4 (1 MB L2 cache)
|Učinkovite jezgre
|4× Arm Cortex-A720 (512 KB L2 cache)
|GPU
|Arm Immortalis-G925
|RAM
|LPDDR5X do 10.667 MHz
|Pohrana
|UFS 4 + MCQ
|Povezivost
|5G (3GPP-R17, Sub-6GHz, 5G-CA, 4G-CA), Wi-Fi 7 (do 6,5 Gbps), Bluetooth 5.4
|Prikaz
|WQHD+/180Hz, Tri-port MIPI (za sklopive zaslone)
Novi Dimensity 9500s predstavlja nadograđenu inačicu prošlogodišnjeg flagshipa i temelji se na 3-nanometarskom proizvodnom procesu te sad već dobro poznatoj All Big Core arhitekturi. Koristi osmojezgreni CPU s jednom Arm Cortex-X925 Ultra jezgrom takta 3,73 GHz, tri Cortex-X4 jezgre i četiri Cortex-A720 jezgre.
Za grafiku je zadužen Immortalis-G925 GPU s podrškom za napredni ray tracing, Adaptive Game Technology 3.0 i Frame Technology 3.0. Poseban naglasak stavljen je na AI, zahvaljujući flagship NPU-u koji podržava generativno zaključivanje i multimodalne modele.
SoC koristi MediaTekov Imagiq procesor slike koji omogućuje praćenje pokreta u stvarnom vremenu do 30 FPS-a, snimanje 8K videa pri 60 FPS s Dolby Vision HDR-om te naprednije smanjenje šuma u snimkama. Podržani su i senzori kamere do 320 MP, kao i WQHD+ zasloni s frekvencijom osvježavanja do 180 Hz.
Spomenimo i podršku za LPDDR5X RAM, UFS 4 pohranu, Wi-Fi 7 dual SIM dual active 5G, GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, NavIC, QZSS, Bluetooth 5.4 te MediaTekovu tehnologiju za uštedu energije UltraSave 4.0
MediaTek Dimensity 8500
|MediaTek Dimensity 8500
|Proizvodni proces
|TSMC 4nm
|Glavna jezgra
|1× Arm Cortex-A725 (do 3,4 GHz, 1 MB L2 cache)
|Jezgra za performanse
|3× Arm Cortex-A725 (do 3,2 GHz, 512 KB L2 cache)
|Učinkovite jezgre
|4× Arm Cortex-A725 (do 2,2 GHz, 256 KB L2 cache)
|GPU
|Arm Mali-G720 MC8
|RAM
|LPDDR5X (4-kanalni) do 9.600 Mbps
|Pohrana
|UFS 4 + MCQ
|Povezivost
|5G (3GPP-R16, Sub-6GHz, 5G-CA, 4G-CA), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
|Prikaz
|WQHD+ do 144Hz, Dual DSI (dual screen podrška)
Što se tiče Dimensityja 8500, on je namijenjen višem srednjem rangu, ali isto koristi All Big Core dizajn. Izrađen je u 4-nanometarskom proizvodnom procesu, s osam Cortex-A725 jezgri koje rade na taktovima do 3,4 GHz.
Grafički dio pokriva Mali-G720 GPU, koji prema internim testovima MediaTeka, donosi do 25 posto bolje performanse i 20 posto nižu potrošnju energije u odnosu na prethodnu generaciju. Dimensity 8500 dolazi i s MediaTekovim NPU-om osme generacije (880), koji podržava većinu velikih jezičnih modela i modela za generiranje slika.
SoC podržava kamere do 320 MP, 4K video pri 60 FPS-a te WQHD+ zaslone s frekvencijom osvježavanja do 144 Hz. Od povezivosti, tu su Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, dual SIM dual active 5G i UltraSave 3.0+ tehnologija za bolju energetsku učinkovitost.