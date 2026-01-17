MediaTek predstavio Dimensity 9500s za flagshipe i Dimensity 8500 za mobitele srednjeg ranga

Iako još nema službene potvrde, MediaTekovi novi SoC-ovi trebali bi se pojaviti u mobitelima već do kraja ljeta

MediaTek je predstavio dva nova SoC-a, Dimensity 9500s i Dimensity 8500. Iako su namijenjeni različitim kategorijama uređaja, oba donose snažne performanse, napredne AI mogućnosti i napredniju povezivost, čime MediaTek dodatno pojačava konkurenciju, ne samo u premium segmentu, već i u segmentu srednjeg ranga.

MediaTek Dimensity 9500s

SPECIFIKACIJE MediaTek Dimensity 9500s Proizvodni proces TSMC 3nm Glavna jezgra 1× Arm Cortex-X925 (do 3,73 GHz, 2 MB L2 cache) Jezgra za performanse 3× Arm Cortex-X4 (1 MB L2 cache) Učinkovite jezgre 4× Arm Cortex-A720 (512 KB L2 cache) GPU Arm Immortalis-G925 RAM LPDDR5X do 10.667 MHz Pohrana UFS 4 + MCQ Povezivost 5G (3GPP-R17, Sub-6GHz, 5G-CA, 4G-CA), Wi-Fi 7 (do 6,5 Gbps), Bluetooth 5.4 Prikaz WQHD+/180Hz, Tri-port MIPI (za sklopive zaslone)

Novi Dimensity 9500s predstavlja nadograđenu inačicu prošlogodišnjeg flagshipa i temelji se na 3-nanometarskom proizvodnom procesu te sad već dobro poznatoj All Big Core arhitekturi. Koristi osmojezgreni CPU s jednom Arm Cortex-X925 Ultra jezgrom takta 3,73 GHz, tri Cortex-X4 jezgre i četiri Cortex-A720 jezgre.

Za grafiku je zadužen Immortalis-G925 GPU s podrškom za napredni ray tracing, Adaptive Game Technology 3.0 i Frame Technology 3.0. Poseban naglasak stavljen je na AI, zahvaljujući flagship NPU-u koji podržava generativno zaključivanje i multimodalne modele.

Foto: MediaTek

SoC koristi MediaTekov Imagiq procesor slike koji omogućuje praćenje pokreta u stvarnom vremenu do 30 FPS-a, snimanje 8K videa pri 60 FPS s Dolby Vision HDR-om te naprednije smanjenje šuma u snimkama. Podržani su i senzori kamere do 320 MP, kao i WQHD+ zasloni s frekvencijom osvježavanja do 180 Hz.

Spomenimo i podršku za LPDDR5X RAM, UFS 4 pohranu, Wi-Fi 7 dual SIM dual active 5G, GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, NavIC, QZSS, Bluetooth 5.4 te MediaTekovu tehnologiju za uštedu energije UltraSave 4.0

MediaTek Dimensity 8500

SPECIFIKACIJE MediaTek Dimensity 8500 Proizvodni proces TSMC 4nm Glavna jezgra 1× Arm Cortex-A725 (do 3,4 GHz, 1 MB L2 cache) Jezgra za performanse 3× Arm Cortex-A725 (do 3,2 GHz, 512 KB L2 cache) Učinkovite jezgre 4× Arm Cortex-A725 (do 2,2 GHz, 256 KB L2 cache) GPU Arm Mali-G720 MC8 RAM LPDDR5X (4-kanalni) do 9.600 Mbps Pohrana UFS 4 + MCQ Povezivost 5G (3GPP-R16, Sub-6GHz, 5G-CA, 4G-CA), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 Prikaz WQHD+ do 144Hz, Dual DSI (dual screen podrška)

Što se tiče Dimensityja 8500, on je namijenjen višem srednjem rangu, ali isto koristi All Big Core dizajn. Izrađen je u 4-nanometarskom proizvodnom procesu, s osam Cortex-A725 jezgri koje rade na taktovima do 3,4 GHz.

Grafički dio pokriva Mali-G720 GPU, koji prema internim testovima MediaTeka, donosi do 25 posto bolje performanse i 20 posto nižu potrošnju energije u odnosu na prethodnu generaciju. Dimensity 8500 dolazi i s MediaTekovim NPU-om osme generacije (880), koji podržava većinu velikih jezičnih modela i modela za generiranje slika.

SoC podržava kamere do 320 MP, 4K video pri 60 FPS-a te WQHD+ zaslone s frekvencijom osvježavanja do 144 Hz. Od povezivosti, tu su Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, dual SIM dual active 5G i UltraSave 3.0+ tehnologija za bolju energetsku učinkovitost.