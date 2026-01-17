MediaTek predstavio Dimensity 9500s za flagshipe i Dimensity 8500 za mobitele srednjeg ranga

Iako još nema službene potvrde, MediaTekovi novi SoC-ovi trebali bi se pojaviti u mobitelima već do kraja ljeta

Matej Markovinović subota, 17. siječnja 2026. u 10:08
📷 Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

MediaTek je predstavio dva nova SoC-a, Dimensity 9500s i Dimensity 8500. Iako su namijenjeni različitim kategorijama uređaja, oba donose snažne performanse, napredne AI mogućnosti i napredniju povezivost, čime MediaTek dodatno pojačava konkurenciju, ne samo u premium segmentu, već i u segmentu srednjeg ranga.

MediaTek Dimensity 9500s

SPECIFIKACIJE
  MediaTek Dimensity 9500s
Proizvodni proces TSMC 3nm
Glavna jezgra 1× Arm Cortex-X925 (do 3,73 GHz, 2 MB L2 cache)
Jezgra za performanse 3× Arm Cortex-X4 (1 MB L2 cache)
Učinkovite jezgre 4× Arm Cortex-A720 (512 KB L2 cache)
GPU Arm Immortalis-G925
RAM LPDDR5X do 10.667 MHz
Pohrana UFS 4 + MCQ
Povezivost 5G (3GPP-R17, Sub-6GHz, 5G-CA, 4G-CA), Wi-Fi 7 (do 6,5 Gbps), Bluetooth 5.4
Prikaz WQHD+/180Hz, Tri-port MIPI (za sklopive zaslone)

Novi Dimensity 9500s predstavlja nadograđenu inačicu prošlogodišnjeg flagshipa i temelji se na 3-nanometarskom proizvodnom procesu te sad već dobro poznatoj All Big Core arhitekturi. Koristi osmojezgreni CPU s jednom Arm Cortex-X925 Ultra jezgrom takta 3,73 GHz, tri Cortex-X4 jezgre i četiri Cortex-A720 jezgre.

Za grafiku je zadužen Immortalis-G925 GPU s podrškom za napredni ray tracing, Adaptive Game Technology 3.0 i Frame Technology 3.0. Poseban naglasak stavljen je na AI, zahvaljujući flagship NPU-u koji podržava generativno zaključivanje i multimodalne modele.

📷 Foto: MediaTek
Foto: MediaTek

SoC koristi MediaTekov Imagiq procesor slike koji omogućuje praćenje pokreta u stvarnom vremenu do 30 FPS-a, snimanje 8K videa pri 60 FPS s Dolby Vision HDR-om te naprednije smanjenje šuma u snimkama. Podržani su i senzori kamere do 320 MP, kao i WQHD+ zasloni s frekvencijom osvježavanja do 180 Hz.

Spomenimo i podršku za LPDDR5X RAM, UFS 4 pohranu, Wi-Fi 7 dual SIM dual active 5G, GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, NavIC, QZSS, Bluetooth 5.4 te MediaTekovu tehnologiju za uštedu energije UltraSave 4.0

MediaTek Dimensity 8500

SPECIFIKACIJE
  MediaTek Dimensity 8500
Proizvodni proces TSMC 4nm
Glavna jezgra 1× Arm Cortex-A725 (do 3,4 GHz, 1 MB L2 cache)
Jezgra za performanse 3× Arm Cortex-A725 (do 3,2 GHz, 512 KB L2 cache)
Učinkovite jezgre 4× Arm Cortex-A725 (do 2,2 GHz, 256 KB L2 cache)
GPU Arm Mali-G720 MC8
RAM LPDDR5X (4-kanalni) do 9.600 Mbps
Pohrana UFS 4 + MCQ
Povezivost 5G (3GPP-R16, Sub-6GHz, 5G-CA, 4G-CA), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
Prikaz WQHD+ do 144Hz, Dual DSI (dual screen podrška)

Što se tiče Dimensityja 8500, on je namijenjen višem srednjem rangu, ali isto koristi All Big Core dizajn. Izrađen je u 4-nanometarskom proizvodnom procesu, s osam Cortex-A725 jezgri koje rade na taktovima do 3,4 GHz.

Grafički dio pokriva Mali-G720 GPU, koji prema internim testovima MediaTeka, donosi do 25 posto bolje performanse i 20 posto nižu potrošnju energije u odnosu na prethodnu generaciju. Dimensity 8500 dolazi i s MediaTekovim NPU-om osme generacije (880), koji podržava većinu velikih jezičnih modela i modela za generiranje slika.

SoC podržava kamere do 320 MP, 4K video pri 60 FPS-a te WQHD+ zaslone s frekvencijom osvježavanja do 144 Hz. Od povezivosti, tu su Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, dual SIM dual active 5G i UltraSave 3.0+ tehnologija za bolju energetsku učinkovitost.

📷 Foto: MediaTek
Foto: MediaTek

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi