Snapdragon 850 za Windows 10 prijenosnike

Krajem prošle (2017.) najavljena su prva prijenosna računala s AMR procesorima. Podsjetimo, Asus je početkom prosinca 2017. godine na Snapdragon Technology Summitu najavio prijenosno računalo NovaGo koje se temeljilo na Snapdragonu 835, dok je HP početkom ove (2018.) godine na tržište izbacio Envy X2 prijenosnik koji se također temelji na istom procesoru, odnosno čipu (SoC).

U odnosu na standardne prijenosnike sa Intelovim i AMD-ovim procesorima, ARM prijenosnici imaju pozitivne, ali i negativne odlike. Pozitivno je svakako to što zbog manje potrošnje baterije na prijenosnicima traju znatno duže (do 22 sata) u odnosu na takozvane standardne prijenosnike (do 10 sati).

Negativna strana je što takvi prijenosnici zahtijevaju posebnu inačicu Windowsa 10 te što se ne mogu instalirati sve klasične aplikacije kakve ste svih ovih godina navikli koristiti. Podržane su samo 32-bitne Windows aplikacije i ARM64 driveri, a ne računajte ni na igraće naslove kojima je za rad potreban noviji OpenGL od inačice 1.1. Među ograničenja koja donose ARM prijenosnici valja ubrojiti i neimanje podrške za Windows Hyper-V platformu.

No, ukoliko ćete svoje ARM prijenosnike koristiti sa 32-bitnim Windows i UWP aplikacijama nema razloga da si ne nabavite jedan primjerak. Pogotovo, ako ćete u nabavku ARM prijenosnika krenuti kasnije ove godine, negdje u drugom dijelu.

Naime, Qualcomm trenutno razvija novi SoC koji će se naći u ovogodišnjim ARM prijenosnicima – Snapdragon 850. Novi SoC nije u potpunosti nov, nastao je na temeljima starog, ali još uvijek aktualnog Snapdragona 845.

Glavna prednost koju donosi Snapdragon 850 u odnosu na Snapdragona 845 jesu veće brzine rada. Osam Kryo 385 Gold jezgri radit će na brzini od 2,96 GHz što će u konačnici osigurati i nešto bolje performanse na ARM prijenosnicima nove generacije. Viši radni taktovi mogući su prvenstveno radi boljeg sustava hlađenja u prijenosnicima u odnosu na sustave hlađenja unutar mobitela. Jednostavno, u kućištima prijenosnika ima više mjesta za ugradnju ozbiljnijih sustava hlađenja.

Za sada su poznata barem tri ARM prijenosnika za ovu godinu. Jedan dolazi iz Lenova, drugi iz HP-a, a treći iz Asusa. Lenovo svoj ARM prijenosnik za 2018. godinu razvija pod kodnim imenom ELZE1, HP se odlučio za kodno ime Chimera 2, a Asus za kodno ime Thanos. Izvor navodi kako će Lenovo sklopio dogovor oko proizvodnje ARM prijenosnika s tvrtkom Compal dok će HP-ov ARM prijenosnik stići iz Quantainih proizvodnih pogona.

Geekbench, poznata benchmark stranica zabilježila je i rezultate benchmark testova Lenovovog Elzea, te Qualcommovog referentnog CLS modela. Lenovov ELZE1, 23. svibnja postigao je 1.353 boda u Single-Core testovima, te 4.288 bodova u Multi-Core testovima. Qualcommov referentni model – Qualcomm CLS na istim testovima je prošao nešto lošije osvojivši 1.237 (Single-Core) i 3.485 (Multi-Core) bodova.

Prvi Windows 10 uređaji sa Snapdragonom 850, prema izvoru na tržištima SAD-a, Australije i Velike Britanije mogli bi se pojaviti već ovog ljeta.