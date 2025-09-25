Qualcomm predstavio Snapdragon X2 Elite i X2 Elite Extreme za laptope

S obzirom na poboljšanja u performansama i višednevno trajanje baterije, jasno je da Qualcomm s novim SoC-ovima cilja direktno na Appleov M4

Matej Markovinović četvrtak, 25. rujna 2025. u 21:45

Qualcomm je predstavio novu generaciju SoC-ova za laptope, Snapdragon X2 Elite i Snapdragon X2 Elite Extreme. Riječ je o nasljednicima prve generacije X Elite SoC-ova za koje Qualcomm obećava značajan skok u performansama i energetskoj učinkovitosti.

Naime, nova serija sastoji se ukupno od tri modela – X2 Elite (X2E-80-100) s 12-jezgrenim CPU-om, X2 Elite (X2E-88-100) s 18 jezgri te X2 Elite Extreme (X2E-96-100) koji također ima 18-jezgreni CPU. Svaki od navedenih izrađen je na TSMC-ovom 3-nanometarskom proizvodnom procesu i koristi treću generaciju Qualcommovog Oryon CPU-a.

Što se tiče performansi, osnovni 12-jezgreni model kombinira šest jezgri za performanse na 3,4 GHz i šest glavnih jezgri takta 4,0 GHz (boost do 4,7 GHz). Inačica od 18-jezgri donosi 12 glavnih i šest jezgri za performanse, dok Extreme verzija podiže taktove do 5,0 GHz. Tvrdi se da novi SoC-ovi postižu do 31 posto bolje CPU performanse uz istu potrošnju energije, a u nekim scenarijima troše i do 43 posto manje energije u odnosu na prvu generaciju.

Novi Adreno GPU donosi 2,3 puta bolji omjer performansi po wattu, a podržava i DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4 i OpenCL 3.0. AI obrada također je u fokusu pa ugrađeni Hexagon NPU postiže 80 TOPS-a, što Qualcomm opisuje kao najbrži NPU u laptopima. Svi modeli podržavaju LPDDR5X RAM, UFS 4.0 pohranu te donose Snapdragon Guardian tehnologiju za sigurnost i daljinsko upravljanje.

Iz Qualcomma inače kažu da je Snapdragon X2 Elite Extreme namijenjen laptopima za „stručna radna optrećenja“, poput obrade i montaže 8K videa, renderiranja 3D modela u Blenderu ili treniranja manjih AI modela lokalno na računalu. S druge strane, obični Snapdragon X2 Elite cilja na širi krug korisnika kojima treba snaga za nešto zahtjevniji multitasking, laganiju obradu fotografija i videa, igranje u Full HD-u ili 2K rezoluciji te razvoj softvera.

Ističe se i da će novi SoC-ovi nuditi višednevno trajanje baterije, što će posebno značiti studentima, poslovnim korisnicima na putu ili općenito remote radnicima koji ne žele stalno nositi punjač sa sobom.

Prvi laptopi s novim X2 Elite SoC-ovima očekuju se na tržištu u proljeće 2026. godine.



