Stigao i Spectre NG

Krajem prošlog tjedna otkriveno je novih osam sigurnosnih propusta u Intelovim procesorima, zbog sličnosti sa Spectre propustima dobili su naziv Spectre NG (Spectre Next Generation)

Intel i njegovi korisnici ovu će 2018. godinu između ostalog pamtiti i po otkrivanju velikih sigurnosnih propusta Meltdown i Spectre. Kako se s vremenom pokazalo istima su pogođeni brojni Intelovi procesori od Atoma, do Core X modela.

Zahvaljujući mutnim igrama Intel je upao i u probleme s vladom SAD-a te su zaradili i pokoju usputnu tužbu od strane svojih korisnika zbog namjernog prikrivanja informacija o sigurnosnim propustima Meltdown i Spectre, a o kojima su kako se ispostavilo mjesecima ranije sve znali. Dodatnu sumnju u fer igru bacila je informacija kako je prvi čovjek Intela Brian Krzanich prodao maksimalan broj Intelovih dionica koje prema ugovoru nije morao imati u posjedu, samo par dana prije nego je javnost saznala za sigurnosne propuste u Intelovim procesorima.

Idućih tjedana pa i mjeseci po izbijanju ove afere uslijedile su brojne zakrpe koje su više ili manje uspješno krpale propuste. Neke su toliko degradirale performanse računala da su iste bile povućene od strane Intela i Microsofta.

Tračak nada u bolje sutra stigao je sredinom ožujka kada je Intel najavio kako će njegovi budući procesori imati pravu, hardversku zaštitu od sigurnosnih propusta Meltdown i Spectre. No nada nije dugo potrajala, jer je krajem prošlog tjedna njemački Heise objavio otkriće osam novih ranjivosti koje su vrlo slične Spectreu zbog čega su i dobile naziva Spectre NG što je skraćenica za Spectre Next Generation.

Kakve potencijalne ugroze donosi nova generacija propusta iz sigurnosnih razloga nije objavljeno, ali ako je suditi prema nazivu jednako su, ako ne i gore od originala (Spectre) s početka godine. Nadalje, Intel je odmah obaviješten o postojanju novih propusta te je odmah krenuo i u izradu zakrpi koje bi ih trebale riješiti. Intel je četiri propusta označio kao propuste visokog, a ostala četiri kao propuste srednjeg rizika.

Zakrpe su prema Intelovom planu trebale stići u dva vala - ovog ponedjeljka (7. svibnja), te 14. kolovoza. No čini se kako je Intel naišao na probleme jer je datum izdavanja zakrpi prolongirao za dva tjedna, do 21. svibnja. Istovremeno s dolaskom prvih zakrpi bit će objavljene i tehničke informacije o prirodi barem dva propusta. Heise navodi kako nije 100% sigurno da će zakrpe i stići 21. svibnja kako je najavljeno jer je Intel prema njihovim izvorima zatražio i dodatnu odgodu do 10. srpnja.

Kao što je bio i slučaj s prvom generacijom Spectre propusta tako su i s ovom drugom ugroženi ne samo Intelovi već i pojedini ARM-ovi procesori pri čemu nisu ulazili u detalje.