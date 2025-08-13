Trgovinski rat: zašto ti treba Nvidia H20?

Kina je uvela pravilo da tehnološke tvrtke moraju opravdati svoje narudžbe Nvidijinih čipova za umjetnu inteligenciju H20 prije nego ih naruče.

Drago Galić srijeda, 13. kolovoza 2025. u 17:12

Usprkos pregovorima i dogovorima, trgovinski rat SAD-a i Kine se nastavlja, pa je tako najnovija prepreka trgovini odluka kineskog Ministarstva industrije i informacijske tehnologije (MIIT) da traže od tehnoloških tvrtki objašnjenje zašto trebaju naručiti Nvidijine H20 čipove umjesto korištenja domaćih alternativa.

Kao što smo pisali, Kina je otkrila da su H20 čipovi opremljeni backdoorom i imaju mogućnost praćenja lokacije i daljinskog gašenja, što Nvidia nije opovrgla.

Neke tehnološke tvrtke, koje su bile glavni kupci Nvidijinih H20 čipova prije nego što je njihova prodaja u Kini ograničena. Prema pisanju Reutersa, kupnja ovih čipova „nije zabranjena, ali je postalo politički nekorektno to činiti".

Kineski regulatori izražavaju sve veće neodobravanje korištenja Nvidijinih čipova u bilo kojim vladinim ili sigurnosnim projektima. Bloomberg je tvrdi da su kineske vlasti poslale obavijesti nizu tvrtki obeshrabrujući korištenje H20 čipova, posebno za poslove povezane s vladom.

Peking također radi na promicanju domaćih alternativa Nvidiji. Kineski proizvođači čipova predvođeni Huaweijem i Cambriconom dobivaju tržišni udio nakon što je prodaja Nvidijinih H20 čipova ograničena.

Nvidia, koja je nedavno pristala platiti američkoj vladi 15 posto svojih prihoda od prodaje čipova u Kini kako bi ponovno pokrenula prodaju H20 čipova u toj zemlji, nalazi se u središtu geopolitičke bitke između Pekinga i Washingtona.

Trump je u ponedjeljak rekao da bi mogao dopustiti Nvidiji prodaju naprednijeg čipa za umjetnu inteligenciju u Kini temeljenog na najnovijoj i najnaprednijoj platformi proizvođača čipova, Blackwell.

Analitičari očekuju pad tržišnog udjela Nvidijinih čipova u Kini na 55 posto ove godine sa 66 posto u 2024. godini.



