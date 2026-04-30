Beč dobiva centar za kvantnu tehnologiju

Novi centar okupit će znanstvene institucije, startupe i industrijske partnere s ciljem ubrzanja prijenosa rezultata istraživanja u praktične primjene i inovacije

Beč dodatno učvršćuje svoju poziciju kao europsko središte za tehnologije budućnosti: u naselju Neu Marx planira se izgradnja novog centra za primijenjene kvantne tehnologije Quantum Technology Center Vienna. Cilj je okupiti znanstvene institucije, startupe i industrijske partnere na jednom mjestu te ubrzati prijenos istraživanja u konkretne primjene.

Centar će u ime Grada Beča planirati i graditi Bečka gospodarska agencija (Wirtschaftsagentur Wien), a nalazit će se u neposrednoj blizini centara Life Science Center Vienna i Vienna BioCenter.

Na oko 15.600 četvornih metara predviđeni su moderni laboratoriji, uredski prostori i prostorije za tvrtke, istraživačke institucije i startupe. Završetak projekta planiran je za 2033. godinu. U fokusu su ključna područja poput kvantnog računarstva, kvantne komunikacije i kvantne senzorike kao i razvoj industrijskih primjena i novih poslovnih modela. Centar je zamišljen kao platforma za primijenjena istraživanja i tehnološku implementaciju.

„Cilj je okupiti tehnološke tvrtke, startupe, industrijske partnere i istraživačke institucije na jednom mjestu kako bi se potencijali kvantnih tehnologija sustavno razvijali“, istaknula je dogradonačelnica i članica bečkog poglavarstva za digitalizaciju Barbara Novak. Novi centar trebao bi ubrzati prijenos znanstvene izvrsnosti u gospodarsku vrijednost te time dugoročno jačati inovacije, zapošljavanje i prosperitet.

Zajedno s obližnjim centrom Life Science Center Vienna, Quantum Technology Center činit će ključni inovacijski klaster za područja poput biotehnologije, umjetne inteligencije i kvantnih tehnologija.

Početak izgradnje planiran je za 2026. godinu, a Grad Beč već sada poziva domaće i međunarodne partnere da se uključe u razvoj projekta, a predviđena je i suradnja s privatnim investitorima.