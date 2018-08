Holywood u vašem domu

Panasonicova linija 4K OLED i LED TV-a za 2018. godinu odlikuje se poboljšanim performansama i fantastičnim dizajnom. Iznimno tanki, obloženi staklom i prekrasni iz svakog kuta gledanja, Panasonicovi novi flagship modeli LED TV-a FX870 i FX740 posjeduju sjajni "Art & Interior" okvir te se nastavljaju na dizajn dva nedavno predstavljena OLED modela FZ950 i FZ800. Ponudu zaokružuju dvije dodatne serije - FX600 i FX700 - koje čine elegantni, tanki modeli koji su također izrađeni od vrhunskih materijala i koji se također odlikuju izraženom estetskom dimenzijom.

Panasonic FX600

Panasonic je time zaokružio svoju ponudu televizora za sve klase kupaca – od onih koji žele vrhunsku 4K sliku po zaista povoljnoj cijeni pa do onih koji su za najbolji audio i video doživljaj spremni investirati u top of the line LED modele ili čak u neki od vrhunskih OLED uređaja.

Kvalitete slike podignuta je na novu razinu zahvaljujući 4K HDR panelima, snažnijoj obradi slike i unaprjeđenom pozadinskom zatamnjenju. Svi LED zasloni za 2018. godinu podržavaju HDR (High Dynamic Range) za detaljniju i nijansiraniju reprodukciju slike. Također svi modeli imaju i Multi-HDR podršku, uključujući HDR10, HLG i novi HDR10+ – tehnologiju dinamičnih metapodataka.

Panasonic FX700

Veći, svjetliji i brži modeli

Ponuda 4K LED TV-a sastoji se od četiri razreda, a predvodi je 75-inčni flagship model FX780. Ostali modeli, čija veličina zaslona ne prelazi 65 inča, su high-end FX740, uređaj iz srednje klase FX700 te izuzetno povoljan i popularan 4K model iz ulaznog segmenta FX600.

Panasonicovi LED zasloni isporučuju vrhunsku 4K sliku zahvaljujući poboljšanom kontrastom i najširoj skali boja koju je moguće pronaći na LED zaslonima. Na svim modelima poboljšana je i kvaliteta 4K HDR-a putem unaprjeđenja naprednih načina obrade slike. Na konkretnim modelima to se odnosi Digitally Enhanced Local Dimming tehnologiju LED pozadinskog osvjetljenja koja kombinacijom kontroliranog pozadinskog osvjetljenja i kontroliranom obradom signala detaljno podešava svjetlinu stotinu različitih dijelova zaslona. Maksimalna razina svjetline na svim je modelima podignuta za 20 posto, a konačan rezultat toga je najfiniji prikaz kontrasta koji ste mogli doživjeti na LED zaslonima. Osim toga, procesor čija skala boja pokriva tzv. Wide Colour Spectrum zaslužan je za iznimnu reprodukciju boja. Panasonicovi LED zasloni tako su u mogućnosti reproducirati i najsitnije razlike u tamnim dijelovima kadra, što prikazu daje dodatnu dubinu i pojačava njegov trodimenzionalni karakter.

Panasonic FX740

Rafinirani i fleksibilni dizajn

Inspirirani sjajnim izgledom OLED TV-a s ovim modelima Panasonic je dodatno pomjerio granice LED dizajna. Modeli su dizajnirani u skladu s Panasonicovom "Art & Interior" estetikom koja ne žrtvuje niti formu niti funkciju. Obloženi upečatljivim staklom i obogaćeni jedinstvenim dizajnom, modele FX740 i FX780 ugodno je gledati iz svakog kuta zbog tzv. "dizajna u 360 stupnjeva" koji otklanja sve vizualne smetnje. Maleni ograđeni prostor koji zaklanja sve veze i kablove u vizualnom je skladu s ostatkom uređaja. Ovi sjajni modeli redefiniraju koncept televizora sastavljenih od vrhunskih materijala. Čak i model FX700, koji je 20 posto tanji u odnosu na svog prethodnika i sastavljen od vrhunskih materijala, korisnicima donosi značajno estetsko unaprjeđenje. Ovisno o veličini zaslona, modeli FX700 i FX600 oslanjaju se na "Switch Design" koncept koji korisnicima nudi mogućnost širenja i skraćivanja postolja, u skladu s površinom na koju postavljaju svoj televizor.

Panasonic FX780

HDR priča se nastavlja

Osim podrške za HDR10 i HLG, svi Panasonicovi 4K HDR LCD televizori dolaze i s podrškom za HDR10+, novu tehnologiju dinamičnih metapodataka. Koristi se bez naknade za autorska prava, a zajedno su je razvili 20th Century Fox, Panasonic i Samsung. HDR10 zastupljen je na UHD Blu-ray formatu i u 4K HDR sadržaju streaming servisa, dok je HLG HDR format koji je kompatibilan sa standardnim TV emitiranjem.