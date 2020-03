5G tehnologija je sigurna za zdravlje, poručuje međunarodno regulatorno tijelo

Tehnologija prijenosa informacija putem radioveze 5G tehnologijom je sigurna, potvrdila je to Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP). Velikoj većini tehnološki pismenih i upućenih u funkcioniranje bežičnih mreža ova činjenica doći će tek kao potvrda onoga što su već znali, a možda će malo umiriti one nevjerne koji su protiv 5G mreža čak organizirali i prosvjede i počeli širiti razne teorije urota.

ICNIRP, inače smješten u Njemačkoj, sada je revidirao svoje smjernice koje se odnose na preporučene i najviše dopuštene razine izlaganja ljudi elektromagnetskom zračenju radiovalova frekvencije od 100 kHz do 300 GHz. Novim dokumentom zamjenjuju dosadašnje preporuke donesene 1998. i 2010. godine, a kažu kako je namjera bila, među ostalim, umiriti dio javnosti koji je zabrinut oko sigurnosti 5G tehnologija.

Frekvencijski raspon koji je uzet u obzir, osim 5G, regulira zračenja i iz ostalih izvora kao što su WiFi mreže, Bluetooth uređaji, AM i DAB radio odašiljači, mobiteli i bazne stanice.

Snižene granice dozvoljenog zračenja

Nove smjernice izrađene su na temelju temeljitog proučavanja dostupne znanstvene literature i podataka te nakon provedenih javnih konzultacija. Iako su zasnovane na najboljim znanstvenim dokazima danas dostupnima, ICNIRP kaže kako je moguće da postoje ograničenja u znanju koje posjedujemo i da bi nova istraživanja mogla promijeniti preporučene razine dopuštenog zračenja u budućnosti.

Glavni noviteti u novom dokumentu uključuju mjerenje i restrikcije na zračenje cijelog tijela, utjecaje kratkotrajnog zračenja na ograničenim područjima tijela, te smanjenje preporučenih razina izlaganja zračenju na manjim dijelovima tijela. Detaljnije je obrađen i utjecaj mreža frekvencija viših od 6 GHz, što će posebice biti od značaja kod implementacije 5G tehnologije. Ono što posebno ističu jest da će primjenom njihovih preporuka biti nemoguće doći u situaciju da 5G mreže na ikoji način naštete ljudima.

Procjena rizika i dalje, napominju, ostaje ista, i ljudsko bi zdravlje bilo sigurno i da smo ostali preporukama iz 1998. godine. Ipak, razine prihvatljivog zračenja najviših frekvencija sada su dodatno smanjene. Čak i takve, mobilne mreže poput 5G teško da će ih ikada dostići.

Nema utjecaja na zdravlje

Trenutačno, izloženost zračenju baznih stanica dostiže tek oko 1% ovih vrijednosti, dok mobiteli u najgorem slučaju i pri najvišim snagama dolaze tek do 50% gornje granice. U svakodnevnom korištenju, kažu iz ICNIRP-a, ljudi su izloženi zračenju na razini od oko 1% najviših preporučenih vrijednosti.

Neionizirajuće elektromagnetsko zračenje, poručuju iz ove organizacije, nema dokazanog utjecaja na ljudsko zdravlje. Umanjene kognitivne funkcije, bolesti mozga, živčanog i reproduktivnog sustava, pojava karcinoma – ništa od navedenog ne dovodi se u vezu s izlaganjem zračenju u granicama preporučenih doza.