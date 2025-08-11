Grčka uvodi novčane kazne od 750 do 5.000 eura za gledatelje piratskog IPTV-a

Kazne za privatne osobe, za koje se dokaže da su gledali ilegalno pribavljeni sadržaj, bit će udvostručene kod ponovljenih prekršaja, a najozbiljniji kršitelji zakona mogli bi biti i kazneno gonjeni

Grčka je objavila detalje novog zakona koji se tiče kršenja intelektualnog vlasništva, a on uključuje i krajnje korisnike piratskog sadržaja. Prema tim pravilima, kazne za pristup ilegalno pribavljenim sadržajima, poput piratskih IPTV servisa, počinju već od 750 eura po prekršaju, a u slučaju komercijalne uporabe donji iznos je 5.000 eura. Kod ponovljenih prekršaja kazne se udvostručuju – na 1.500 odnosno 10.000 eura.

Na udaru distributeri i korisnici

Tamošnja ministrica kulture Lina Mendoni ranije je najavila da će sustav novčanih kazni za krajnje korisnike nadopuniti postojeće mjere blokiranja piratskih internetskih stranica i servisa. Kazne će se izricati onima koji "neovlašteno pribave pristup audiovizualnim medijima" s ilegalnih izvora, a visina kazne ovisit će o težini prekršaja. Pravila, najavljena u veljači, sada stupaju na snagu zajedno s pravilnicima o naplati kazni.

Istrage kršenja zakona mogu se provoditi po službenoj dužnosti ili na temelju pisane prijave, stoji u novoj grčkoj regulativi. Kazne se mogu temeljiti i na podacima do kojih se dođe tijekom kaznenih postupaka protiv pružatelja piratskih usluga. Drugim riječima – "padne" li netko od voditelja ilegalnih IPTV servisa, država će moći kazniti i sve njegove gledatelje, o kojima tako dobije podatke.

Za najteže povrede zakona, koje uključuju prodaju, distribuciju ili slične komercijalne aktivnosti vezane uz ilegalno pribavljeni sadržaj, kazne počinju od 2.900 eura. Počinitelji koji plate dvostruki iznos izrečene im upravne kazne mogu izbjeći kazneni progon, no nositelji prava i dalje ih mogu tužiti za naknadu štete. Kažnjeni će biti i oni za koje se dokaže da posjeduju ilegalni softver ili hardver za dekodiranje audiovizualnog sadržaja, koji im omogućava pristup sadržajima bez odobrenja nositelja autorskog prava.

Slična pravila, ali uz kazne za gledatelje koje mogu ići i do 5.000 eura, na snazi su od ostalih država članica EU samo još u Italiji.