Japanski grad želi stanovnicima ograničiti korištenje mobitela na dva sata dnevno

U japanskom gradu Toyoake, u prefekturi Aichi, gradonačelnik je najavio da će gradska uprava uskoro glasati o neobičnom prijedlogu – tamošnjim bi građanima nova pravila ograničila korištenje mobitela na najviše dva sata na dan, naravno izvan radnog vremena i školskih obveza. Osim što bi stanovnicima bilo na taj način stavljeno na znanje da kontinuirano i dugotrajno korištenje mobitela nije zdravo, pokušalo bi se utjecati i na dobrobit djece i mladih. Tako bi u istom pravilniku stajalo i da osnovnoškolci smiju mobitele koristiti najdulje do 21, a srednjoškolci do 22 sata uvečer.

Pravila bez kazne

Osnovni cilj propisa bio bi poboljšati psihofizičko zdravlje stanovništva, povećati im interes za ostalim (zdravijim) aktivnostima te produljiti vrijeme koje provedu u odmoru i snu. Korištenje mobitela u aktivnostima kao što su fitness, kuhanje, učenje, vježbanje eSporta i slično ne bi bilo obuhvaćeno limitom, već bi se dva dopuštena sata odnosila isključivo na korištenje u vrijeme dokolice – dakle, kad korisnik gleda filmove i serije, "visi" na društvenim mrežama i slično.

No, iz gradske uprave ne misle strogo provoditi nova pravila niti kažnjavati "prekršitelje". Gradonačelnik kaže kako se nada da bi uvođenje pravila bilo shvaćeno tek kao preporuka i poslužilo bi da potakne razgovore u obiteljima o tome kako se i koliko mobiteli koriste. Unatoč tome, vlasti su "zatrpane" pismima i pozivima nezadovoljnih građana, koji smatraju da je predloženo ograničenje prekratko. Njih oko 80% negativno se do sada očitovalo o prijedlogu, navodeći da dva sata nisu dovoljna niti kako bi se pogledao film ili pročitala knjiga.

Prijedlog neobvezujućih pravila o korištenju pametnih telefona prvo će proći kroz recenziju službenog zakonodavnog odbora, a na glasanju bi se potom trebao naći 22. rujna. Grad Toyoake trenutačno ima oko 69.000 stanovnika.