Komisija opet oplela po Meti i TikToku zbog kršenja Akta o digitalnim uslugama
Europska komisija smatra da Meta i TikTok otežavaju pristup podacima, a Meta dodatno krši pravila o mehanizmima za prijavu nezakonitog sadržaja i žalbama korisnika na Facebooku i Instagramu
Europska komisija objavila je preliminarne nalaze svoje istrage, prema kojima su platforme TikTok i Meta, prekršile svoje obveze transparentnosti prema Aktu o digitalnim uslugama. Obje kompanije tereti se za propuste u osiguravanju adekvatnog pristupa javnim podacima za istraživače.
Komisija je također preliminarno utvrdila da Meta, na svojim društvenim mrežama Facebook i Instagram, krši obveze pružanja jednostavnih mehanizama korisnicima za prijavu nezakonitog sadržaja, kao i obvezu omogućavanja učinkovitog osporavanja odluka o moderiranju sadržaja.
Otežan pristup podacima
Prema preliminarnim nalazima Komisije, Facebook, Instagram i TikTok možda su uveli opterećujuće procedure i alate za istraživače koji traže pristup javnim podacima. To često rezultira time da istraživači dobivaju samo djelomične ili nepouzdane podatke, što utječe na njihovu sposobnost provođenja istraživanja, primjerice o tome jesu li korisnici, uključujući maloljetnike, izloženi nezakonitom ili štetnom sadržaju.
Omogućavanje pristupa podacima platformi istraživačima ključna je obveza transparentnosti prema Aktu o digitalnim uslugama, jer osigurava javni nadzor nad potencijalnim utjecajem platformi na fizičko i mentalno zdravlje.
Neučinkovite prijave sadržaja
Kada je riječ o Meti, čini se da ni Facebook ni Instagram ne pružaju lako dostupan i jednostavan mehanizam za prijavu nezakonitog sadržaja, poput materijala o seksualnom zlostavljanju djece ili terorističkog sadržaja. Mehanizmi koje Meta trenutno primjenjuje, prema nalazima, nameću korisnicima previše nepotrebnih koraka i dodatnih zahtjeva.
Dodatno, Komisija sumnja da obje platforme koriste takozvane "tamne obrasce" (dark patterns), odnosno zavaravajuće dizajne sučelja, unutar mehanizama za prijavu. Takve prakse mogu biti zbunjujuće i odvraćati korisnike, čineći Metine mehanizme za označavanje i uklanjanje nezakonitog sadržaja potencijalno neučinkovitima.
Europski propisi također daju korisnicima pravo na osporavanje odluka o moderiranju sadržaja u slučajevima kad im platforme uklone sadržaj ili suspendiraju račune. Istraga je pokazala da mehanizmi za žalbe na Facebooku i Instagramu ne dopuštaju korisnicima pružanje objašnjenja ili dokaza kojima bi obrazložili svoje žalbe.
Sljedeći koraci
Ovo su preliminarni nalazi koji ne prejudiciraju ishod istrage, kažu iz Komisije. Meta i TikTok sada imaju mogućnost ispitati dokumente u istražnim spisima Komisije i pismeno odgovoriti na nalaze te poduzeti mjere za otklanjanje kršenja. Ako se stajališta Komisije u konačnici ipak potvrde, ona može izreći novčanu kaznu tim kompanijama, koja može iznositi do 6% njihovog ukupnog svjetskog godišnjeg prometa.