Komisija opet oplela po Meti i TikToku zbog kršenja Akta o digitalnim uslugama

Europska komisija smatra da Meta i TikTok otežavaju pristup podacima, a Meta dodatno krši pravila o mehanizmima za prijavu nezakonitog sadržaja i žalbama korisnika na Facebooku i Instagramu

Europska komisija objavila je preliminarne nalaze svoje istrage, prema kojima su platforme TikTok i Meta, prekršile svoje obveze transparentnosti prema Aktu o digitalnim uslugama. Obje kompanije tereti se za propuste u osiguravanju adekvatnog pristupa javnim podacima za istraživače.

Komisija je također preliminarno utvrdila da Meta, na svojim društvenim mrežama Facebook i Instagram, krši obveze pružanja jednostavnih mehanizama korisnicima za prijavu nezakonitog sadržaja, kao i obvezu omogućavanja učinkovitog osporavanja odluka o moderiranju sadržaja.

Otežan pristup podacima

Prema preliminarnim nalazima Komisije, Facebook, Instagram i TikTok možda su uveli opterećujuće procedure i alate za istraživače koji traže pristup javnim podacima. To često rezultira time da istraživači dobivaju samo djelomične ili nepouzdane podatke, što utječe na njihovu sposobnost provođenja istraživanja, primjerice o tome jesu li korisnici, uključujući maloljetnike, izloženi nezakonitom ili štetnom sadržaju.

Omogućavanje pristupa podacima platformi istraživačima ključna je obveza transparentnosti prema Aktu o digitalnim uslugama, jer osigurava javni nadzor nad potencijalnim utjecajem platformi na fizičko i mentalno zdravlje.

Neučinkovite prijave sadržaja

Kada je riječ o Meti, čini se da ni Facebook ni Instagram ne pružaju lako dostupan i jednostavan mehanizam za prijavu nezakonitog sadržaja, poput materijala o seksualnom zlostavljanju djece ili terorističkog sadržaja. Mehanizmi koje Meta trenutno primjenjuje, prema nalazima, nameću korisnicima previše nepotrebnih koraka i dodatnih zahtjeva.

Dodatno, Komisija sumnja da obje platforme koriste takozvane "tamne obrasce" (dark patterns), odnosno zavaravajuće dizajne sučelja, unutar mehanizama za prijavu. Takve prakse mogu biti zbunjujuće i odvraćati korisnike, čineći Metine mehanizme za označavanje i uklanjanje nezakonitog sadržaja potencijalno neučinkovitima.

Što je "dark pattern"? Poznat i kao obmanjujući obrazac, "tamni uzorak" ili "dark pattern" tehnika je u dizajnu korisničkog sučelja, koja se koristi za manipulaciju korisnicima internetskih stranica i aplikacija. Cilj je navesti korisnike da poduzmu radnje koje nisu namjeravali, poput kupnje, prijave na uslugu ili dijeljenja osobnih podataka, a koje idu u korist vlasniku servisa. Takvi obrasci namjerno umanjuju sposobnost korisnika da donesu informirane izbore manipulirajući njihovim ponašanjem, što se postiže različitim metodama, kao što su korištenje zbunjujućeg ili obmanjujućeg jezika, vizualno prikrivanje važnih informacija, postavljanje unaprijed odabranih opcija koje pogoduju tvrtki ili stvaranje lažnog osjećaja hitnosti kako bi se potaknula određena akcija.

Europski propisi također daju korisnicima pravo na osporavanje odluka o moderiranju sadržaja u slučajevima kad im platforme uklone sadržaj ili suspendiraju račune. Istraga je pokazala da mehanizmi za žalbe na Facebooku i Instagramu ne dopuštaju korisnicima pružanje objašnjenja ili dokaza kojima bi obrazložili svoje žalbe.

Sljedeći koraci

Ovo su preliminarni nalazi koji ne prejudiciraju ishod istrage, kažu iz Komisije. Meta i TikTok sada imaju mogućnost ispitati dokumente u istražnim spisima Komisije i pismeno odgovoriti na nalaze te poduzeti mjere za otklanjanje kršenja. Ako se stajališta Komisije u konačnici ipak potvrde, ona može izreći novčanu kaznu tim kompanijama, koja može iznositi do 6% njihovog ukupnog svjetskog godišnjeg prometa.