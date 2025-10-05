Prođe li Chat Control, Europa će ostati bez Signala

Iz aplikacije Signal kažu da je digitalna sigurnost Europe dovedena u pitanje zbog EU prijedloga za obvezno skeniranje svih privatnih poruka, pa najavljuju da će napustiti tržište prihvati li se taj set pravila

Sandro Vrbanus nedjelja, 5. listopada 2025. u 06:30

Tehnološka zajednica i zagovornici digitalnih prava diljem Europe izražavaju duboku zabrinutost zbog prijedloga Europske unije poznatoga pod nadimkom Chat Control (službeno: Uredba za sprječavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece), a posebno zbog mogućeg uvođenja skeniranja privatnih poruka. Određeni izvori kažu da odluka o donošenju tih pravila na razini EU uvelike ovisi o onome što će odlučiti Njemačka, inače jedan od predvodnika u zaštiti privatnosti, a sada se govori da bi ta zemlja mogla iznenada promijeniti svoj dosadašnji službeni čvrsti stav protiv ovog prijedloga.

To bi, prema kritičarima u koje spada i vodstvo aplikacije Signal, moglo značiti kraj prava na privatnost u Europi. Kontroverzni prijedlog Chat Control cilja na obvezno skeniranje svih poruka, fotografija i videozapisa na uređaju korisnika prije negoli se oni kriptiraju.

"Katastrofalna ranjivost"

Skeniranje se provodi putem AI modela ili službene vladine baze podataka s ciljem otkrivanja ilegalnog sadržaja, a formalno je predstavljeno kao borba protiv materijala povezanoga sa seksualnim zlostavljanjem djece. Javnost, aktivisti i oni koji znaju o čemu se tu može raditi, upozoravaju da predložena metoda predstavlja masovni nadzor građana i njihovih komunikacija bez presedana, narušavajući temeljna prava svih građana Unije. Iz aplikacije Signal ovog su tjedna uputili otvoreno pismo njemačkim vlastima, u kojem ih pozivaju da glasaju protiv prijedloga regulative.

Prema njima, s tehničke strane stvar je jasna: klijentsko skeniranje sadržaja prije enkripcije u potpunosti poništava svrhu end-to-end enkripcije. Takva metoda praktički instalira stroj za nadzor na sam uređaj korisnika. Stručnjaci za kibernetičku sigurnost upozoravaju da bi to stvorilo "stražnja vrata" koja mogu iskoristiti hakeri, neprijateljske države i kriminalne organizacije, čineći time sigurnost temeljne infrastrukture i povjerljive komunikacije – uključujući onu vojnih i vladinih dužnosnika, novinara i aktivista – katastrofalno ranjivom.

"Radije ćemo otići"

Iz Signala kažu da bi popuštanje Njemačke u ovom trenutku geopolitičke nesigurnosti bilo "nerazumljiva strateška pogreška". Posljedice su za tvrtke poput Signala dramatične, budući da se oni predstavljaju kao platforma za privatnu komunikaciju koja se oslanja na "zlatni standard" enkripcije.  Njihovim se enkripcijskim protokolom otvorenog koda koristi i, primjerice, WhatsApp. Uprava Signala u pismu ističe da je Chat Control za njih egzistencijalna prijetnja te da "neće kompromitirati integritet svoje usluge" niti ugroziti sigurnost milijuna korisnika, koji se često oslanjaju na privatnost u situacijama opasnim po život.

Tvrtka je pritom sasvim jasno poručila: ako budu prisiljeni ugraditi mehanizam masovnog nadzora, radije će napustiti europsko tržište. Konačna odluka Njemačke, posebice Ministarstva pravosuđa, stoga se smatra ključnom. Održavanje principijelnog stava Berlina, naglašavaju, moglo bi odrediti hoće li u Europi i dalje postojati ljudsko pravo na privatnu komunikaciju ili će kontinent biti ugrožen "masovnim nadzorom" koji sa sobom nosi Chat Control.



