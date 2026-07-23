Apple priprema obnovu cijele Mac linije

Apple planira predstaviti nove verzije svih računala iz svoje ponude, od stolnih modela do prijenosnika, u razdoblju od ove jeseni do kraja iduće godine. Pitanje je: hoće li biti dosta memorijskih čipova

Bug.hr četvrtak, 23. srpnja 2026. u 07:27
📷 Maxim Hopman. Unsplash
Maxim Hopman. Unsplash

Val počinje osvježenim 14-inčnim MacBook Prom niže klase, jednim od prvih s novim čipom M6, i prvim novim iMacom nakon dvije godine.

Jesen: dovršeni modeli koji čekaju isporuku

Razvoj obnovljenih iMaca i ulaznog MacBook Proa, koji izvana ostaje gotovo istovjetan aktualnoj 14-inčnoj verziji, prema izvorima je dovršen, ali se isporuka ne očekuje prije jeseni. Interne oznake su J804 za prijenosnik te J833 i J834 za stolne modele, doznaje Bloomberg.

Zanimljiviji dio plana dolazi nešto kasnije. Riječ je o vrhunskoj liniji od 14 i 16 inča s novim dizajnom i zaslonom osjetljivim na dodir izvedenim u OLED tehnologiji, što bi u oba slučaja bilo prvi put u povijesti Maca. Modeli s oznakama K114 i K116 ostaju u planu za razdoblje od kraja ove do početka iduće godine, a interno se testiraju s macOS-om 27.1, čije se izdanje za korisnike očekuje krajem listopada.

Ti će prijenosnici koristiti čipove M5 Pro i M5 Max, iste one iz MacBook Proa predstavljenog u ožujku. Nasljednici s oznakama M7 Pro i M7 Max planirani su za razdoblje između kraja 2027. i početka 2028. godine.

Air, bazni Pro i Neo

Obnovljena linija MacBook Aira u dijagonalama od 13 i 15 inča, interno J913 i J915, planirana je za početak iduće godine i zadržava postojeći dizajn, posljednji put mijenjan 2022. godine. OLED varijanta Aira ne očekuje se prije 2028.

Za iduću godinu priprema se i bazni 14-inčni MacBook Pro s novim dizajnom, oznake K104, vizualno blizak skupljim modelima, ali sa standardnim čipom M7. U razvoju je i osvježeni MacBook Neo, Appleov jeftini prijenosnik predstavljen u ožujku, koji se interno testira s ažuriranim čipom A19 Pro i više memorije, uz plan povremenog osvježavanja novim bojama.

Memorija kao ograničenje

Mac mini u testiranju koristi procesore M5 Pro i M6, a Mac Studio M5 Max i M5 Ultra, no rokovi i konfiguracije ovise o stanju na tržištu memorijskih čipova. Oba su modela postala popularna za pokretanje AI aplikacija, zbog čega potražnja premašuje ponudu do te mjere da se pojedine aktualne konfiguracije čekaju najmanje tri mjeseca.

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