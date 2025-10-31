Lenovo ThinkCentre neo Gen 6: AI stolna računala za novu eru poslovanja

Nova generacija Lenovo ThinkCentre neo računala temelji se na AMD Ryzen AI 300 Series procesorima donosi praktične AI funkcije i poboljšane performanse

Stjepan Bilić petak, 31. listopada 2025. u 07:15
ThinkCentre neo 55 Gen 6 📷 Lenovo
ThinkCentre neo 55 Gen 6 Lenovo

Lenovo je predstavio šestu generaciju svojih ThinkCentre stolnih računala, jasno pozicioniranih kao alat za digitalnu transformaciju malih i srednjih poduzeća. Nova linija ThinkCentre neo 55a Gen 6, neo 55s Gen 6 i neo 55q Gen 6 temelji se na AMD Ryzen AI 300 Series procesorima, koji donose do 50 TOPS NPU snage, čime otvaraju vrata naprednim AI funkcijama izravno na uređaju.

Sva tri modela dio su Copilot+ PC ekosustava, što znači da dolaze s unaprijed integriranim AI funkcijama poput poboljšanog pretraživanja u Windowsu, Click to Do zadataka i Agent postavki. Lenovo je dodatno obogatio iskustvo vlastitim AI rješenjima, primjerice, Lenovo AI Now, osobnim asistentom koji pomaže u pronalaženju datoteka, sažimanju sadržaja i pisanju dokumenata.

ThinkCentre neo 55a Gen 6 📷 Lenovo
ThinkCentre neo 55a Gen 6 Lenovo

ThinkCentre neo 55a Gen 6: All-in-One za ured bez nereda

Model 55a Gen 6 dolazi u AIO (All-in-One) formatu, što znači da su svi ključni elementi integrirani u kućište monitora. Time se eliminira potreba za dodatnim kabelima i uređajima, čime se stvara uredniji i funkcionalniji radni prostor što je idealno za tvrtke koje cijene estetiku i organizaciju.

Opremljen je 23,8-inčnim Full HD zaslonom s frekvencijom osvježavanja od 100 Hz i 99% pokrivenosti sRGB spektra, što ga čini pogodnim i za kreativne zadatke. Tu je i 5MP kamera s podrškom za Lenovo Smart Meeting alate uključujući AI blokiranje buke, praćenje lica i digitalne avatare koji podižu kvalitetu online sastanaka. Uređaj podržava do 32 GB DDR5 RAM-a i do 1 TB SSD prostora, a za dodatnu privatnost tu je fizička zaštita kamere (eShutter) i Dolby Harman zvučnici za vrhunski zvuk.

ThinkCentre neo 55s Gen 6 📷 Lenovo
ThinkCentre neo 55s Gen 6 Lenovo

ThinkCentre neo 55s Gen 6: Kompaktna snaga s diskretnom grafikom

Za korisnike kojima je važna fleksibilnost i grafička snaga, model 55s Gen 6 nudi mogućnost ugradnje AMD Radeon RX 6400 (4 GB) ili NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB) grafičkih kartica. Uz podršku za Wi-Fi 7 i kućište izrađeno od 85% reciklirane ABS plastike, ovaj model kombinira održivost, performanse i modernu povezivost.

ThinkCentre neo 55q Gen 6 📷 Lenovo
ThinkCentre neo 55q Gen 6 Lenovo

ThinkCentre neo 55q Gen 6: AI džepnog formata

Najmanji član nove serije, neo 55q Gen 6, dolazi malom kućištu dijagonale svega 183 mm i mase oko 1,13 kg. Unatoč dimenzijama, nudi impresivne mogućnosti: do 64 GB DDR5 RAM-a, do 2 TB SSD prostora i podršku za priključivanje do tri 4K monitora. Zahvaljujući bogatom izboru priključaka (COM, HDMI, VGA, DP, LAN) preko Punch-out porta, ovaj model je idealan za okruženja s posebnim zahtjevima povezivanja.

Sigurnost i upravljanje na enterprise razini

Sva tri modela dolaze s Lenovo Vantage aplikacijom za centralizirano upravljanje softverom i hardverom, kao i s ThinkShield sigurnosnim paketom koji uključuje fTPM ili dTPM 2.0 čipove za enkripciju podataka. Lenovo Premier Support Plus dodatno osigurava pristup stručnjacima i AI-ready podršku, što je posebno važno za tvrtke koje žele brzo implementirati umjetnu inteligenciju u svoje poslovne procese.

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi