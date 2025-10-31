Lenovo ThinkCentre neo Gen 6: AI stolna računala za novu eru poslovanja

Lenovo je predstavio šestu generaciju svojih ThinkCentre stolnih računala, jasno pozicioniranih kao alat za digitalnu transformaciju malih i srednjih poduzeća. Nova linija ThinkCentre neo 55a Gen 6, neo 55s Gen 6 i neo 55q Gen 6 temelji se na AMD Ryzen AI 300 Series procesorima, koji donose do 50 TOPS NPU snage, čime otvaraju vrata naprednim AI funkcijama izravno na uređaju.

Sva tri modela dio su Copilot+ PC ekosustava, što znači da dolaze s unaprijed integriranim AI funkcijama poput poboljšanog pretraživanja u Windowsu, Click to Do zadataka i Agent postavki. Lenovo je dodatno obogatio iskustvo vlastitim AI rješenjima, primjerice, Lenovo AI Now, osobnim asistentom koji pomaže u pronalaženju datoteka, sažimanju sadržaja i pisanju dokumenata.

ThinkCentre neo 55a Gen 6 Lenovo

ThinkCentre neo 55a Gen 6: All-in-One za ured bez nereda

Model 55a Gen 6 dolazi u AIO (All-in-One) formatu, što znači da su svi ključni elementi integrirani u kućište monitora. Time se eliminira potreba za dodatnim kabelima i uređajima, čime se stvara uredniji i funkcionalniji radni prostor što je idealno za tvrtke koje cijene estetiku i organizaciju.

Opremljen je 23,8-inčnim Full HD zaslonom s frekvencijom osvježavanja od 100 Hz i 99% pokrivenosti sRGB spektra, što ga čini pogodnim i za kreativne zadatke. Tu je i 5MP kamera s podrškom za Lenovo Smart Meeting alate uključujući AI blokiranje buke, praćenje lica i digitalne avatare koji podižu kvalitetu online sastanaka. Uređaj podržava do 32 GB DDR5 RAM-a i do 1 TB SSD prostora, a za dodatnu privatnost tu je fizička zaštita kamere (eShutter) i Dolby Harman zvučnici za vrhunski zvuk.

ThinkCentre neo 55s Gen 6 Lenovo

ThinkCentre neo 55s Gen 6: Kompaktna snaga s diskretnom grafikom

Za korisnike kojima je važna fleksibilnost i grafička snaga, model 55s Gen 6 nudi mogućnost ugradnje AMD Radeon RX 6400 (4 GB) ili NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB) grafičkih kartica. Uz podršku za Wi-Fi 7 i kućište izrađeno od 85% reciklirane ABS plastike, ovaj model kombinira održivost, performanse i modernu povezivost.

ThinkCentre neo 55q Gen 6 Lenovo

ThinkCentre neo 55q Gen 6: AI džepnog formata

Najmanji član nove serije, neo 55q Gen 6, dolazi malom kućištu dijagonale svega 183 mm i mase oko 1,13 kg. Unatoč dimenzijama, nudi impresivne mogućnosti: do 64 GB DDR5 RAM-a, do 2 TB SSD prostora i podršku za priključivanje do tri 4K monitora. Zahvaljujući bogatom izboru priključaka (COM, HDMI, VGA, DP, LAN) preko Punch-out porta, ovaj model je idealan za okruženja s posebnim zahtjevima povezivanja.

Sigurnost i upravljanje na enterprise razini

Sva tri modela dolaze s Lenovo Vantage aplikacijom za centralizirano upravljanje softverom i hardverom, kao i s ThinkShield sigurnosnim paketom koji uključuje fTPM ili dTPM 2.0 čipove za enkripciju podataka. Lenovo Premier Support Plus dodatno osigurava pristup stručnjacima i AI-ready podršku, što je posebno važno za tvrtke koje žele brzo implementirati umjetnu inteligenciju u svoje poslovne procese.