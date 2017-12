Audioengine HD3 Wireless Speakers - Malene kutije, ogroman zvuk

SPECIFIKACIJE DAC 24-bit / 48 kHz (USB) Driveri 0,75” visokotonac + 2,75” woofer Pojačalo 2x 15 W RMS Frekvencijski odaziv 65 Hz – 22 kHz Bežična povezivost Bluetooth 4.0 (aptX, AAC, SBC) Dimenzije i masa (po zvučniku) 17,8 x 11 x 14 cm / 1,8 kg Konektori RCA ulaz i izlaz, 3,5 mm konektor za slušalice, 3,5 mm audio ulaz Jamstvo 2 godine

Audioengineovi zvučnici HD3 se pomoću USB-a mogu spojiti izravno na računalo ili laptop, no također podržavaju Bluetooth 4.0 (kodeci AAC, SBC i aptX), stoga će rado zasvirati glazbu s vašeg mobitela ili tableta. To ih čini odličnim izborom za računalo koje stoji u dnevnom boravku, jer glazbu nećete moći puštati samo kad sjedite ispred ekrana, već i iz kauča. I pritom dobiti pravu stereo separaciju, kakva kod prijenosnih Bluetooth zvučnika generalno nije ostvariva, jer se lijevi i desni kanal kod njih nalaze jedan pored drugog.

Naravno, dostupan je i analogni ulaz, stoga se glazba može reproducirati s izvora povezanih žicom, premda u tom slučaju digitalno-analognu konverziju signala neće obavljati DAC u zvučnicima, već u uređaju s kojeg puštate glazbu. To svakako želite izbjeći, jer se Audioengineov DAC u praksi pokazuje odličnim, unatoč tome što je ograničen na 24-bit/48 kHz reprodukciju. Riječ je o čipu PCM 5102, koji ima izvrsnu sinergiju s ugrađenim pojačalom (2x 15 W RMS) i samim zvučnicima.

Ako se koriste na stolu, zvučnike je poželjno postaviti na postolja koja će visokotonce bolje usmjeriti prema ušima. Na slici vidimo Audioengineova vlastita postolja DS1

Kako je svaki zvučnik opremljen 2,75-inčnim kevlarskim wooferom i 0,75-inčnim visokotoncem sa svilenom kupolom, ubačenim u drvena kućišta visine od oko 18 centimetara, Audioengineovi zvučnici na radnoj površini zauzimaju malo mjesta te se bez problema uklapaju čak i pored laptopa. Bas-refleks otvor nalazi se sprijeda, stoga ih je moguće sasvim približiti zidu, bez rizika od stvaranja stojnih valova i srodnih neugodnosti. Preporučljivo je da se postave na postolje koje će ih odvojiti od podloge i usmjeriti ih prema slušatelju, jer tada zvuče još bolje nego kad gledaju ravno. Jedno takvo stolno postolje Audioengine proizvodi sam – naziva se DS1 i stoji tridesetak eura.

Koliko god se o performansama zvučnika često sudi na temelju njihovih dimenzija, u ovom bi slučaju to bila kardinalna greška, jer Audioengineovi zvučnici zvuče višestruko moćnije i impresivnije no što njihovi gabariti sugeriraju. Iz nevelikih kutija izlazi glasan, čist i bogat zvuk, s mesnatim, čvrstim i preciznim basom, detaljnim srednjim i naglašeno čistim visokim tonovima. Kvalitete reprodukcije vokala ne bi se posramili ni trostruko veći bookshelf zvučnici, baš kao ni dubine koju HD3 uspijevaju dosegnuti. Tek u vrlo kompleksnim pjesmama znaju zazvučati donekle zagušeno, kao da im nedostaje malo prostora da dišu, ali to, s obzirom na gabarite, doista nije čudno. Zbog toga će pjesme s izrazito dubokim basom prilikom vrlo glasnog slušanja (blizu gornje granice pojačala) uzrokovati distorzije, ali neka vas to ne obeshrabri – kvaliteta zvuka u sasvim je drugoj ligi u odnosu na išta što mogu ponuditi zvučnici za PC i posve na razini hi-fi sustava temeljenih na manjim bookshelf zvučnicima. Akustički potpis Audioengineovih zvučnika HD3 takav je da takorekuć zovu na neprestano slušanje. Za mnoge potencijalne kupce to će biti najbolji zvuk koji su dosad čuli. Isto tako, možete biti sigurni da će vam prijatelji i rodbina ostati zadivljeni veličinom i kvalitetom zvuka koji dopire iz ovako malenih kutija.

Svi konektori nalaze se na lijevom zvučniku. Ovdje imamo linijski RCA ulaz i izlaz, priključak vanjskog napajanja, Micro-USB konektor (za spajanje s računalom ili laptopom), 3,5-milimetarski ulaz te izlaze za povezivanje s desnim zvučnikom (potrebni kabel je priložen). Bluetooth antenu možete zakrenuti prema dolje, kako ne bi stršala iznad zvučnika

Vrijedi spomenuti da zvučnici također posjeduju integrirano pojačalo za slušalice, stoga ćete i na slušalicama, spojenim u prednji 3,5-milimetarski port, dobiti glasan i moćan zvuk. Straga još nalazimo linijski RCA ulaz i izlaz (za subwoofer), konektor za priloženu antenu (za poboljšanje primanja Bluetooth signala) i prekidač za regulaciju jačine basa. Kad se na zvučnike spoji subwoofer (Audioengine S8, primjerice), pomoću spomenutog prekidača moći ćete spriječiti preklapanje između woofera na zvučnicima i subwoofera, prilikom reprodukcije tonova niskih frekvencija.

Ako dosad nije bilo jasno, apsolutno smo impresionirani performansama i svestranošću ovih Audioengineovih zvučnika. Nisu jeftini, ali već će prvih nekoliko taktova neke drage vam pjesme biti dovoljno da zaboravite koliko ste ih platili.