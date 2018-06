Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi

specifikacije Čipset Intel B360 Express Socket LGA-1151 Coffee Lake (8th Gen Intel Core) Memorija 4x DDR4, do 2.666 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 1 x PCIe 3.0 x16

1 x PCIe 3.0 x16 (interno x4)

1 x PCIe 3.0 x16 (interno x1)

2 x PCIe 3.0 x1 SATA / M.2 / U.2 6 x SATA, RAID 0, 1, 10

1 x M.2 do 2210 NVMe x2/SATA

1 x M.2 do 2280 NVMe x4/SATA Mreža 1 x Intel GbE

Intel CNVi interface 802.11a/b/g/n/ac + BT 5.0 Audio Realtek ALC892 Stražnji konektori 1 x PS/2

1 x DVI-D

1 x HDMI

1 x LAN (RJ45)

1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C

1 x USB 3.1 Gen 2

2 x USB 3.1 Gen 1

4 x USB 2.0

6 x audio konektora

Gigabyte je u obitelj proizvoda Aorus dodao ovu B360 Gaming 3 WiFi ploču, koja privlači izgledom, mogućnostima te Intelovom WiFi AC karticom koja se spaja na WiFi logiku u samom čipsetu. Ploča je dizajnom tipičan primjerak obitelji Aorus, s prepoznatljivim elementima kao što je dizajn hladnjaka, pokrov na stražnjim I/O portovima, korištenje sivih i crnih tonova s narančastim umecima itd.

Izrada ploče oslanja se na filozofiju Ultra Durable, s anti-sulfur premazom, tipičnim Gigabyte Dual BIOS setupom i tehnologijom SmartFan 5. Ploča je relativno uska i zbog toga djeluje popunjenije komponentama i elektronikom, no raspored elemenata na ploči sasvim je solidan. Jedinu zamjerku imamo za vertikalne SATA portove.

Hladnjaci na VRM dijelu dovoljno su masivni, a onaj na čipsetu nešto je tanji i podložan jačem zagrijavanju prilikom dugotrajnog opterećenja. Na tom donjem hladnjaku nalazi se i RGB LED osvjetljenje, koje je povezano s onim u kanalu koji odvaja audio jedinicu od ostatka PCB-a, a svime upravljamo pomoću aplikacije iz operacijskog sustava.

Audio jedinica temeljena je na starijem Realtekovom ALC892 kodeku, koji je i dalje solidan, no eto, nije posljednja riječ tehnike. Njemu su od pomoći i Nichiconovi audio kondenzatori. Za spajanje na mrežu možemo birati između dvije opcije – Intelova gigabitnog LAN-a i WiFi kartice s Intelovim Wireless-AC 9560 kontrolerom koji podržava Bluetooth 5 i 2×2 802.11ac Wi-Fi s Wave 2 značajkom (160 MHz kanali i do 1.73 Gbps propusnost). Podržan je i Downlink MU-MIMO za prijenos podataka na višestruke klijente. Za nju se na ploči nalazi poseban CNVi konektor, tik ispod PCIe 3.0 x16 utora.

Taj je PCIe 3.0 x16 utor oklopljen, dok sekundarni veći konektor nema ovaj dodatak. Teoretski je moguće kombinirati dva utora uz pomoć tehnologije CrossFire odnosno instalacijom para Radeon kartica u iste. Ostala tri PCIe utora su sva propusnosti x1 (dva kratka i jedan dugački). Na ploči se nalaze i dva M.2 utora, od kojih je gornji za uređaje dužine do 110 milimetara, koji može raditi u SATA i PCIe x2 modu, a ima i pasivni aluminijski hladnjak. Donji radi u PCIe x4 modu i podržava uređaje dužine do 80 milimetara. Ploča ima samo jedan USB 3.1 Gen. 2 port, i to Type A, a onaj Type C podržava samo Gen 1 protokol. Softver i UEFI sučelje na razini su onoga što smo i do sada vidjeli kod Gigabytea.