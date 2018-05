HP Omen Gaming 15 - U svom elementu

specifikacije Ekran 15,6” / Full HD (1.920x1.080) / IPS Procesor Intel Core i5-7300HQ 2,5-3,5 GHz (4 fizičke / 4 logičke jezgre) Grafička kartica Intel HD 630 (integrirana) + NVIDIA GeForce GTX 1050 4 GB GDDR5 Memorija 8 GB DDR4 Disk 256 GB SSD NVMe LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 2.0, mini DisplayPort Dodaci 3x USB 3.1 Gen1, 1x USB-C 3.1 Gen1, 3,5-mm audio izlaz, 3,5-mm audio ulaz, čitač SD kartica Masa 2,49 kg Debljina 27 mm Operacijski sustav Free DOS Jamstvo 3 godine

Prvo što treba naglasiti jest to da se laptop isporučuje bez operacijskog sustava, odnosno ima instaliran Free DOS, tekstualni operacijski sustav koji se na ovakva računala instalira samo radi zadovoljavanja zakonske regulative. Puno bolji izbor bio bi neki moderan Linux, no HP-ovcima se očito nije dalo zezati s peglanjem drivera. Mi smo za potrebe testa na računalo instalirali Windowse, no računajte da ćete se za operacijski sustav, te za njegovu instalaciju, morati pobrinuti sami.

U skladu s ciljnom skupinom za koju je dizajniran, Omen 15 krasi vrlo neobično i agresivno dizajnirano kućište. Poklopac je načinjen od debele crne plastike koja oponaša izgled karbona, a tu je i logo same marke Omen, koju je HP odlučio nastaviti koristiti nakon preuzimanja tvrtke (Omen je svojedobno bio samostalni proizvođač računala visokih performansi). Omenovim logom ukrašeni su i monitor (na donjoj letvici) te donja strana laptopa.

Ispod čvrstog poklopca krije se 15,6-inčni ekran Full HD razlučivosti, koji potpisuje LG. Riječ je o IPS tipu ekrana, no nižeg cjenovnog razreda, što se vidi i po njegovim izmjerenim karakteristikama. Ekran tako nudi maksimalnu razinu osvjetljenja od 234 cd/ m2, tek nešto više od razine koju koristimo kao nekakav kompromis pri testiranju izdržljivosti baterije. Pokrivenost sRGB spektra boja je 65%, s time da je trokut pokrivenosti povučen prema zelenom dijelu spektra, što znači da nedostaje preciznosti u crvenom i plavom. Temperatura ekrana kalibrirana je na 6.700 kelvina, što je dobar rezultat, ali bijela boja i dalje previše vuče prema zelenoj, što smo uočili i na jeftinijem HP-ovom uređaju. Izmjerena vrijednost game je 2.1, što implicira kontrastniju sliku. Ukratko, radi se o boljem rješenju nego što su TN monitori s jeftinijih laptopa, no ne očekujte čuda.

Iako je poklopac izrađen od plastike, čvrste, ali i dalje plastike, u unutrašnjosti se kočoperi crni brušeni aluminij. Samim time, područje oko tipkovnice ne samo što je lijepo, već je vrlo čvrsto, ali opet treba napomenuti da je riječ o materijalu osjetljivom na prljanje. To je, nažalost, kod crne boje neizbježno. U gornjim kutovima unutrašnjosti laptopa nalaze se naizgled nekakvi izlazi za zrak, no zapravo je riječ o ukrasima koji se stapaju s poklopcem prijenosnika kad je on spušten skroz dolje.

Tipkovnica gornje klase

Tipkovnica je prilično dobre kvalitete, za klasu bolje nego na jeftinom HP-u 250 G6. Tipke su bolje dimenzionirane, kursorske tipke malo su odvojene od ostatka tipkovnice, a gornji red funkcijskih tipki neznatno je smanjenih dimenzija u odnosu na standardne tipke. Kako je riječ o prijenosniku za igrače, tu je i pozadinsko osvjetljenje koje je na većini tipaka crvene boje, a ispod WASD slova postavljene su bijele LED-ice. Te tipke, koje se najčešće koriste prilikom igranja, istaknute su i crvenom bojom plastike, za razliku od ostalih tipki, koje su crne. Hrvatska slova oko entera nisu samo nalijepljena preko postojećih tipki, već su znakovi urezani i zbog toga osvijetljeni pozadinskim LED-icama.

Problematično je to što rabe drugačiji, tanji font nego ostatak tipkovnice, što bi vas moglo podosta bosti u oči ako ste osjetljivi na detalje. Touchpad je srednje veličine i blago hrapave teksture, po kojoj se prst ne kreće idealno. Precizan je i podržava geste, no neke od njih ne rade baš savršeno. Ispod njega su smještene dvije odvojene tipke dubokog hoda, koji ne završava jasnim klikom. S obzirom na to da će igrači s ovakvim laptopom ionako koristiti vanjskog miša, implementacija touchpada nije toliko bitna.

Još jedan bitan detalj koji možemo uočiti oko tipkovnice je taj da Omen raspolaže zvučnicima koje potpisuje Bang & Olufsen, baš kao i mnogi drugi HP-ovi skuplji laptopi. Poučeni dosadašnjim iskustvom, očekivali smo da će zvučnici biti dosta dobri, a tako je i bilo. Dvije zvučnike jedinice smještene su na prednjem dijelu poleđine laptopa, a generiraju, za laptop, netipično pun zvuk koji je dodatno moguće ugoditi HP-ovim softverom koji nudi softversku virtualizaciju višekanalnog zvuka, parametarski ekvilizator i različite presetove. U tom smislu, nije nam se svidjelo što je proces instalacije softvera i drivera na svježu instalaciju Windowsa vrlo naporan. Umjesto da, kao kod Lenova, servisna aplikacija sama provjeri koje su nadogradnje dostupne i ponudi nam grupnu instalaciju, HP-ova aplikacija Support Assist omogućit će nam samo da lako otkrijemo serijski broj računala i tako pristupamo listi prikladnog softvera na HP-ovim stranicama za korisničku podršku.

Visoke performanse

HP Omen Gaming 15 2YM70EA PCMark 10 3.894 Essentials 6.370 Digital Content Creation 3.941 Productivity 5.824 Gaming 4.252 Cinebench R15 Single-Core 150 Multi-Core 525 Trajanje baterije - PCMark 8 Work Accelerated Svjetlina ekrana @ 190 cd/m2 3:36 h

No što je s hardverskim mogućnostima Omena? Testirana verzija računala koristi Intelov Core i5-7300HQ, četverojezgreni procesor prethodne generacije (sedme, trenutačno je aktualna osma), čije će jezgre raditi na taktu od 2,5 do 3,5 GHz, zavisno o tipu opterećenja. DDR4 memorija instalirana je u obliku jedne 8-gigabajtne pločice, što znači da performanse nisu posve optimalne (memorija ne radi u dvokanalnom modu), ali s druge strane, imamo mogućnost jednostavnije nadogradnje na viši kapacitet. Grafička kartica je Nvidijina GeForce GTX 1050 s vlastitih 4 GB GDDR5 memorije. Pod uvjetom da koristimo nativnu razlučivost ekrana, s ovom grafičkom možemo igrati sve novije naslove, čak i u višim postavkama kvalitete vizuala, ali za optimalnu brzinu izvođenja (dakle, 50-60 fps) nerijetko je ipak potrebno skresati postavke.

Rashladni sustav odrađuje posao prilično solidno, izbacujući topli zrak van preko dva stražnja otvora oblikovana poput mlaznica. Iako temperatura ne doseže problematične vrijednosti dok je aktivan samo procesor, prilikom igranja donji dio uređaja ide do 45 i više stupnjeva. Srećom, igrati se s laptopom u krilu nije baš praktično.

Na lijevom boku su: mini DisplayPort, HDMI 2.0, RJ-45 mrežni konektor, USB 3.1 Gen1, USB-C 3.1 Gen1, konektor za slušalice i konektor za mikrofon

Na desnom boku su: konektor za napajanje, dva USB 3.1 Gen1 konektora, čitač SD kartica

Dobre performanse prijenosnika zaokružene su s iznimno brzim 256-gigabajtnim NVMe SSD-om, koji vršno doseže brzinu čitanja od čak 3,3 GB/s. Brzina SSD-a osjeti se i u praksi – dizanje Windowsa praktički je trenutačno. S obzirom na to da je SSD M.2 formata, u kućištu računala postoji prostor za naknadnu ugradnju 2,5-inčnog SSD-a ili HDD-a. Omen 15 nema DVD snimač, tako da su bokovi u potpunosti iskorišteni za implementaciju konektora. USB 3.1 Gen1 konektori izvučeni su s obje strane, no kako je riječ o najjeftinijoj varijanti prijenosnika, nema podrške za USB 3.1 Gen2 i Thunderbolt 3, iako bi se to moglo zaključiti prema USB-C konektoru.