NAD D3020 v2 - Druga verzija druge verzije

SPECIFIKACIJE Vrsta Integrirano pojačalo s ugrađenim DAC-om Pojačalo 2x 30 W pri 8 Ω, 2x 100 W pri 4 Ω DAC 24-bit / 192 kHz Jamstvo 2 godine

Pomalo nam je već postao običaj recenzije audioopreme počinjati raspravom o nazivlju pa nećemo iznevjeriti ni ovaj put. NAD 3020 čuveni je model pojačala iz 1978. godine, prodan u preko milijun primjeraka. Prije pet godina, kompanija NAD predstavila je novo pojačalo iste brojčane oznake, uz prefiks D. Cijela marketinška kampanja bila je usmjerena na to da ga predstave kao nasljednika legendarnog prvijenca, iako konstrukcijski nisu imali baš previše sličnosti, no odličan omjer cijene i kvalitete zajednička je značajka oba modela. Nova nadogradnja nosi naziv D3020v2, a da stvar bude do kraja komplicirana, nigdje na samoj ambalaži ne možete naći taj podatak “v2”. Kad bi se radilo samo o nekim poboljšanjima performansi, uz istu funkcionalnost, mogli bismo shvatiti izostanak oznake “drugotne verzije”, ali ove dvije varijante imaju jednu bitnu razliku u ulazima. Prvotni D3020 imao je USB DAC ulaz, a D3020 umjesto toga ima gramofonski (phono) MM ulaz. Dakle, pobornici vinila su na dobitku, a PC-jaši su u minusu, jer će morati koristiti alternativni način spajanja NAD-ovog uređaja s računalom (optika), umjesto najjednostavnijeg koji postoji (USB).

Među stražnjim konektorima očito neostaje USB port, koji bi pojednostavio spajanje NAD-ovog uređaja sa stolnim i, još više, prijenosnim računalima

Dakle, za to da stvari ne budu tako crno-bijele, pobrinut će se ostali ulazi, optički i koaksijalni digitalni ulazi te analogni činč AUX ulaz, uz već spomenuti MM. Osim tih žičanih ulaza, na raspolaganju je i obećavajući aptX Bluetooth. Govorimo “obećavajući” jer kodek aptX podržava sve više mobitela i tableta. Naravno, ako to kod vašeg mobitela nije slučaj, prilikom spajanja na NAD-ov uređaj jednostavno će se koristiti standardni Bluetooth kodek, SBC.

Na zadnjoj ploči nalaze se još izlazi za subwoofer i pre-out izlaz te zvučnički konektori. Kako je D3020v2 vrlo kompaktnih dimenzija, svi konektori vrlo su zbijeni, što može predstavljati problem ako namjeravate istovremeno koristiti sve njegove ulaze i izlaze. S prednje strane je 3,5 mm izlaz za slušalice.

Ovo se pojačalo, nominalno, može postaviti u polegnuti i uspravni položaj, ali preporučujemo samo ovaj potonji. Naime, na prednjoj ploči ističe se samo potenciometar glasnoće, a kontrole uključivanja (odnosno tipka standby) i selektor ulaza toliko su dobro skriveni da ih nevična ruka ne može pronaći. Kada je pojačalo u uspravnom položaju, treba dotaknuti tipku negdje na srediti gornje ploče, što je, koliko-toliko praktično, ali ako uređaj držite u polegnutom položaju, trebat će napipavati po desnoj strani kućišta, što svakako nije praktično. Blizu se nalazi i selektor ulaza pa je uspravni položaj jedino dobro rješenje.

Uspravni položaj uređaja u praksi se pokazuje praktičnijim

Testirali smo D3020v2 s digitalnim optičkim ulazom kako bismo isprobali njegov DAC. Također smo se spajali na analogni AUX ulaz te probali nekoliko Bluetooth konekcija. Sve varijante zvučale su vrlo dobro za cjenovni razred ovog pojačala, tako da ono može poslužiti u svim konfiguracijama. Nešto skromnija snaga nije nam predstavljala problem jer smo ga isprobavali u manjim (odnosno, za hrvatske prilike, prosječno velikim) sobama. NAD-ova Hybrid Digital koncepcija pojačala poznata je po tome što može podnijeti i zahtjevnije zvučnike pa bi zaliha snage trebala biti dostatna i za glasnije slušanje.

Sve u svemu, dopadljiv dizajn, male dimenzije, kvaliteta zvuka i prihvatljiva cijena, zasigurno su aduti za kupnju ovog uređaja. Naravno, ako vam ne smeta nedostatak USB povezivosti. Koliko će vam to biti problematično, ovisi isključivo o tome planirate li NAD D3020 v2 spajati na svoje računalo te posjeduje li ono optički (S/PDIF) izlaz na zvučnoj kartici.