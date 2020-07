Deezer je bio prvi glazbeni servis u Hrvatskoj, a još uvijek je jedan od najboljih

OSOBNI KARTON Broj korisnika 14 milijuna (7 milijuna pretplatnika) Veličina kataloga Preko 56 milijuna pjesama Kvaliteta zvuka Do 1.411 kbps (FLAC) Web www.deezer.com Mobilna aplikacija Android | iOS

Kratka povijest

Daniel Maerhey pokrenuo je u Parizu streaming servis Blogmusik sredinom 2006. godine. Odmah je zaradio sudsku tužbu agencije SACEM (francuski ZAMP) te je ugašen u travnju 2007. Već u kolovozu 2007. ponovno pokreće servis, ovaj put pod ugovorom o plaćanju autorskih prava i pod imenom Deezer. U počecima su zarađivali samo od prikaza reklama na sajtu i od affiliate ugovora koji su imali s iTunesom te sav novac transferirali za autorska prava. Baza korisnika naglo je rasla, ali ne i prihodi, pa su tijekom 2009. godine uveli dva naplatna modela, jedan za web streaming bez reklama i s kvalitetom od 320 kbps, te skuplji s aplikacijom za mobilne uređaje, ali su zadržali i besplatni modalitet sa 128 kbps i reklamama. Nakon nekoliko mjeseci, uvidjeli su da je samo 15 tisuća ljudi, od 12-milijunske korisničke baze, platilo pretplatu. Slijedile su ubrzane financijske injekcije investicijskih fondova i potpisivanje ugovora s francuskim telekomom Orange, koji im je donio milijun plaćenih pretplata u godinu dana. Taj model potom su primijenili na britansko tržište te na mnoga druga tržišta, pa su od 2013. godine prisutni u Hrvatskoj, gdje je Deezer bio uključen u neke tarife kod Hrvatskog Telekoma, a mogao se i direktno kupiti. Danas je Deezer dostupan u 180 država te upravo stoga ima dobru ponudu “egzotične” glazbe, a također ima solidnu kolekciju djela klasične glazbe i jazza.

Mogućnosti besplatne inačice

Deezer trenutačno u besplatnom načinu rada zahtijeva registraciju, a nudi cijelu kolekciju glazbe u nižoj kvaliteti i ima reklame. Ograničavajući faktor je i taj što ne dozvoljava navigaciju unutar pojedinog albuma ili liste, već nasumično bira raspored pjesama (shuffle). Na mobilnim uređajima u ponudi je samo “flow”, odnosno Deezer bira glazbu za vas. Ta se pravila često mijenjaju, odnosno većinom se Deezer prilagođava “velikim” glazbenim servisima poput Spotifya, nudeći iste (ne)pogodnosti. Za isprobavanje mogućnosti servisa puno je bolje koristiti probno razdoblje, koje trenutačno traje (samo) mjesec dana, a ponekad u akcijama znaju imati i po tri besplatna mjeseca. Ako ste korisnik telekom usluga HT-a (uključujući i Bonbon) provjerite pogodnosti vezane Deezer pretplate. Trenutačno se može dobiti za 35, odnosno 39 kn mjesečno, a kod nekih tarifa dodatna je pogodnost što promet preko Deezera ne ulazi u podatkovnu kvotu. Drugim riječima, “ne trošite megabajte” kad niste na Wi-Fiju.

Stolna aplikacija

Kategorija Music prikazuje sadržaj automatski napravljen prema našim prethodnim slušanjima i prema favoritima

Na PC-ju se Deezer može rabiti u dvije varijante: kroz web-browser i kao zasebna aplikacija. Sučelje i mogućnosti gotovo su isti u obje varijante. Jedina bitna razlika je to što kroz web-browser ne možete spremiti glazbu na lokalni disk, dok su kroz aplikaciju mogući download te offline slušanje.

Aplikacija je podijeljena na dva vertikalna dijela. Na lijevoj strani je lista kategorija (Music, Browse, Favorites) gdje su pod Favorites smještene “naše” preferirane skladbe, albumi, liste i izvođači.

Veliki desni dio prikazuje odabrani sadržaj, i to u dva (pa i više) pogleda, koji ovise o našim akcijama. Ako odaberemo izvođača, tada će na tom dijelu biti ponuđene njegove najpopularnije stvari, najnovije izdanje, te diskografija i preporuka sličnih izvođača. Zanimljivo je da kod još uvijek aktivnih izvođača pri vrhu nudi njihovo najnovije izdanje, a kod onih koji su prestali s radom nudi njihov najpopularniji album. To je dosta zgodno jer za neke davno ugasle bendove često izlaze nova komercijalna kompilacijska izdanja, koja vas sigurno manje zanimaju. Naravno, svi ti albumi sadržani su u diskografiji, samo ne pri vrhu ekrana.

Kategorija Browse je za one koje ne zanimaju konkretni izvođači, nego želi istražiti novitete, određeni glazbeni pravac i pratiti odabir prema određenom raspoloženju (mood)

Donji dio ekrana sadrži standardnu navigacijsku traku (prethodna pjesma, Play/Pause, sljedeća pjesma) potom progresnu traku sa zgodno umetnutim gumbima za brzo ubacivanje trenutačno svirajuće pjesme na neku playlistu ili među favorite. Donji desni dio rezerviran je za shuffle, repeat, glasnoću zvuka i postavke zvuka gdje, osim biranja kvalitete streama, možemo ujednačiti glasnoću svih pjesama na listi, te uključiti sinkroniziranje redoslijeda izvođenja (queue) na svim svojim uređajima. To znači da možemo prekinuti izvođenje, primjerice, na kućnom računalu i nastaviti slušati u automobilu. U samom desnom donjem kutu je i tipka Queue, koja otvara redoslijed stvari za izvođenje, umjesto dotadašnje kombinacije informacija o izvođaču i prikaza najnovijih/najpopularnijih stvari. Gornji dio ekrana ima strelice za navigaciju naprijed – natrag (poput internetskog preglednika) te tražilicu, notifikacije za komunikaciju s prijateljima i postavke računa. Spomenimo da je ova navigacija naprijed – natrag naprasno bila nestala prije jedno godinu dana u nekoj od (automatiziranih) nadogradnji te kako je nekoliko mjeseci bilo vrlo teško kretati se kroz aplikaciju. Srećom, već koji mjesec kasnije strelice su se našle na starome mjestu.

Kategorija “Music” na prvome mjestu nudi “flow” playlistu, koja nudi beskonačni miks naših favorita, nedavno slušanih pjesama i nekih kompatibilnih sugestija koje je Deezer uklopio u ono što slušamo. Taj “Made for you” niz upotpunjen je s nekoliko playlista sortiranih prema nekim vlastitim preferencijama za koje niste ni znali, ali nisu nimalo nesuvisle. Uz to, Deezer nudi nekoliko preporučenih novih albuma, playliste prema vrsti glazbe i prema ugođaju, a zatim i popularne liste, te najviše streamane albume prema teritorijalnom ključu, gdje se može vidjeti i relativna popularnost Deezera u pojedinim zemljama. Hrvatska Top 100 lista ima 64 tisuće sljedbenika, američka 486.000, a brazilska čak 5,5 milijuna.

Kategorija Favorites ima nekoliko različitih pogleda, za svaku pjesmu se prikazuju standardne informacije, a klikom na „More“ se dobija detaljniji izbor mogućnosti među kojima je nova „See Contributors“, ali za sada sa limitiranim sadržajem, a zgodno dođe i „Launch Track Mix“ koja ponudi pedeset sličnih pjesama

“Browse” nudi pregled glazbe koji u prvi plan ne stavlja imena izvođača niti pjesama, već nudi puno “kanala” (zapravo lista) od kojih su neke stalne, poput “New releases” (nova izdanja), “Charts” (top liste), a neka se, pak, prigodno mijenjaju, te su trenutačno pri vrhu kanali “At home” i “Kids”. Potom slijedi podjela prema glazbenim žanrovima, a zatim prema raspoloženjima (Mood). Zapravo je sekcija Browse proširena verzija sekcije Music te se neke stvari ponavljaju.

“Favorites” dio, pak, sadrži naš vlastiti izbor glazbe. Na prvome mjestu su favoriti, to su pjesme koje ste u nekom trenutku označili “srcem”, a niste ih rasporedili u neku playlistu. Potom ima “Downloads” dio, gdje su posebno izdvojeni sadržaji koji su lokalno snimljeni, bilo da se radi o albumima ili playlistama. Vrlo korisno kad ste bez internetske konekcije. Potom slijede kategorije Albums i Artists koje ne treba posebno objašnjavati. Spomenimo još da downloadane stvari nisu dostupne file systemu računala te kako ih se može slušati samo kroz aplikaciju.

Mobilna aplikacija

Osnovni pogled na mobilnoj aplikaciji je sužena varijanta desktop „Music“ kategorije, a kad odskrolamo niže pojavljuju se liste koje su u dekstopu odvojene u Browse kategoriji, ovdje se, radi manje površine zaslona glavna selekcija svodi na „Music“, „Favorites“ i „Search“

Mobilna aplikacija sličnog je izgleda i funkcionalnosti kao i desktop aplikacija, naravno, uz limite zbog manjih dimenzija. Podržava sve funkcije desktopa, osim uploada vlastitih MP3-ca. No, ako ste ih uploadali na desktopu, možete ih slušati, te čak i skinuti na mobitel.

U mobilnoj verziji su kategorije “Music” i “Browse” stopljene u jednu (Music), što nam se čini i nekako prirodno, jer se poprilično preklapaju. Pri vrhu su “Made for you” i druge preporuke, a niže se scrollanjem dolazi do sekcija s određenim žanrovima i raspoloženjima.

Dosta su dobro riješene i playliste, a (na tulumima) dobro dođe i mogućnost brzinskog preslagivanja “u hodu”, te izostavljanja neke od pjesama.

Pretraživanje je u mobilnoj aplikaciji moguće i pomoću glasa (Google Assistant) te slušanjem okoline (kao Shazam). Player je u mobilnoj aplikaciji uklopljen u sve ostale ekrane, odnosno, traka s trenutačno izvođenom pjesmom može se ekspandirati na cijeli ekran, i to u dva pogleda, jedan s ilustracijom, podacima o izvođaču i pjesmi, te drugi, “Lyrics”, s tekstom pjesme (ako ga ima). U oba ta pogleda ima “brzi gumb” za dijeljenje na društvene mreže ili komunikacijske alate.

Deezer na iPadu ujedinjuje dobre strane mobilne aplikacije i veći zaslon, pa je izuzetno pregledan, a nudi i nešto izmijenjene prikaze u nekim kategorijama. Najviše nam se sviđa “Player” način rada, kod kojeg su svi detalji (i ilustracija) trenutačno izvođene skladbe, ali i redoslijed izvođenja (queue). Također je dobro riješena notifikacija na zaslonu, pa je moguća osnovna navigacija i stopiranje svirke čak i kod zaključanog zaslona.

Tipovi pretplate Premium 6,99 eura mjesečno

1 korisnik, do 3 registrirana uređaja (plus web-aplikacija)

Slušanje bez ograničenja i uz kvalitetu zvuka do 320 kbps Family 13,99 eura mjesečno

Do 6 profila (korisnika)

Slušanje bez ograničenja i uz kvalitetu zvuka do 320 kbps HiFi 10,49 eura mjesečno

Slušanje bez ograničenja i uz kvalitetu zvuka do 1.411 kbps (FLAC)

Dodatna “360” aplikacija za prostorni zvuk na slušalicama

Tražilica

Pretraživanje upisom imena izvođača, albuma ili pjesme standardna je stvar, ali u mobilnoj verziji moguće je pretraživanje slušanjem vanjskog zvuka, u maniri Shazama. Postotak pronalaska je vrlo velik, gotovo kao u Shazamu

Da smo ovaj prikaz pisali prije dvije godine, ovaj bi funkcionalni segment dobio neku “mršavu dvojku” jer nas je Deezer prilično frustrirao rezultatima pretraživanja. Samo jedno pogrešno slovo u imenu izvođača bilo je dovoljno da se prikaže poruka “no results found”. Nalazio je samo “exact match” i svaki razmak viška, pa čak i nedostatak člana “the” ispred imena benda nije davao rezultate. Unatrag godinu dana tražilica se poboljšava svakom novom nadogradnjom, a očito je na djelu i neki AI algoritam, jer se pretraživanje poboljšava iz dana u dan. Pretraživanje je vrlo brzo i počinje već prvim slovom, a trpi i tipfelere. Rezultati pretraživanja podijeljeni su na pjesme, liste, albume, izvođače i profile. Znamo neke koji su odustali od Deezera upravo zbog tražilice, ali ova “treća sreća” (zapravo, trenutačna verzija je 4.19.20) zaista je značajno poboljšanje.

Preporuke

Ovaj segment Deezera nedavno je presložen tako da je već na vrhu prvog ekrana selekcija “Made for you”, dakle – istog naziva kao i u Spotifyu, a slijede i preporuke te liste složene na temelju prethodnih slušanja i označavanja, a isto tako nudi “similar artists”. Najjednostavnije je do nove glazbe doći samo puštanjem beskonačne liste “Flow” koja kombinira postojeće odabire s novim preporukama, a mijenja se čim označite kao favorita neku novu ponuđenu pjesmu. Vrlo je zarazna i opcija “izopćenja” u obliku namrgođenog emotikona, kojom Deezerovu ponuđenu pjesmu ili čak dotičnog izvođača možete izuzeti, odnosno staviti na listu nepoželjnih. Postoji, srećom, i opcija “manage my exclusions”, kojom možete vratiti nepoćudne koji su vam se opet našli u milosti.

Donedavno je radio i add-on za obradu statistike koji je kreirao reporte o najslušanijim pjesmama i provedenom vremenu, ali netragom je nestao. Nije previše bitno, ali nekima bi moglo nedostajati.

Ponuda glazbe

Selekcija pojedinog umjetnika daje pregled njegovog opusa prema najpopularnijim skladbama, najnovija izdanja, te biografiju. Biografija se ne preuzima s nekog online servisa (poput Wikipedije) nego je treba unijeti izdavač dotičnog umjetnika, pa je nema na mnogo mjesta

Deezer je vrlo rano imao veliku glazbenu kolekciju, koja trenutačno broji 56 milijuna naslova. Kako je prisutan u velikom broju od 180 zemalja, ponuda lokalne glazbe vrlo je opširna te vrlo ažurna. Na dan kada od domaćih diskografa dobijemo press release o novom izdanju, već je prisutno na Deezeru. Neki od jazz labela, poput njemačkog ECM-a, prvo su svoje streaming pojavljivanje imali na Deezeru, a također je tu i sasvim solidan izbor klasične glazbe. Odnedavno na Wikipediji možete provjeriti nalazi li se određeni muzičar na Deezeru (te na još nekim servisima, ali nema podataka za Spotify i Tidal), što je dobrodošla informacija. U pravilu – ako je dovoljno bitan da ima wiki stranicu, tada je na Deezeru, ali ne vrijedi i obratno. Deezerova ponuda obuhvaća i glazbenike koji se nikada neće naći na Wikipediji.

Kvaliteta zvuka

Kvaliteta zvuka na mobilnoj aplikaciji se može vrlo detaljno podešavati kako bi mogli optimizirati zauzeće memorije i iskorištenje podatkovnog paketa. Basic razina je svega 64 kbps, dok High Fidelity 1.411 kbps

Deezer ima nekoliko razina kvalitete zvučnog zapisa, a koja će vam biti dostupna ovisi prije svega o vrsti pretplate. Donedavno je ta podjela bila različita za desktop i mobilnu aplikaciju, ali sada je i u mobilnoj dostupna najviša kvaliteta. Malo samo zbunjuju nazivi, koji su različiti u desktop i mobilnoj varijanti. Na desktopu je najniža varijanta Standard (128 kbps MP3), srednja je Better (320 kbps MP3), a najbolja je High Fidelity (1.411 kbps FLAC), dostupna samo u Deezer HiFi pretplati.

U mobilnoj, pak, ima i opcija Basic (64 kbps MP3) te Standard, koji je isti kao na desktopu, a MP3 od 320 kbps zove se High Quality (HQ). High Fidelity je FLAC (1.411 kbps), kao i na desktop verziji aplikacije.

Besplatni Deezer ima samo Standard (128 kbps) kvalitetu, dok Deezer Premium i Family imaju 320 kbps (Better, odnosno HQ na mobilnoj aplikaciji). Kod mobilne se može i smanjiti na niže, radi štednje podatkovnog prometa. Najviša kvaliteta rezervirana je za Deezer HiFi, a spomenimo da se razlika osjeti samo na dobrim Hi-Fi sustavima (okvirno od oko 1000 eura naviše) te na nekim snimkama, kada određeni instrumenti, primjerice, udarci činela ili cijeli simfonijski orkestar, bude daleko čišći kod FLAC verzije iste snimke. Uglavnom, samo za istančana uha, a oni će znati cijeniti višu razinu zvuka naspram dobrog dijela konkurencije.

Upload i download

Skidanje glazbe u Deezeru dostupno je i na desktop i na mobilnoj aplikaciji, što je zgodna opcija za slučajeve kada nema internetske konekcije ili je vrlo slaba. Kod mobilne aplikacije može se fino podešavati na kojoj konekciji je dozvoljen download i koja kvaliteta, kako biste dobro mogli upravljati korištenjem Interneta, kao i slobodnim prostorom u memoriji mobitela. Pozor – ako imate memorijsku karticu na mobitelu, odmah odredite da se glazba pohranjuje na nju, kako ne bi došlo do zapunjenja memorije mobitela. U desktop aplikaciji nema mogućnosti odabira mjesta snimanja.

Upload vlastitih fajlova također je moguć. Dozvoljen je samo MP3 zapis, dok FLAC nije podržan, a sva vlastita glazba seli se u oblak i dostupna vam je na svakom uređaju. U desktop aplikaciji ona se nalazi u zasebnom tabu, ali se svaka pojedina pjesma može uključiti u playlistu s “originalno Deezerovim” pjesmama, a to je i način kako grupirati cijeli uploadani album. Naprosto se napravi playlista s imenom albuma, i unutra snime sve pjesme. Na mobilnoj aplikaciji sve se uploadane stvari nalaze u jednoj playlisti imena “My MP3s”, ali se također mogu pridodavati drugim playlistama.

Integracija s drugim uređajima

Dobro korištenje ekrana iPada – pregled playera i lista narednih pjesama (queue) na jednom ekranu

Za razliku od Spotifya, koji nudi Connect servis, a koji radi gotovo na razini drivera, Deezer se pri konekciji s drugim uređajima oslanja na integraciju u druge glazbene servise, pa je Deezer pretplatu moguće ukomponirati u Sonos, HEOS i BlueOS multiroom softvere, Android TV, WearOS, Android Auto i još mnogo toga. Integracija je izvedena tako da unutar navedenih aplikacija/servisa upisujete svoje podatke za Deezer, i samom Deezeru pristupate kroz tu aplikaciju, koja ima nešto drugačije sučelje od originalne Deezerove. Za one koji žele imati sve svoje izvore unutar jedne aplikacije i donekle ujednačeno sučelje – ovo je bolje rješenje, ali ovako “embeddan” Deezer u pravilu nema sve funkcionalnosti “pravog” Deezera. Primjerice, unutar aplikacije HEOS prilično je dobro riješena Deezerova integracija, ali nema mogućnosti označavanja favorita. Pjesme koje vam se svide, možete dodati u neku listu i tako ih zapamtiti, ali ne možete samo “kliknuti srce” kao u Deezerovoj aplikaciji. Dobra stvar je to da Deezer na veliku većinu uređaja odašilje HiFi kvalitetu zvuka (ako imate tu razinu pretplate). Konekcija na uređaje i servise uvijek se može napraviti spajanjem preko Bluetootha ili AirPlaya, u kvaliteti koju dozvoljava protokol. Deezer podržava i Chromecast u HiFi razini, tako da je možda i najjeftiniji način “digitalizacije” starog analognog sustava kupnja Chromecast Audio uređaja (više se ne proizvodi, ali može ga se naći u našim dućanima po tristotinjak kuna) i Deezerova pretplata. Već smo spomenuli da postoji sinkronizacija na razini accounta, pa možete nastaviti slušati pjesmu (i cijeli queue) na točno istome mjestu gdje ste stali na prethodnom uređaju.

Društvena komponenta

Deezer nudi povezivanje accounta s Facebookom, Twitterom i Googleom te LastFM-om, a u zasebnom izborniku “Alerts & sharing” može se poprilično detaljno selektirati što želite komunicirati te kako to želite učiniti. Vrlo je jednostavno napraviti i widget s određenim albumom ili listom, koji tada možete podijeliti ili staviti na svoj blog. Unutar same aplikacije vrlo je jednostavno naći profil osobe s kojom se želite povezati ili je samo pratiti. Dovoljno je samo u tražilicu (onu istu u kojoj tražimo pjesme i izvođače) upisati ime (pod kojim je prijavljen u Deezer) i pokazat će vam se njegov sadržaj u opsegu u kojem je on to dozvolio. Na sreću, tu je i omiljen checkbox autora ovih redaka, koji glasi “Make my profile private”. Ako ipak niste tako introvertni, probajte se barem sjetiti kliknuti na taj box prije no što počnete puštati mjuzu na nekoj momačkoj večeri.

Dodatne mogućnosti

Sučelje web-aplikacije, učitane u browser, identično je samostalnoj aplikaciji. Stoga ne morate raditi instalaciju na nekom privremenom računalu da bi uživali u svojoj Deezer pretplati

U Deezerovoj aplikaciji na mnogim se popularnim skladbama mogu vidjeti tekstovi, od kojih je većina sinkronizirana s glazbom (karaoke način rada). U novije vrijeme dodane su i oznake za eksplicitne sadržaje, a u postavkama se može podesiti da se takvi sadržaji niti ne pojavljuju.

Na nekih desetak jakih tržišta Deezer ima i dobru ponudu podcasta i radiostanica te audioknjiga, sve objedinjeno u tabu “Shows” koji ostatak svijeta, u kojem smo i mi – ne vidi. Audioknjige mogu se pronaći ako upišete “audio books” u tražilicu. Ponuda knjiga i nije neka, osim što ima solidan izbor klasika. Također se može naći poneki podcast, također kao “album”, ali za radiostanice morat ćete potražiti neki drugi program.

Hotkeys je dodatak za Deezer koji pruža veće mogućnosti upravljanja tipkovnicom umjesto mišem. Notifikacije bi se također nekome mogle svidjeti. Trenutno radi samo kroz web-sučelje

Osim osnovne aplikacije, Deezer nudi i mobilnu aplikaciju imena 360. Radi se o novom formatu zvučnih zapisa razvijenom u Sonyju, koji nudi, pogađate, “prostorno” raspoređen zvuk, čak i prema visini. Za taj 360 format zvuka potrebno je imati Deezer HiFi pretplatu. Cijeli sustav radi samo s uređajima koji ga podržavaju, a to su, zasad, samo neki modeli Sonyjevih slušalica. Isprobali smo 360 sa Sonyjevim slušalicama WH-1000XM2, i zaista zvuk dopire “iz podruma i krova”, ali ponuda glazbe je vrlo, vrlo limitirana na samo nekoliko albuma i demonstracijskih kompilacija.

ZLATNI SAVJET Ako niste sigurni u to je li vam potrebna Deezer HiFi pretplata, ili će biti dovoljna kvaliteta “obične” Premium pretplate, otvorite novi probni account za HiFi pretplatu, ali s nekim privremenim korisničkim imenom i e-mailom pa isprobajte. Ako već imate Deezer Premium, tada možete imati otvorenu jednu pretplatu u aplikaciji, a drugu kroz internetski preglednik, i paralelno slušati razliku u kvaliteti snimke. Kako što smo rekli, za čujnu razliku potreban vam je odličan audiosustav.

Ukupni dojam

Velik izbor razne glazbe te većina naslova u FLAC kvaliteti, čini Deezer odličnim izborom za one koji od zvuka traže nešto više. Ne zaboravimo ni činjenicu da je Deezer u osnovnoj pretplati (Premium – 1 osoba, 320 kbps) dobrano jeftiniji od Spotifya (kao najraširenijeg konkurenta), a uz HT ili Bonbon pretplatu, može se dobiti za samo 39, odnosno 35 kuna mjesečno. I još u nekim tarifama ne troši mobilni promet. Na High Fidelity razini jeftiniji je, pak, od Tidala, koji, uz to, i nije službeno dostupan u Hrvatskoj.