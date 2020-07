YouTube Music glazbeni je servis s praktički neograničenom ponudom pjesama

OSOBNI KARTON Broj korisnika 1 milijarda (20 milijuna pretplatnika) Veličina kataloga Nije specificirano Kvaliteta zvuka Do 256 kbps (AAC) Web music.youtube.com Mobilna aplikacija Android | iOS

Kratka povijest

Zacijelo ste čuli za Play Music, Googleov glazbeni servis koji je s nama od 2011. godine. YouTube Music također nije nov – svjetlo dana ugledao je 2015. godine – no mnogi su ga doživljavali kao glazbeni ogranak YouTubea, a ne kao nešto što bi moglo izrasti u samostalni glazbeni servis. Međutim, 2018. godine došlo je do velike promjene. Google je izdao novu, iz temelja osvježenu verziju YouTube Musica, u kojoj je on dobio web-svirač, redizajniranu mobilnu aplikaciju i sve ostalo što bismo očekivali od pravog glazbenog servisa. Krajnji je, stoga, čas da se počnemo navikavati na novi poredak: Play Music nastavit će sa svojom integracijom u YouTube Music, sve dok u jednom trenutku ne nestane. Možda je neobično razmišljati o YouTube Musicu kao servisu fokusiranom na glazbu, zato što mu se u nazivu nalazi najveći svjetski servis za dijeljenje videa, ali Googleov potez je shvatljiv – iskoristili su postojeći brending i sve što on već podrazumijeva, poput ekstremno moćne tražilice i gotovo neograničene količine sadržaja.

Mogućnosti besplatne inačice

Uz Spotify, YouTube Music jedini je glazbeni servis koji pokazuje naklonost prema korisnicima koji ne žele plaćati da bi ga koristili. Štoviše, u tome odlazi korak dalje od Spotifya, jer dopušta da mu pristupimo bez ikakva accounta – dovoljno je u internetski preglednik upisati music.google.com. Besplatna inačica limitirana je kvalitetom zvuka (do 128 kbps) i povremenim oglasima između pjesama, a najgrublje ograničenje odnosi se na mobilnu aplikaciju: čim se prebacimo u neku drugu aplikaciju, ili isključimo ekran mobitela, glazba se zaustavlja. Drugim riječima, da biste YouTube Music zaista mogli pravilno koristiti na mobitelu, ipak ćete se morati pretplatiti. Za puštanje glazbe s računala, a uz pretpostavku da niste zahtjevni u smislu kvalitete zvuka, bit će vas teško uvjeriti da izdvojite 60 kuna mjesečno, koliko košta pretplata Premium. Prilikom aktivacije pretplate dostupno je probno razdoblje u trajanju od 30 dana.

Stolna aplikacija

Umjesto prave stolne aplikacije, YouTube Music se na računalima izvodi putem web-sučelja. Dotično je intuitivno za korištenje, ali i sporije no što bismo voljeli

YouTube Music nema klasičnu stolnu aplikaciju. Ako mu pristupate preko računala, Google želi da koristite web-svirač, koji se nalazi na adresi music.youtube.com. Dotični je prilično jednostavan za korištenje, ali i upadljivo sporiji od, primjerice, Deezerove, Tidalove i Spotifyeve “prave” stolne aplikacije. Prebačaj između kategorija, prikaz rezultata pretraživanja, otvaranje izvođača ili albuma – sve to su stvari na koje se treba pričekati pola sekunde ili sekundu duže nego kod konkurencije. Ne zvuči kao mnogo, ali definitivno ima utjecaja na cjelokupni osjećaj da YouTube Music “teže diše” od drugih servisa (osim Apple Musica, koji je u stolnoj varijanti jednako trom, zbog ponašanja iTunesa).

Web-svirač podijeljen je na kategorije “Home”, “Hotlist”, “Library” i “Search”. Njima se pristupa na vrhu sučelja, a na dnu se nalazi traka s multimedijalnim kontrolama, pregledom onoga što trenutačno svira, palčevima gore i dolje (tako dodajemo pojedinačne pjesme na listu favorita) te funkcijama poput repeata i shufflea. U donjem desnom uglu web-sučelja strelica je pomoću koje možemo trenutačnu pjesmu “razvući” preko cijelog prozora, čime nam se prikazuje veliki omot albuma i lista narednih pjesama (queue).

Da biste nekog izvođača dodali na listu omiljenih, morat ćete odabrati neki njegov album i ubaciti ga u Library. Klikanjem na "Subscribe" on će biti vidljiv na odvojenoj listi ("Subscribed"), a ujedno i na vašem "običnom" YouTube profilu. Nezgrapno…

Kategorija “Home” u gornjem nam dijelu prikazuje naše favorite (na temelju povijesti slušanja), preporučuje nam playliste, izvođače i albume koji bi nam se mogli svidjeti te nudi glazbene mikseve, uključujući Discover Mix i New Release Mix, za otkrivanje dotad neotkrivene glazbe. Kako scrollamo prema dolje, prikazuju nam se preporučeni videospotovi i snimke nastupa uživo, kojekakve playliste generirane prema žanrovima ili raspoloženjima, a u konačnici i novoizdani albumi izvođača koji bi nam se trebali svidjeti. Stava smo da bi potonje vrijedilo preseliti u gornji dio kategorije “Home”, čime bi se smanjila vjerojatnost da nam promakne novi uradak benda koji volimo.

U kategoriji “Hotlist” nalaze se popularni videospotovi, koje YouTube Music bira prema vlastitom nahođenju, a neovisno o korisnikovom glazbenom ukusu.

Zgodan prikaz pjesme koja trenutačno svira, kao i liste narednih pjesama (queue). Poželjno je označavati omiljene pjesme palcem gore (i omražene palcem dolje), jer time pomažemo Googleovom algoritmu u prepoznavanju našeg ukusa i izradi kvalitetnijih personaliziranih sadržaja

Pregled posljednjih pjesama (ili videospotova) koje smo slušali, kao i naše playliste, preferirani albumi, pjesme i izvođači, nalaze se unutar kategorije “Library”. Pohvalno je što YouTube Music svoj Library drži odvojen od Libraryja u “običnom” YouTubeu, stoga vam ovdje dodani sadržaji neće biti vidljivi kad želite gledati vaše omiljene kanale i videa na YouTubeu. Nažalost, neki drugi dijelovi YouTube Musica (još) nisu odvojeni od YouTubea. Ako, primjerice, otvorimo nekog izvođača, nudi nam se tipka “Subscribe” – pretpostavili biste da ćete ga tako dodati na listu omiljenih izvođača unutar YouTube Musica. Međutim, nećete; on će ići na listu “Subscriptions” u YouTube Musicu te će također biti vidljiv na vašem “običnom” YouTube profilu, na listi kanala koje pratite. Ako toga niste svjesni, moglo bi vam se dogoditi da provedete nekoliko sati klikajući na “Subscribe” pored najdražih vam bendova te tada ustanovite kako ste si upropastili brižno održavani YouTube profil. Izvođača na listu omiljenih možete ubaciti samo tako da u Library dodate neki njegov album.

Sve u svemu, kad govorimo o iskustvu korištenja na računalu, preferiramo servise s vlastitom desktop aplikacijom – čak i Apple Music, kod kojeg je ona troma.

Mobilna aplikacija

Početni ekran mobilne aplikacije ističe nam osobne favorite i nudi kojekakve glazbene preporuke

Mobilna aplikacija ostavila je mnogo bolji dojam od web-svirača, prije svega zato to radi brzo i izgleda vrlo dobro, a usto nudi neke zgodne mogućnosti. Podijeljena je na sekcije “Home”, “Explore” i “Library”. Home i Library nude iste sadržaje koje smo spomenuli u opisu web-svirača, a Explore okuplja nova izdanja raznih izvođača, ne nužno samo onih povezanih s našim ukusom, te pregled playlista s filtriranjem prema žanru i raspoloženju. Tražilica je postavljena na vrh sučelja aplikacije pa vam ikonu povećala neće biti lako dohvatiti na velikom mobitelu, ako ga držite jednom rukom.

Kad u mobilnoj aplikaciji otvorimo pjesmu koja trenutačno svira, možemo odabrati hoćemo li samo slušati pjesmu, ili ćemo također gledati video (ako on postoji). U postavkama aplikacije dostupna je opcija koja posve onemogućuje sve videosadržaje unutar mobilne aplikacije. Zbog toga mobilni YouTube Music ne ostavlja dojam kao da koristimo drugačiji skin za YouTubeovu aplikaciju, već zaista funkcionira kao sučelje prema punokrvnom glazbenom servisu.

Pomoću jednostavnih gesti (povlačenje s donjeg dijela ekrana) brzo se dolazi do pregleda narednih pjesama (queue), kao i tekstova pjesama koje upravo sviraju, ako ih oni imaju. Zanimljiva je i funkcija “Smart Downloads” – YouTube Music prati što najviše slušamo te nam preko noći, kad smo povezani na Wi-Fi, automatski skida te pjesme, kako si njihovim slušanjem ne bismo trošili podatkovni promet. To korisnika stavlja u poziciju da posve prestane brinuti o potrošnji prometa, ali i oko dostupnosti najdraže mu glazbe, u slučaju da ostane bez konekcije prema Internetu. Sjajno!

Tipovi pretplate Premium 59,99 kn mjesečno

1 korisnik

Slušanje bez ograničenja i uz maksimalnu kvalitetu zvuka (256 kbps AAC) Premium Family 89,99 kn mjesečno

Do 6 korisnika (članovi iste obitelji)

Slušanje bez ograničenja i uz maksimalnu kvalitetu zvuka (256 kbps AAC)

Tražilica

Kad ćete htjeti slušati glazbu (izvođače, albume i playliste) koje ste sami proglasili zanimljivima, zaputit ćete se u kategoriju "Library"

Sasvim očekivano, jedan od najjačih aduta YouTube Musica njegova je vrhunska tražilica. Dotična ponekad ostavlja dojam da čita misli, jer već nakon nekoliko upisanih slova zna što nas zanima. Iznimno je blagonaklona prema tipfelerima i pogrešnim unosima te uredno pronalazi pjesme, izvođače i albume čije smo nazive napisali posve pogrešno. Također dozvoljava da potragu obavimo prema frazama – primjerice, ako znate da su neka dva izvođača surađivala na nekoj pjesmi, možete upisati njihova imena i dobit ćete ispravan rezultat, čak i ako jedan od njih uopće nije naveden kao autor. Pomalo iznenađujuće, tražilica zasad nije sposobna pretraživati pjesme prema tekstovima, kao što to može Apple Music, ali pretpostavljamo da je pitanje trenutka kad će ta funkcionalnost biti dodana. Rezultati pretraživanja sortirani su prema relevantnosti, izvođačima, albumima, pjesmama, playlistama i videima.

Preporuke

Poput Spotifyja, YouTube Music jednom tjedno generira listu glazbe koja bi nam žanrovski mogla odgovarati, a s ciljem da otkrijemo nove izvođače

Svoj sustav preporuka YouTube Music demonstrira u kategoriji “Home”, koja se neprestano obogaćuje prijedlozima playlista, izvođača i albuma, kao i personaliziranim miksevima, koje algoritmi automatski generiraju. Četiri osnovna su “Your likes”, gdje su okupljene pjesme koje smo označili palcem gore, zatim “Your Mix” (beskonačna playlista koja svira pjesme prilagođene našem ukusu, svih žanrova za kojima smo pokazali interes), “Discover Mix” (nekoliko desetaka pjesama koje još nismo slušali, a mogle bi nam se dopasti), te “New Release Mix” (svježe izdana glazba raznih izvođača). Za apsolutno svaku pjesmu, album, izvođača ili playlistu u svojoj ponudi, YouTube Music može nam generirati radijsku postaju. Kada pregledavamo nekog izvođača, njemu slični izvođači navedeni su na samom dnu sučelja – bilo bi bolje da su lakše dostupni, jer je iskustvo pokazalo kako je to najbolji “organski” način za pronalaskom nove glazbe. Spotify i dalje ima nezanemarivu prednost u lakoći otkrivanja novih sadržaja i fokusiranosti na slušatelja, no YouTube Music u tom aspektu svakako ima što ponuditi.

Ponuda glazbe

Library u mobilnoj aplikaciji smisleno je organiziran i jednostavan za korištenje

Premda YouTube Music ne specificira koliko sadržaja nudi, u praksi ostavlja dojam da u tom aspektu nadilazi apsolutno sve druge glazbene servise na tržištu. Uspješno smo pronalazili najopskurnije žanrove, bendove i pjesme kojih smo se mogli sjetiti, kako strane, tako i domaće. No postoji dobar razlog za takvo stanje stvari: osim što pretražuje svoju vlastitu bazu, YouTube Music u rezultatima pretrage nudi i sadržaje koje korisnici YouTubea uploadaju sami, što ga smjesta čini praktički neiscrpnim izvorom glazbe. Tako ćete jednakom lakoćom dospjeti do novog albuma Due Lipe i posljednjeg studijskog uratka riječkog sastava Po’ metra crijeva – čime se ne može pohvaliti nijedan drugi glazbeni servis na tržištu.

Kvaliteta zvuka

Mobilna aplikacija nudi kategoriju "Explore", gdje su nam nadohvat ruke novi albumi te razne playliste, sortirane prema glazbenim žanrovima i raspoloženjima slušatelja

YouTube Music nudi tri kvalitete zvuka: Low (48 kbps, HE-AAC), Normal (128 kbps, AAC) i High (256 kbps, AAC). Pritom je kvaliteta High dostupna samo pretplatnicima. Google ističe da pjesme u kvaliteti High zvuče identično onima koje smo na Play Musicu slušali u 320 kbps, u formatu MP3. U svim slučajevima radi se o lossy datotekama, čija će percipirana kvaliteta u praksi ovisiti o tome koliko vam je istančan sluh te koliko dobru opremu za slušanje posjedujete. Na iole kvalitetnijim zvučnicima i slušalicama jasno se čuje da Spotify i Apple Music zvuče čvršće, punije, energičnije i općenito bolje od YouTube Musica. Za Deezer i Tidal u pretplatnim modelima HiFi, to vrijedi još više. Na prosječnim sustavima, prijenosnim zvučnicima i jeftinim slušalicama, ta se razlika velikim dijelom gubi. Prosječni korisnici ne bi trebali izbjegavati YouTube Music radi kvalitete zvuka, ali zahtjevnijim slušačima ipak sugeriramo da sreću potraže s nekim drugim, akustički superiornijim glazbenim servisom.

Upload i download

Glazba koju uploadamo putem web-svirača smjesta postaje dostupna u mobilnoj aplikaciji i na svim uređajima s kojima pristupamo YouTube Musicu

Uploadanje vlastite fonoteke, nakon čega bi ona postala dostupna na svim stolnim i mobilnim uređajima, bila je jedna od najboljih mogućnosti Play Musica. Premda ju YouTube Music isprva nije nudio, naknadno je ipak dodana te slično funkcionira, uz jednu razliku – ne postoji aplikacija koja bi nam pojednostavila taj proces, već smo prisiljeni ručno dodavati datoteke (podržani formati su MP3, OGG, WMA, FLAC i M4A). Tako dodane pjesme u mobilnoj nam aplikaciji postaju dostupne prilikom pregledavanja pjesama, albuma ili izvođača, unutar taba “Uploads”, stoga je lako manevrirati između onoga što smo dodali sami, i onoga što se nalazi u ponudi servisa (tab “YT Music”).

Kao što smo spomenuli u opisu mobilne aplikacije, skidanje najslušanije glazbe može se automatizirati, a može se pokrenuti i ručno, na razini albuma, playliste, ali i pojedinačne pjesme.

Integracija s drugim uređajima

Mobilni YouTube Music podržava castanje na Chromecast i streamanje preko AirPlaya. Servis je također integriran u Googleove prijenosne zvučnike Home pa je podržana prilično napredna razina glasovnog upravljanja – možemo tražiti pjesme, dodjeljivati palčeve gore i dolje pjesmama, spremati i puštati playliste, pokretati radijske postaje i koješta drugo.

Društvena komponenta

U smislu društveno-mrežnih mogućnosti, YouTube Music ima pristup nalik Tidalovom – ni ne pokušava povezivati svoje korisnike, ali dozvoljava dijeljenje glazbe na svim relevantnim društvenim mrežama te generiranje linkova za izravno dijeljenje na željenim mjestima. Svi ti linkovi vode na web-svirač, gdje se konkretne pjesme mogu smjesta poslušati, bez obzira na to ima li osoba korisnički račun ili ne.

Dodatne mogućnosti

Najzanimljivija dodatna mogućnost YouTube Musica jest postojanje riječi brojnih pjesama, kojima se može pristupiti kad u web-sviraču ili mobilnoj aplikaciji otvorimo pjesmu koja trenutačno svira. Google ne otkriva što koristi kao izvor tekstova, niti je trenutačno poznato hoće li biti implementirana mogućnost pretraživanja glazbe prema riječima, ali bilo bi zaista iznenađujuće da ta funkcija ne ugleda svjetlo dana.

ZLATNI SAVJET Kako vam aktivnosti na YouTube Musicu ni na koji način ne bi utjecale na iskustvo korištenja “običnog” YouTubea, dobra ideja je prije početka korištenja kreirati novi korisnički profil (ne korisnički račun, nego baš profil unutar postojećeg računa) te njega koristiti samo za YouTube Music.

Ukupni dojam

YouTube Music ne ostavlja dojam da se radi o servisu za filtriranje sadržaja s YouTubea – jer on to ni nije – već je prilično uspješno izrastao u samostalni, punokrvni glazbeni servis. Najjači aduti su mu praktički neograničena ponuda sadržaja i izrazito moćna tražilica, a brojne korisnike privući će i mogućnostima korištenja bez pretplate, dakle, besplatno. Ipak, kvaliteta zvuka na kvalitetnijim je audiosustavima čujno lošija nego kod konkurencije, a živcira i nedostatak poštene desktop aplikacije.