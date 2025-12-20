Plaud Note – Džepni zapisničar

Bavite li se kakvim poslom koji zahtijeva sudjelovanje na sastancima, pohađanje predavanja i prezentacija, telefoniranje i općenito komunikaciju s ljudima, pa potom i pretvaranje te komunikacije u pisanu riječ – nastavite s čitanjem. U eri umjetne inteligencije koja prijeti oduzimanjem poslova i zamjenom radne snage, vjerojatno nitko od nas neće imati prigovora ako mu AI "oduzme" zadatke koji traže mnogo vremena, dosadni su, nekreativni i slabo plaćeni. Jedan od takvih je sigurno posao vođenja zapisnika na sastancima, "hvatanja" bilješki na predavanjima ili transkribiranje telefonskih poziva. Sve te zadaće već sada vrlo lako možete povjeriti tehnologiji, a uređaj koji je to sve povezao u jedan paket jest Plaud Note, koji smo imali prilike testirati.