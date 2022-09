Sonos Sub Mini - Kompaktna grmljavina

SPECIFIKACIJE Zvučničke jedinice 2x 6" u force-cancelling konfiguraciji Pojačala 2x klasa D (snaga nepoznata) Frekvencijski raspon Do 25 Hz Povezivost (isključivo sa Sonos zvučnicima) LAN (10/100), Wi-Fi (802.11a/b/g/n) Jamstvo 2 godine Dojam Vrlo dobar subwoofer, neočekivano visoke cijene, koju si može dozvoliti jer je za vlasnike Sonosovih zvučnika jedina alternativa "velikom" Subu

Nijedan uređaj u Sonosovoj povijesti nije se toliko nestrpljivo iščekivao poput Sub Minija, kompaktnog subwoofera, predviđenog za bežično uparivanje s tvrtkinim soundbarovima Beam Gen 2 i Ray, odnosno zvučnicima One, One SL i modelima iz linije SYMFONISK, koje prodaje IKEA. Naravno, Sub Mini također se dade upariti s tvrtkinim najvećim zvučnicima Five, kao i soundbarom Arc, no takva kombinacija ima manje smisla. Za njih je predviđen Sonos Sub, veći, moćniji i skuplji subwoofer u Sonosovoj ponudi. To, doduše, ne znači da Sub Mini neće osjetno podebljati basove Sonos Arca, ali javlja se diskrepancija u predviđenom mjestu njihove primjene: dok je Arc namijenjen velikim prostorima, Sub Mini pripada u male i srednje velike sobe, čija površina ne prelazi tridesetak kvadratnih metara. Jedini Sonosovi zvučnici bez mogućnosti uparivanja sa Sub Minijem su prijenosni modeli Roam i Move.

Sub Mini poboljšava performanse svih Sonosovih zvučnika, a najprirodnije se stapa sa soundbarom Beamom Gen 2

U smislu konstrukcije i cjelokupne estetike, Sub Mini teško može biti jednostavniji. Riječ je o cilindričnom subwooferu, visine 30 i promjera 23 centimetra, čija masa iznosi 6,35 kilograma. Potpuno je bežičan, stoga na sebi ima samo dva konektora: za strujni kabel i (posve opcionalnu) žičnu mrežu. Oba se nalaze u udubini ispod zvučnika. Tu su još stražnja tipka za resetiranje te NFC čip, ugrađen pod kućište, na gornjoj strani subwoofera. Dodirnemo li ga mobitelom, ubrzat ćemo postupak uparivanja Sub Minija sa Sonosovim soundbarovima i zvučnicima.

Crni i bijeli

Zapečaćeno kućište Sub Minija načinjeno je od prepoznatljive guste i glatke plastike, a proizvodi se u bijeloj i crnoj varijanti. Jedini detalj, koji razbija monolitni dizajn kućišta, jest ovalni otvor na njegovoj sredini, unutar kojeg se nalaze dvije zvučničke jedinice. Proizvođač ističe kako je oblik otvora optimiziran za što bolju reprodukciju dubokih frekvencija, a istovremeno dizajniran na način da odaje počast tvrtkinom većem i moćnijem subwooferu Sub.

U zapečaćeno kućište ugrađene su 6-inčne zvučničke jedinice, okrenute jedna prema drugoj. Radi se o force-cancelling konfiguraciji, koja eliminira zveckanje kućišta čak i kod vrlo glasnog slušanja

Nakon spajanja Sub Minija u strujnu utičnicu, trebat će vam otprilike dvije minute da on bude prepoznat u mobilnoj aplikaciji Sonos S2 (Android, iOS), nadograđen na aktualnu inačicu firmwarea te povezan sa željenim Sonosovim zvučnicima ili soundbarom. Povezivanje subwoofera i zvučnika vrši se putem dediciranog 5-gigahercnog bežičnog pojasa te se na taj način eliminira ikakvo čujno "kašnjenje" basova – subwoofer zvuči kao da je žicom spojen sa zvučnicima.

Putem iste aplikacije moći ćete namještati tek dva parametra, vezana uz Sub Mini: snagu basa, na skali od ±15, te fazu (0 ili 180°). Mogućnost odabira crossovera, odnosno frekvencije kod koje zvučnici predaju basove subwooferu, izostala je. Tvrtkini predstavnici rekli su nam kako su odlučili sami optimizirati crossover za sve svoje zvučnike i soundbarove, budući da su im njihove karakteristike potpuno poznate. To ima smisla, no svejedno bismo voljeli vidjeti izbornik "za napredne", gdje bi se zagriženiji (upućeniji) korisnici mogli samostalno poigrati integracijom Sub Minija sa ostatkom sustava. Crossover se može ručno definirati samo u slučaju spajanja Sub Minija na tvrtkino pojačalo Amp, budući da Sonos u tom slučaju ne može znati s kojim ga zvučnicima uparujemo.

Poništavanje distorzija

Sub Mini raspolaže s dvije 6-inčne zvučničke jedince, koje su unutar ovalnog "tunela" pozicionirane jedna prema drugoj. Radi se o takozvanoj force-cancelling konfiguraciji, gdje si zvučničke jedinice međusobno nastoje poništiti distorzije koje same stvaraju, s ciljem dobivanja čistog i moćnog basa, koji nije kamufliran zveckanjem kućišta i vezanim anomalijama.

Mrežni i strujni priključak nalaze se ispod zvučnika

U tom smislu je Sonos sa Sub Minijem odradio izvrstan posao, jer je kućište subwoofera potpuno umrtvljeno, bez obzira na glasnoću slušanja i namještenu snagu basa. Zahvaljujući tome, kao i nespecificiranim tehnikama procesiranja niskih frekvencija, iz Sub Minijevog "tunela" izlazi mesnat i nadasve zadovoljavajući bas, koji unosi podosta života i topline u zvuk svih Sonosovih zvučnika s kojima smo ga iskušali; to su bili soundbarovi Beam Gen 2 i Ray te dva zvučnika One SL, povezana u stereo par.

U slučaju Raya, tvrtkinog najmanjeg soundbara, Sub Mini se ne doima poput zgodnog, već nasušno potrebnog dodataka, jer rješava problem Rayevog anemičnog basa. No tada se neminovno valja suočiti s nerješivim problemom pozamašne diskrepancije u njihovoj cijeni: Ray košta oko 330 eura, a Sub Mini 500 eura. Samim time, malo tko će kupiti Sub Mini da bi poboljšao Ray, kad za 550 eura može nabaviti mnogo bolji Beam Gen 2. Dotični soundbar zvuči neusporedivo raskošnije od Raya i bolje se integrira sa Sub Minijem, premda ni kod Raya ne dolazi do osjećaja potpune odvojenosti basova od ostatka frekvencijskog spektra, što je pohvalno. Usto, Beam Gen 2 ima HDMI eARC ulaz i sposobnost reprodukcije Dolby Atmos sadržaja; Ray ne nudi nijedno od toga.

Gornja strana zvučnika sadrži NFC čip, koji ubrzava dodavanje Sub Minija u Sonosovu mobilnu aplikaciju S2

Ako zvučnike ne planirate uparivati s televizorom, već ih prvenstveno trebate za slušanje glazbe i radijskih postaja, još bolji izbor od Beama Gen 2 su dva modela One SL (oko 1.600 kuna po komadu). Kad se Sub Mini upari s njima, dobiva se vrlo zanimljiv, akustički nadasve ugodan i potpuno bežičan audiosustav, kod kojeg sva tri zvučnika treba povezati jedino sa strujnom utičnicom.

Tvornički odmjeren

Treba istaknuti da je Sub Mini u "tvorničkom" stanju, kad je klizač Sub Level u neutralnom položaju, iznenađujuće rezerviran. Da bi Sonosov kompaktni subwoofer živnuo, spomenuti Sub Level valja podignuti na vrijednost u rasponu od +5 do +8, već prema osobnim preferencijama. Bas time postaje osjetno konkretniji, s energičnijim udarom i upečatljivijom tutnjavom u dijelu spektra ispod 60 Hz. Deklarirani doseg subwoofera jest 25 Hz. Teško je reći seže li on doista baš toliko duboko, ali svakako je sposoban proizvesti basove koje doživljavamo kao "pozadinsku grmljavinu", redovito prisutne u filmskim sadržajima.

Na kućištu subwoofera nalazimo tek jednu tipku: onu za resetiranje

Bez obzira na namještenu razinu basa, ne radi se o osobito detaljnom i teksturalno raskošnom basu, stoga ne treba očekivati da će on uspješno reproducirati najsitnije finese na bas gitari, ali takav zvuk od Sonosa zapravo ne bismo ni očekivali, niti bi on bio u skladu s karakterom tvrtkinih zvučnika. Sonos, podsjećamo, ne proizvodi hi-fi opremu, već akustičke sustave za zadovoljavanje širokih masa. U tu se filozofiju Sub Mini u potpunosti uklapa.

Osim namještanjem Sub Levela u postavkama vezanim uz Sub Mini, njegovu aktivnost donekle je moguće kontrolirati i putem ekvilizatora zvučnika ili soundbara s kojim je Sub Mini uparen. Povećate li razinu basa u postavkama, primjerice, Beama Gen 2, automatski će porasti količina dubokih tonova koje Beam Gen 2 predaje subwooferu. S tim na umu, pripazite što radite s kontrolom basa u ekvilizatoru, jer za najbolje performanse treba pronaći balans između nje i Sub Levela.

Trueplay - Fino ugađanje

Posjedujete li podržane Appleove mobilne uređaje (popis potražite na go.bug.hr/trueplay), moći ćete odraditi dodatno ugađanje zvuka Sub Minija putem tehnologije Trueplay. Dotična je namijenjena prilagodbi izlazne karakteristike Sonosovih zvučnika prostoru u kojem se oni nalaze.

Trueplay na Androidu, nažalost, nije podržan, niti postoje naznake da će ikad biti, stoga korisnici tog ekosustava imaju dvije opcije: pozvati u goste prijatelja s iPhoneom ili iPadom, ili se utješiti činjenicom da razlika u ponašanju subwoofera sa ili bez Trueplay kalibracije nije drastična – barem nije bila u našem slučaju. Doduše, ako imate osobito problematičnu sobu, sklonu stvaranju stojnih valova i sličnih gadarija, Trueplay bi vam mogao biti od velike koristi.

Naposljetku se valja osvrnuti na cijenu Sub Minija, koju je Sonos postavio na 500 eura. Stava smo kako se radi o previsokom iznosu, osobito kad imamo na umu kako Sub Mini nije trebao biti samo kompaktnija, već i drastično povoljnija alternativa "običnom" Subu. Istina, veliki Sub košta još mnogo viših 930 eura, ali to ne mijenja činjenicu da Sub Mini, zbog navedene cijene, ispada iz razmatranja za Ray (330 eura), a nije ga lako probaviti ni kao nadogradnju za Beam Gen 2, s kojim se akustički najprirodnije stapa, a od kojeg je jeftiniji za samo 50 eura. S druge strane, lako je shvatiti zašto si Sonos može dozvoliti takvu cijenu: za vlasnike tvrtkinih zvučnika i soundbarova jeftinija alternativa – ne postoji.