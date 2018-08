Objava sve manje, treći dan Gamescoma još tiši

Još jedan dan sajma Gamescom je iza nas, preostala su još dva, a ako ovako bude sutra i preksutra, nećemo vas baš usrećiti novostima. Danas je bio posljednji dan za poslovnjake, pa je vjerojatno da će se u petak i subotu izlagači i developeri najviše posvetiti onima koji su otišli do Kölna na sajam. Ako bude nešto važnijih objava, prenijet ćemo vam čim saznamo, a do tada možete pregledati vijesti od danas.

Call of Cthulhu dobio novi gameplay prikaz

Jučer nam je Frogwares kroz The Sinking City pokazao svoju verziju H.P. Lovecraftovih djela, a danas je na red došao Cyanide Studio. Njihova igra zove se Call of Cthulhu i osim Lovecraftom, inspirirana je klasičnim pen and paper RPG-om koji je izašao u 80-tim godinama.

U ovoj horor avanturi je glavni lik Edward Pierce, koji je također istražitelj, i zadatak mu je saznati što se dogodilo s obitelji Hawkins. Razvojni tim je za Gamescom pripremio gameplay trailer u kojem pratimo Piercea na samim počecima istrage, a već tada stvari izgledaju bizarno i mračno.

Call of Cthulhu je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a izdavač Focus Home Interactive je prije nešto više od mjesec dana objavio datum izlaska koji je ostao isti – 30. listopada ove godine. Ako vam treba više informacija o igri, nalaze se na službenim stranicama.

Izašao Spacelords, nova i F2P verzija igre Raiders of the Broken Planet

Krajem prošlog mjeseca je nezavisni razvojni tim iz Španjolske, MercurySteam, objavio kako imaju velike planove za svoju kooperativnu znanstveno-fantastičnu pucačinu. Za početak, odlučili su promijeniti ime iz Raiders of the Broken Planet u Spacelords, a važnija promjena bila je ona koja se tiče modela plaćanja. Do sada su svi igrači imali pristup prvoj kampanji besplatno, dok bi za svaku sljedeću morali izdvojiti 10 eura, a od danas je igra u potpunosti free-to-play.

Osim novog imena i modela, tim je pripremio novu kampanju u kojoj će se igrači baviti asimetričnim multiplayerom, 4v1, i iskusiti priču s obje strane – igrati kao jedan od plaćenika ili postati glavni negativac i poremetiti junacima planove. Možete birati između 17 likova, otključati više od 70 oružja, svako oružje možete podesiti na četiri načina i nabaviti više od 500 Character Cards koje vam omogućuju da junake podesite po želji.

Spacelords je dosupan za PC putem Steama, PlayStation 4 i Xbox One, a za više detalja o igri zaputite se ovdje.

Insurgency: Sandstom ima novi trailer i detalje o drugom beta testiranju

Nakon odlične prihvaćenosti originalnog FPS-a s velikim naglaskom na realizam, razvojni tim New World Interactive odlučio je napraviti nastavak. Nazvali su ga Insurgency: Sandstorm, a oni igrači koji su odradili predbilježbe mogli su do sada sudjelovati u zatvorenom beta testiranju.

Za Sandstorm je razvojni tim odlučio doraditi formulu originala, pa će igrači opet uskočiti u taktičke borbe iz prvog lica u kojima će surađivati s drugima u timu. „Sandstorm je preporođen, poboljšan, proširen i veći u svakom smislu riječi. Iskusite intenzitet moderne borbe gdje se vještina nadgrađuje, a timski radi osigurava pobjedu“, kaže službeni opis.

Oni koji su predbilježbe već odradili moći će od 30. kolovoza do 18. rujna sudjelovati u drugom zatvorenom beta testu, dok će konačna verzija za PC izaći na dan kada beta završi. U pripremi su i verzije za PlayStation 4 i Xbox One koje će izaći iduće godine. Ako želite, možete već sada putem Steama kupiti igru po cijeni od 26,99 eura, a ako imate original dobit ćete dodatnih 10 posto popusta. Sve drugo vezano uz Insurgency: Sandstorm nalazi se ovdje.

11-11: MEMORIES RETOLD je avantura koja se odvija u Prvom svjetskom ratu

Bandai Namco tu i tamo odluči pomoći s izdavanjem pokojeg indie naslova, a među njima je, nakon igara kao što su Get Even, Duelyst, Necropolis i Little Nightmares, avantura zvana 11-11: MEMORIES RETOLD.

Na njoj rade dva tima: prvi je britanski studio za animaciju Aardman koji je za svoje uratke bio nominiran za 10 Oscara i osvojio je četiri, a drugi je mali nezavisni tim iz Francuske imena Digixart. Oni su odlučili smisliti i napraviti fiktivnu priču koja će prikazati obje strane Prvog svjetskog rata. Na jednoj se nalazi Kurt, njemački vojnik koji se prijavio u vojsku samo kako bi pokušao pronaći sina koji je nestao, a na drugoj se nalazi Harry, kanadski fotograf koji je odlučio doći na bojišnice kako bi drugima prikazao brutalne uvjete života na fronti.

Ono što se posebno kod igre ističe je njen izgled – timovi su se odlučili za posebnu tehniku zbog kojeg svi likovi unutar igre izgledaju kao da su u živućoj slici. 11-11: MEMORIES RETOLD je u izradi za PC, Xbox One i PlayStation 4 i izlazi 9. studenog. Na ovim stranicama možete odraditi predbilježbe za PC verziju, a sve druge informacije nalaze se na službenim stranicama.

Battlerite Royale izlazi uskoro, objavljene informacije o cijeni

Stunlock Studios je prije par mjeseci objavio kako će od svojeg prilično popularnog 2v2 i 3v3 MOBA naslova pripremiti zaseban battle royale mod. Nazvali su ga Battlerite Royale i nakon toga odlučili što manje pričati o njemu. Oni odabrani već neko vrijeme sudjeluju u zatvorenom beta testiranju, a razvojni tim je sada objavio kada će ga ostali igrači moći zaigrati.

Early Access verzija stiže u rujnu i za igranje ćete morati izdvojiti 19,99 eura. Čim igra izađe bit će dostupno 20 heroja, a oni koji su igrali obični Battlerite i kupili ga u Early Accessu (prije nego što je prešao na free-to-play model) ili su kupili All Champions Pack, moći će Early Access verziju battle royalea kupiti po 50 posto nižoj cijeni uz kupon koji će dobiti putem Steama.

Ako ne želite čekati, možete ostaviti svoje podatke i izraziti želju za sudjelovanje u beti, ali pozivnica nije garantirana. Sve što je razvojni tim bio spreman objaviti o svojem novom projektu pronaći ćete ovdje.

Dead by Dylight uskoro dobiva nove sadržaje

Asimetrična multiplayer horor igra u kojoj jedan igrač preuzima ulogu manijakalnog ubojice iz poznatih filmova strave, a druga četiri pokušavaju pobjeći i preživjeti izašla je sredinom lipnja 2016. godine. Od tada je razvojni tim izdao devet poglavlja, da bi novo najavili putem kratkog i zastrašujućeg trailera.

Osim toga da su ga nazvali First Cut, da će novi negativac koristiti katanu i da će biti puno vrištanja, tim nije bio spreman reći ništa više, ali su zato pozvali igrače da komentiraju novi trailer putem službenih foruma. Dead by Daylight je dostupan za PC, Xbox One i PlayStation 4, a ako želite saznati kako stvari točno funkcioniraju i što sve igra sadrži zaputite se na službene stranice.

Strange Brigade uskoro u prodaji, razvojni tim dodaje novog lika besplatno

Iza akcijske avanture Strange Brigade stoji razvojni tim Rebellion (serijal Sniper Elite, Zombie Army Trilogy), koji je odlučio omogućiti igračima da je igraju sami ili s još tri igrača. Radnja se odvija u 30-tim godinama prošlog stoljeća u Egiptu, a glavni protivnici su Seteki the Witch Queen i njena armija mumificiranih beštija (u principu zombiji).

Osim što ćete pucati po protivnicima, istraživat ćete ruševine, rješavati zagonetke i otkrivati blago, a osim u glavnoj kampanji moći ćete uživati u još dva moda – Score Attack i Horde. Za kraj je razvojni tim pripremio iznenađenje, svi igrači koji su odradili predbilježbe ili kupe igru unutar 30 dana od izlaska odbit će petog lika besplatno. Strange Brigade izlazi 28. kolovoza za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a na sve tri platforme prodaje se po cijeni od 44,99 eura. Ako vam treba nešto više informacija, zaputite se ovdje.

Najavljen Reigns: Game of Thrones

Serijal Reigns zasad ima dva nastavka, a u prilično iznenađujućoj najavi, Devolver Digital i Nerial sklopili su partnerstvo s američkom televizijskom kućom HBO i predstavili Reigns: Game of Thrones. S jedne strane, svijet Westerosa odlično paše s ovom igrom koja se može opisati kao Tinder za vladare, a s druge je veoma impresivno da će jedan tako mali nezavisni tim u svoju tvorevinu ubaciti mnogima omiljene i malo manje omiljene likove.

Igrači će moći (pokušati) vladati kao Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Sansa Stark i drugi poznati likovi iz tog svijeta George R.R. Martina, a svaki od njih morat će donositi odluke i rješavati izazove koje su vezani uz njihove priče. Kao i prve dvije igre, i treći nastavak bit će dostupan za iOS, Android i PC putem Steama te će se prodavati po cijeni od 3,99 eura. Reigns: Game of Thrones izlazi 18. listopada, a za sve druge informacije posjetite službene stranice.